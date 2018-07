Montréal accueille plus de congrès internationaux que toute autre ville des Amériques







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Montréal prend le premier rang des villes ayant accueilli le plus de congrès internationaux dans les Amériques, selon le prestigieux classement de l'Union des Associations Internationales (UAI) de 2017. En effet, la métropole québécoise surpasse des destinations telles que Washington, New York, Chicago, Buenos Aires et Toronto en accueillant 149 de ces événements?; un record historique qui dépasse celui établi en 2005 avec l'accueil de 108 événements. Ce résultat est d'autant plus impressionnant qu'il correspond à près de deux fois et demie le nombre de congrès accueillis par la destination au second rang.

Classement 2017 - Union des Associations Internationales Rang dans les Amériques Ville Nombre d'événements 1 Montréal 149 2 Washington 62 3 New York 57 4 Buenos Aires 34 5 Toronto 27

Globalement, Montréal a accueilli 61 % de tous les événements internationaux tenus au Canada. Cette donnée reflète bien la notoriété de notre métropole sur ce marché d'importance qui génère des retombées économiques majeures pour Montréal et tout le Québec. La destination prend ainsi la 15e position mondiale.

«?L'excellent travail réalisé par les équipes du Palais et ses Ambassadeurs, nos partenaires, notamment les Fonds de recherche du Québec, l'IRSST, Montréal InVivo, les universités, l'industrie hôtelière et la Ville de Montréal, porte des fruits et entraîne des résultats exceptionnels. Ce développement stratégique jumelé au très bon travail de mise en marché de la destination par Tourisme Montréal assure à notre métropole une position privilégiée parmi les grandes villes mondiales d'accueil de congrès internationaux?», souligne Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. «?Être au coeur des grands événements qui façonnent le Québec de demain et qui le font rayonner partout dans le monde est un privilège qui passionne toute l'équipe du Palais?», ajoute-t-il.

«?Le tourisme d'affaires est un marché lucratif important pour l'économie de Montréal puisqu'il génère des retombées économiques et touristiques majeures. L'année 2017 a été une année record pour ce qui est des congrès, réunions d'affaires et événements sportifs. Nous attirons chaque année des milliers de congressistes de plus en plus satisfaits de leur expérience. Ce classement reconfirme notre position de chef de file de l'industrie touristique en Amérique. Preuve que nous devons poursuivre notre collaboration pour offrir une expérience unique de la métropole?», affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Fondée en 1907 par le prix Nobel Henri La Fontaine et Paul Otlet, l'UAI publie ce classement mondial à partir d'une base de données de plus de 68?000 organisations dans 300 pays et territoires.

Au sommet d'un autre important classement international

L'International Congress and Convention Association (ICCA) positionne aussi Montréal parmi les principales villes du monde pour l'accueil d'événements internationaux. Classée 1re en Amérique du Nord et au 2e rang des Amériques derrière Buenos Aires, la métropole fait bonne figure dans ce palmarès issu d'une base de données regroupant plus de 12?000 événements qui font alterner la tenue de leurs congrès dans un minimum de trois pays différents.

Record historique, les 96 événements montréalais retenus par ICCA en 2017 correspondent à une hausse de 26 % par rapport au record précédent établi en 2016. Depuis 2002, Montréal s'est retrouvée à 10 occasions au sommet du classement nord-américain.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif?: assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 800 professionnels du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité et finaliste au prix du Meilleur centre de congrès au monde (AIPC), le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Il génère d'importantes recettes touristiques et intellectuelles pour Montréal et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques.

Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 13:05 et diffusé par :