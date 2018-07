La ministre Joly annonce une nomination au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes







GATINEAU, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé la nomination de Joanne T. Levy à titre de membre régionale, Manitoba et Saskatchewan, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour un mandat de cinq ans à compter du 3 juillet 2018. Cette nomination est le fruit d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite en place au gouvernement du Canada, lequel reflète la diversité du Canada et respecte la parité entre les sexes.

Mme Levy cumule 40 ans d'expérience dans le domaine canadien des communications, de la production cinématographique et télévisuelle et ainsi que de la stratégie. Par le passé, elle a oeuvré comme gestionnaire principale, réalisatrice et chef du contenu convergent à Buffalo Gal Pictures. Elle a assumé la fonction de directrice des programmes pour le Réseau de télévision des peuples autochtones. Mme Levy a également été présidente du conseil d'administration d'On Screen Manitoba ainsi que membre du comité de production de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. De surcroît, elle a siégé pendant quatre ans au conseil d'administration national des femmes en communications et en technologie.

Le CRTC est un tribunal administratif qui réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications dans l'intérêt du public. Le Conseil veille à ce que les Canadiennes et les Canadiens ? comme citoyens, créateurs et consommateurs ? aient accès à un système de communication de classe mondiale qui favorise l'innovation et enrichit leurs vies.

« Mme Levy portera haut et fort les points de vue des citoyens du Manitoba et de la Saskatchewan qu'elle représentera en tant que membre régionale. Grâce aux compétences qu'elle a acquises en cinématographie au Manitoba, elle apportera au CRTC une expertise importante et un point de vue de l'industrie. »

­- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les rôles de premier plan du CRTC sont ceux de président, de vice-président (radiodiffusion) et de vice?président (télécommunications). En tout, il peut y avoir jusqu'à 13 conseillers à temps plein dont les titulaires sont nommés par le gouverneur en Conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche pour les nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de parité hommes-femmes et s'appuie sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle se traduit par la recommandation de candidats remarquablement compétents qui reflètent réellement la diversité canadienne.

La nouvelle approche requiert qu'un processus de sélection soit lancé pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 18 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

Le mandat du CRTC est de réaliser les objectifs en matière de politiques établis dans la Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur les télécommunications et la Loi canadienne anti-pourriel.

