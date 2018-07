Le gouvernement du Canada rencontre des employeurs québécois pour discuter du Programme des travailleurs étrangers temporaires







QUÉBEC, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) contribue à la santé des économies du Canada et du Québec lorsque certaines industries peinent à trouver des Canadiens pour répondre à leurs besoins en matière de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, ont rencontré des employeurs québécois pour discuter du PTET et faire en sorte qu'il convienne toujours aux employeurs et aux travailleurs.

Au cours d'une table ronde organisée chez Québec International, une agence de développement économique dans la région de Québec, les participants ont discuté d'enjeux spécifiques au Québec liés au PTET. Les employeurs ont parlé des défis qu'ils ont à surmonter pour répondre à leurs besoins sur le marché du travail, mais également de leurs réussites. Les ministres Duclos et Hajdu ont réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec le gouvernement du Québec et les employeurs pour faire en sorte que le PTET réponde à leurs besoins, tout en s'assurant que les Canadiens aient la priorité d'emploi et que les droits des travailleurs étrangers soient protégés.

Citations

«?Notre gouvernement est à l'écoute des employeurs de la région de Québec qui affrontent des défis lorsqu'il s'agit de trouver les travailleurs dont ils ont besoin pour faire progresser leur entreprise et notre économie. Nous ne pouvons concevoir de programmes sans la contribution de ces employeurs et il est essentiel que nous continuions à recevoir des conseils sur la manière d'améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs de la classe moyenne.?»

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Qu'il soit question d'améliorer l'exécution d'un programme, de renforcer la conformité ou de protéger les droits des travailleurs, nous nous tournons vers les employeurs pour trouver des solutions inspirées de l'industrie et perfectionner le programme. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le Programme des travailleurs étrangers temporaires continue de répondre aux besoins des employeurs, d'inciter l'innovation et de protéger les droits des travailleurs. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Présentant un taux de chômage parmi les plus bas au Canada (3,8 %), la région de Québec a grand besoin de main-d'oeuvre qualifiée pour appuyer la croissance de ses entreprises. Québec International est heureux de constater la volonté du gouvernement du Canada d'assurer l'efficacité et la transparence du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce programme est essentiel pour soutenir le développement de nos entreprises en matière de recrutement de talents, sur la scène nationale comme internationale. »

- Carl Viel, président-directeur général, Québec International

Les faits en bref

Dans le cadre de l'Accord Canada-Québec sur l'immigration, le PTET est géré par EDSC et le Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec.

En 2017, 17 608 postes pour travailleurs étrangers temporaires ont été approuvés au Québec. Le volet de l'agriculture primaire est le principal volet du PTET au Québec et compte environ 76 % des postes.

Depuis le 31 mai 2018, le gouvernement a reçu 1 749 demandes dans le cadre du Volet des talents mondiaux, dont 434 provenaient d'employeurs des industries québécoises en croissance parmi les plus novatrices.

Partout au Canada , Emploi et Développement social Canada s'est efforcé de créer, en collaboration avec les employeurs, 535 régimes d'avantages sociaux du marché du travail propres aux employeurs, qui décrivent les mesures prises pour atteindre les objectifs du Volet des talents mondiaux. Ces objectifs comprennent la création de plus de 28 000 emplois pour les Canadiens ou les résidents permanents et l'investissement de plus de 42 millions de dollars dans l'acquisition de compétences et la formation.

