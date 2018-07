Les provinces de l'Atlantique et Inforoute Santé du Canada collaborent afin d'améliorer l'accès aux soins et de promouvoir la croissance économique grâce à la santé numérique







TORONTO, le 10 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé du Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement d'ACCÈS Atlantique, une audacieuse initiative qui accélérera et facilitera l'accès aux services de santé dans les provinces de l'Atlantique.

ACCÈS Atlantique est le fruit d'une collaboration entre le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard et Inforoute Santé du Canada, une organisation indépendante à but non lucratif financée par Santé Canada.

L'initiative permettra la mise en place, dans toute la région, d'une infrastructure technologique qui améliorera l'accès aux services de santé numériques et transformera les méthodes de prestation des soins. Les patients et leur famille pourront :

Visualiser leur information médicale en ligne, de façon à mieux gérer leur santé

Accéder à des outils et des services de santé numériques qui facilitera leur accès aux soins (ils pourront prendre leurs rendez-vous en ligne, gérer leurs maladies chroniques sans quitter leur domicile, communiquer par messagerie sécurisée avec leur médecin, par exemple)

Avoir l'esprit tranquille, sachant que leurs ordonnances seront transmises par voie électronique à leur pharmacie via PrescripTIon MC , le service d'ordonnances électroniques du Canada , ce qui réduira les risques d'erreurs de médicaments

, le service d'ordonnances électroniques du , ce qui réduira les risques d'erreurs de médicaments Recevoir plus rapidement les soins nécessaires, grâce à l'aiguillage électronique et aux autres services en ligne qui leur sont offerts, comme les programmes de soutien en santé mentale

En plus d'améliorer la santé des Canadiens qui habitent dans les Maritimes, ACCÈS Atlantique favorisera le développement économique dans la région. En effet, Inforoute prévoit investir 70 millions de dollars pour le déploiement à grande échelle de diverses solutions dans la région, en plus de mettre à profit les talents et l'esprit d'innovation qui y sont déjà présents.

Citations

« Les possibilités qu'offre ACCÈS Atlantique pour améliorer les services de soins de santé fournis aux habitants du Canada atlantique m'enthousiasment. Cette initiative appuiera l'innovation dans la prestation des services de santé et contribuera à la croissance économique locale. ACCÈS Atlantique contribuera à transformer la façon dont les services de santé sont fournis aux Canadiens de l'Atlantique. »

-- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé du Canada

« Nous cherchons à procurer à tous les Canadiens un accès à un réseau de la santé dernier cri, qui est durable et efficient et qui, par-dessus tout, améliore l'expérience vécue par les patients et les fruits de leur interrelation avec le réseau de la santé. ACCÈS Atlantique marquera le pas d'autres initiatives du même genre partout au pays. »

-- Michael Green, président et chef de la direction, Inforoute Santé du Canada

« À titre d'entreprise de technologie de santé numérique qui exerce ses activités au Canada Atlantique, nous voyons dans cette initiative un important débouché pour la région. Nos solutions visent à permettre à tous les citoyens d'accéder en toute sécurité à leurs renseignements de santé personnels à l'aide de leur appareil mobile. Voilà un excellent programme, qui nous permettra de nous faire connaître et d'élargir notre marché. »

-- Mark McAllister, président et chef de la direction, VeroSource Solutions, Nouveau-Brunswick

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

À propos de VeroSource

VeroSource Solutions Inc. est une entreprise dont le siège social est situé au Nouveau-Brunswick et qui travaille à la mise en place sécurisée d'une société axée sur le numérique au moyen de la structure VeroSource, un intergiciel d'entreprise multivoie sécurisé. Les membres de l'équipe sont activement engagés dans des secteurs comme la santé mobile, la planification des ressources d'entreprise, le stockage sécurisé et la transmission des données sur la santé, la connectivité des appareils intelligents et l'analytique des données.

Relations avec les médias :

Poonam Khanna

Inforoute Santé du Canada

416-595-3449, poste 3032

pkhanna@infoway-inforoute.ca

SOURCE Inforoute Santé du Canada

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 13:17 et diffusé par :