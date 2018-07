OxThera fait le point sur l'étude de Phase III visant à évaluer Oxabact® dans l'hyperoxalturie primaire







OxThera AB, société pharmaceutique privée basée à Stockholm, a annoncé aujourd'hui que l'étude multicentrique de Phase III visant à évaluer Oxabact® dans l'hyperoxalturie primaire (HP) est maintenant entièrement ouverte au recrutement. L'étude est conduite étude Europe et aux États-Unis.

« Nous sommes ravis d'annoncer que notre étude de phase 3 évaluant l'efficacité d'Oxabact dans l'hyperoxalurie primaire est en phase active de recrutement a déclaré Matthew Gantz, PDG d'OxThera. « En fait, nous avons déjà recruté plusieurs patients. Nous ne doutons pas que notre nouveau produit Oxabact® a le potentiel d'aider les patients souffrant de cette maladie dévastatrice. »

L'essai clinique contrôlé contre placebo, OC5-DB-02, est mené dans 10 centres cliniques en Europe et aux États-Unis et recrutera un total de 22 patients. Le dernier patient devrait terminer son traitement en 2019. Oxabact® est un traitement oral composé de bactéries vivantes lyophilisées hautement concentrées (Oxalobacter formigenes), administré en gellules deux fois par jour. Ces bactéries dégradent l'oxalate qui est indispensable à leur survie et augmentent la sécrétion d'oxalate du plasma vers l'intestin..

« Le développement de nouveaux traitements pour l'HP représente une opportunité pour les patients de disposer de plus d'options thérapeutiques à l'avenir », a ajouté Kim Hollander, directrice exécutive à l'Oxalosis and Hyperoxaluria Foundation.

L'hyperoxalurie primaire est une maladie autosomique récessive rare qui conduit à des taux très élevés d'oxalate endogène dans le plasma et l'urine. Des niveaux élevés d'oxalate peuvent entrainer une cristallisation d'oxalate dans les tissus en particulier au niveau rénal. Non traitée cette maladie peut conduire à l'insuffisance rénale et au décès prématuré.

Les centres participants sont : Universitätsklinikum Bonn, en Allemagne, Hôpital Femme Mère Enfant, à Lyon, en France, Hôpital Robert Debré, à Paris, en France, Academic Medical Center, à Amsterdam, aux Pays-Bas, Hospital Vall d'Hebron, à Barcelone, en Espagne, Royal Free Hospital, à Londres, au Royaume-Uni, Centre Hospitalier Universitaire de Liège, en Belgique, Mayo Clinic, Rochester, aux États-Unis, Boston Children´s Hospital, Boston, aux États-Unis et Vanderbilt Hospital, à Nashville, aux États-Unis.

Pour obtenir des informations sur l'étude et les centres d'étude actifs, veuillez vous rendre sur http://www.clinicaltrials.gov ou contacter Bastian Dehmel, MD, médecin chef chez OxThera, e-mail : bastian.dehmel@oxthera.com. Pour obtenir des informations sur l'hyperoxalurie primaire, veuillez vous rendre sur http://www.ohf.org ou sur http://www.oxaleurope.org .

OxThera détient les droits exclusifs de préparations pharmaceutiques d'enzymes et de bactéries et de leur utilisation pour le traitement de l'hyperoxalurie. Oxabact® détient en outre des désignations de médicaments orphelins dans l'UE et aux États-Unis pour le traitement de l'HP.

À propos d'OxThera

OxThera travaille actuellement sur le développement de deux produits : Oxabact® pour le traitement de l'hyperoxalurie primaire, et Oxazyme®, un oxalate decarboxylase, pour le traitement de l'absorption élevée d'oxalate et l'insuffisance rénale dans l'hyperoxalurie entérique.

Elisabeth Lindner, directrice de l'exploitation d'OxThera AB, e-mail : elisabeth.lindner@oxthera.com, +46705934199

