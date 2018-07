Micfo ouvre six nouveaux centres de données, portant ainsi sa présence à 55 sites dans le monde







Micfo poursuit son expansion vigoureuse en 2018 en ouvrant des sites clés au Canada, à Hawaï et dans les états continentaux des États-Unis.

CHARLESTON, Caroline du Sud, 10 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Micfo, fournisseur d'infrastructure à la demande (« Infrastructure as a service, IaaS »), a annoncé aujourd'hui l'ouverture de six nouveaux sites de centres de données afin de mieux servir ses clients basés aux États-Unis et internationaux. Associée à la récente acquisition d'OppoBox, cette expansion vient renforcer encore la présence de l'entreprise avec dix marchés de centres de données. Micfo dispose désormais d'un total de 55 centres de données à travers les cinq continents.

« Les nouvelles innovations et la montée des technologies émergentes telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle apportent leur lot de nouveaux défis, lesquels requièrent une infrastructure de pointe spécialement adaptée », explique Amir Golestan, PDG et fondateur de Micfo. « L'ouverture de six nouveaux centres de données et l'acquisition d'OppoBox nous permettent de continuer à fournir des solutions à faible latence et géographiquement diversifiées, à la fois hyperlocales et offrant un traitement des données en temps réel à la périphérie. »

Basé à Charleston, Micfo est depuis vingt ans l'un des chefs de file des fournisseurs de cloud computing et exploite actuellement l'un des plus vastes réseaux de plateformes de cloud dispersées à travers le monde pour les applications géodistribuées (« fog computing ») et en périphérie de réseau (« edge computing »). Les six nouveaux centres de données qui se trouvent sur des sites clés au Canada, à Hawaï et sur le territoire continental des États-Unis permettront de mieux servir les clients internationaux.

Le nouveau centre de données situé au Canada ? le deuxième dans le pays ? atteint désormais les clients de Montréal et de Toronto. Le nouveau site d'Hawaï a été choisi de manière stratégique pour relier individuellement l'Australie et le Japon au continent américain et améliorer la latence et la connectivité dans les deux pays. Les autres centres de données de Micfo, situés à Omaha, Kansas City et Little Rock, offrent à l'entreprise la possibilité de mieux répondre aux besoins des marchés mal ou faiblement desservis aux États-Unis.

Le sixième centre de données a été ouvertement choisi pour les clients des secteurs des services financiers et de la technologie. Le second site de Micfo dans la ville de New York dessert désormais le bâtiment de télécommunications du 60 Hudson Street et le bâtiment AT&T du 32 Avenue of Americas.

À propos de Micfo

Avec 55 sites de centres de données, Micfo est un fournisseur d'infrastructure à la demande (IaaS) exploitant l'un des plus vastes réseaux de plateformes de cloud computing dispersées dans le monde. À travers l'expansion réfléchie de son infrastructure évolutive et géocentrique, la stratégie de Micfo a consisté à développer sa clientèle en respectant ses promesses et en mesurant sans relâche les résultats de ses prestations.

Contact presse

press@micfo.com

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 12:48 et diffusé par :