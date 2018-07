SMA Solutions annonce OpCon version 18.1 avec intégration SAP étendue







HOUSTON, 10 juillet 2018 /PRNewswire/ -- La société SMA Solutions est heureuse d'annoncer la nouvelle version de sa plateforme d'automatisation commerciale et informatique, OpCon. OpCon est une solution d'automatisation de charge de travail, moteur de la transformation numérique. Il s'agit de la meilleure solution d'automatisation des processus informatiques qui intègre les personnes, les processus et les applications sur tous les systèmes d'exploitation principaux.

La version 18.1 d'OpCon, la première de cette année, ajoute des fonctionnalités et des éléments prometteurs au sein d'Enterprise Manager et de Solution Manager. Cette version présente également le tout nouveau tableau de bord de surveillance SLA, OpCon Vision. Enterprise Manager constitue l'interface principale d'OpCon, et cette version comporte plusieurs fonctions pratiques, telles que le balisage amélioré des tâches et la gestion des workflows multi-instances. En outre, sur l'ensemble de l'interface, tous les écrans SAP ont été mis en conformité avec les nouvelles exigences de certification SAP. Les clients peuvent créer des variantes SAP, gérer pleinement les profils d'interception et configurer l'automatisation événementielle SAP.

L'interface du navigateur OpCon, Solution Manager, a été complétée par de riches fonctionnalités de diagramme PERT pour opérateurs. Ces fonctions comprennent la recherche rapide de tâches, l'isolation des chaînes de dépendances et des vues filtrées qui peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs d'OpCon.

OpCon Vision est maintenant disponible au sein de Solution Manager et offre des vues des processus métier et une surveillance des accords SLA (Service Level Agreement). Le tableau de bord actif présente un résumé général de la plateforme d'automatisation révélant l'état de santé de l'entreprise et des processus informatiques. Si les SLA ne sont pas respectés, Vision entre en fonction pour indiquer à OpCon d'exécuter automatiquement des processus de reprise de l'activité.

Depuis plus de 35 ans, SMA Solutions offre une automatisation innovante pour les entreprises et les systèmes d'information par l'exploitation de la plateforme OpCon. Ayant obtenu 96 % aux évaluations Peer Insights de Gartner pour l'automatisation des processus informatiques, la société a prouvé son expertise, l'excellence de ses produits et l'attention qu'elle porte à ses clients. Veuillez consulter le site www.SMASolutionsIT.com pour en savoir plus.

