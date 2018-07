Nomination de quatre membres au conseil d'administration d'OSMO







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La Fondation OSMO est fière d'annoncer la nomination de quatre nouveaux membres au sein de son conseil d'administration. Présidé par monsieur Alan MacIntosh, le conseil accueille Louis Vachon, Marie-Josée Lamothe, Anne Martel et Richard Chenier, dont la nomination est en vigueur à compter du 10 juillet 2018. Ils mettront à profit leur impressionnant parcours professionnel et leurs expertises variées et complémentaires au développement d'OSMO et à celui de l'écosystème montréalais des entreprises en démarrage.

Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. Leader reconnu du secteur financier canadien issu d'une grande famille d'entrepreneurs beaucerons, M. Vachon est aussi un grand ambassadeur de l'entrepreneuriat québécois depuis de nombreuses années.

Marie-Josée Lamothe, directrice générale, Stratégie de marque et produits de consommation, Google Canada, et directrice générale de Google Canada au Québec. Madame Lamothe présente une feuille de route impressionnante dans les domaines du marketing, de la communication, de la commercialisation et du numérique.

Anne Martel, co-fondatrice et première vice-présidente opérations d'Element AI. Entrepreneure en série, madame Martel détient une solide expérience en démarrage et expansion d'entreprises, optimisation des opérations et attraction des talents.

Richard Chenier, directeur général du Centech et directeur de l'entrepreneuriat technologique à l'ÉTS. M. Chénier possède une connaissance fine de l'écosystème des entreprises en démarrage, notamment des incubateurs et accélérateurs.

« Je suis particulièrement fier que notre conseil d'administration s'enrichisse de ces gens de grand talent aux profils diversifiés et passionnés par la mission d'OSMO. Leur implication contribuera sans nul doute à augmenter notre impact auprès des startups montréalaises et à faire rayonner notre écosystème à l'échelle mondiale », de mentionner Alan MacIntosh, président du conseil d'administration.

Depuis son lancement en 2012, OSMO :

a reçu plus de 70 000 visiteurs, dont 25 000 par année depuis 2017;

a tenu au-delà de 1 000 activités de formation en entrepreneuriat et hackathons;

est devenu l'un des deux partenaires de Google for Entrepreneurs au Canada ;

; a donné naissance à Startupfest, Open House MTL, TechAide pour Centraide, au Cercle de jeunes fondateurs ainsi qu'au Gala des prix de la communauté de startups de Montréal;

a contribué au démarrage de plus de 150 startups, dont PasswordBox, Sonder, Bus.com, TransitApp et Element AI, qui ont généré plus de 350 millions $ en fonds d'investissement et créé plus de 1 000 nouveaux emplois.

À propos d'OSMO

La Fondation OSMO est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de pourvoir au développement de l'écosystème des entreprises en démarrage montréalaises et d'assurer que Montréal se retrouve au top 20 de l'écosystème mondial des entreprises. Sa première initiative fut de créer la Maison Notman, espace physique unique pour accompagner les startups et l'entreprenariat. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.osmomtl.org.

