Reconstruction de ponceaux, à Saint-Constant - Fermeture complète d'un tronçon de la route 209

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal s'allient pour aménager une voie réservée dans l'emprise de l'autoroute 440 dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal. Réservée aux autobus et bordée d'une piste polyvalente, cette voie facilitera l'accès à...

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que l'autoroute 15 en direction nord et ses accès seront fermés dans le secteur de l'échangeur Turcot durant la fin de semaine...