Les Chevaliers de Colomb choisissent d'aider la cause des maladies respiratoires







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - C'est lors du Congrès provincial des Chevaliers de Colomb, du 6 au 8 juillet dernier à Sainte-Anne-de-Beaupré, que l'Association pulmonaire du Québec (APQ) a officiellement été présentée à leurs membres comme étant l'organisme partenaire choisi pour les deux prochaines années. La nouvelle directrice du projet provincial des activités féminines, Sylvie Campeau, a annoncé la volonté des Chevaliers de Colomb du Québec de donner et de s'impliquer pour la cause des maladies respiratoires, une triste réalité qui touche une énorme partie de la population provinciale.

Collaborant dans un esprit d'entraide et poussés par le but commun d'aider son prochain, les membres des Chevaliers de Colomb se sont réjouis du choix de la cause des activités féminines 2018-2019. Nombreux d'entre eux se sont senti interpellés par celle-ci, étant eux-mêmes atteints de troubles respiratoires et vivant quotidiennement avec leurs répercutions. Ce nouveau partenariat permettra aux plus de 85 000 membres de l'Ordre d'aider plus d'un million et demi de Québécois atteints en amassant des fonds, en contribuant aux campagnes de sensibilisation, en soutenant la recherche et en aidant à répandre les services offerts à la population.

La directrice générale de l'APQ, Dominique Massie, a chaleureusement remercié les Chevaliers de Colomb et a souligné que leur mission rejoignait directement celle de l'Association : « Nos valeurs communes et notre désir conjoint d'aider les personnes plus vulnérables s'unissent pour qu'ensemble nous puissions faire une différence dans la vie de personnes atteintes et leurs proches ».

Lors de la cérémonie du 6 juillet, une passation des pouvoirs a également eu lieu pour nommer Daniel Duchesne comme nouveau vénérable député d'État et Sylvie Campeau comme nouvelle Présidente du Comité provincial des activités féminines. Cette dernière a exprimé le besoin de se rassembler pour aider la cause : « Les 78 troubles respiratoires que l'Association pulmonaire du Québec couvre ravagent le quotidien de nos proches de tous âges et de toutes les origines. C'est pourquoi nous nous devons d'agir ».

L'Association pulmonaire du Québec, incorporée en 1938, est le seul organisme à but non lucratif à promouvoir la santé respiratoire. Elle a pour mission de combattre les maladies pulmonaires grâce à l'éducation, la prévention, la réadaptation, le soutien aux personnes atteintes et leurs proches, ainsi que la recherche.

