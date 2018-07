Avis aux médias - Lancement des résultats de l'Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS) - Phase 3







WENDAKE, QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) procédera au lancement des résultats de l'Enquête régionale sur la santé des Premières Nations (ERS) - Phase 3, à l'occasion de sa préassemblée générale annuelle, le 11 juillet 2018.



L'ERS est une enquête conçue et réalisée par et pour les Premières Nations, en collaboration avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations (CGIPN). Depuis 20 ans, l'ERS constitue le seul portrait de l'état de santé des Premières Nations vivant dans les communautés au Québec. Plus de 3 000 répondants en provenance de 21 communautés des Premières Nations au Québec ont participé à cette enquête.



Le rapport complet et les différents cahiers thématiques se retrouveront sur le site Web de la CSSSPNQL, au www.cssspnql.com, à compter du 11 juillet 2018.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Chantal Cleary, agente de communication, par courriel, à chantal.cleary@cssspnql.com, ou par téléphone, au 418-842-1540, poste 2304, ou au 418-553-7337.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 11:36 et diffusé par :