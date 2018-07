Le gouvernement du Canada réalise un important investissement dans le Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick grâce au Fonds pour la restauration côtière instauré dans le cadre du Plan de protection des océans







ST. ANDREWS, NB, le 10 juill. 2018 /CNW/ - La protection et la restauration de l'environnement sont des priorités absolues pour le gouvernement du Canada, qui fournit des ressources à cette fin dans le cadre du Plan de protection des océans, visant à protéger et à restaurer l'environnement. Grâce aux projets réalisés à l'échelle du Canada dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière, les Canadiens et les générations à venir profiteront d'écosystèmes plus sains qui soutiennent la faune marine.

Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Beauséjour, a annoncé aujourd'hui que le Groupe de reconnaissance des Passamaquoddy (Première Nation Peskotomuhkati) va recevoir un montant de 1 656 000 $ sur cinq ans pour réaliser un projet qui contribuera à la restauration des habitats côtiers situés dans le Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick. Le Groupe de reconnaissance des Passamaquoddy travaillera étroitement avec ses partenaires afin de restaurer le passage du poisson dans les rivières Ste-Croix, Magaguadavic, l'Étang et Lepreau, ainsi que pour d'autres travaux de restauration de l'habitat du poisson dans les rivières, permettant ainsi à plusieurs espèces d'en bénéficier. Le projet permettra également de renforcer la capacité avec les jeunes autochtones en les associant aux travaux sur le terrain.

En mai 2017, le gouvernement du Canada a annoncé le Fonds pour la restauration côtière de 75 millions de dollars pour aider à réhabiliter certains de nos littoraux les plus importants et à protéger la vie aquatique et les écosystèmes marins. Le Fonds pour la restauration côtière, sous la responsabilité de Pêches et Océans Canada, soutient les projets contribuant à la restauration côtière sur toutes les côtes du Canada accordant une préférence aux projets pluriannuels auxquels prennent part un large éventail de partenaires, incluant des groupes autochtones.

Le Fonds pour la restauration côtière fait partie intégrante du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, qui est l'investissement le plus important jamais effectué pour protéger les milieux côtiers et les voies navigables du Canada. En collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières, le gouvernement du Canada crée un système de sécurité maritime de classe mondiale, qui offre des possibilités économiques aux Canadiens aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos voies navigables pour les générations futures.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger nos côtes. C'est pourquoi nous avons annoncé le Plan de protection des océans visant, entre autres, la restauration et la protection de nos écosystèmes et de nos habitats marins. Le Fonds pour la restauration côtière de 75 millions de dollars offre la possibilité de lutter contre les menaces qui pèsent sur nos océans et les régions côtières. Je me réjouis que notre collaboration avec la Première Nation Peskotomuhkati permette d'assurer pour les générations futures des habitats côtiers sains et florissants dans le Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Cette annonce est vraiment une bonne nouvelle pour nos collectivités côtières du Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick. Cet investissement du gouvernement du Canada va permettre la restauration de l'habitat côtier de cette région tout en favorisant la collaboration entre partenaires. »

Karen Ludwig, députée de Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest

« Je désire remercier Pêches et Océans Canada pour ce financement. Les ressources provenant du Fonds pour la restauration côtière nous permettront de débuter la restauration côtière de la région Quoddy en débutant avec la baie de Passamaquoddy et la rivière Skutik (Ste-Croix). »

Hugh Akagi, président du Groupe de reconnaissance des Passamaquoddy

Le projet entrepris par le Groupe de reconnaissance des Passamaquoddy bénéficiera aux espèces suivantes : le saumon de l'Atlantique, le bar rayé, le gaspareau, l'alose d'été, l'alose savoureuse, l'anguille d'Amérique et l'éperlan arc-en-ciel. Les partenaires comprennent : Eastern Charlotte Waterways, le Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick (Fundy Baykeeper), Schoodic Riverkeepers, Source to Sea Consulting et le Fish and Wildlife Service des États-Unis. La rivière Ste-Croix est une voie navigable internationale, et cette initiative reçoit l'appui des gouvernements du Canada , des États-Unis et de la Première Nation Peskotomuhkati résidant des deux côtés de la frontière.

