Le Canada investit dans des technologies propres pour réduire les émissions de méthane

CALGARY, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Au moment où le Canada entreprend une transition vers un avenir sobre en carbone, les investissements dans les technologies propres appuieront la création d'emplois pour la classe moyenne et amélioreront la qualité de l'air en réduisant la pollution.

Kim Rudd, secrétaire parlementaire de l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi de fonds d'une valeur de 2,2 millions de dollars qui seront versés à deux projets visant à lutter contre les émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier afin d'aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques.

Avec un investissement de 1,6 million de dollars, le gouvernement du Canada collabore avec Clearstone Engineering Ltd. pour soutenir la recherche liée aux technologies et aux pratiques qui permettent de détecter, de quantifier et de réduire les composés organiques volatils (COV) et les émissions de méthane. Le Canada versera également un montant de 600 000 $ à Patro Research Ltd. pour des travaux de recherche visant à trouver des solutions rentables et hautement efficaces pour réduire les émissions de méthane.

Les deux projets sont financés par l'intermédiaire du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada, qui soutient des initiatives qui permettent d'accélérer la création de technologies propres. Comme les émissions de méthane posent un défi environnemental concret, ces investissements aideront le Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques et à améliorer le rendement environnemental du secteur gazier et pétrolier.

Grâce à Génération Énergie, un dialogue national sur l'énergie, les Canadiens ont indiqué que le Canada a l'occasion de jouer un rôle de chef de file dans la transition vers une économie axée sur une croissance propre. Nous continuerons d'appuyer les initiatives qui mettent de l'avant les technologies propres, créent des emplois destinés à la classe moyenne, favorisent la concurrence de l'industrie canadienne, assainissent notre air et luttent contre les changements climatiques.

« Les investissements dans de nouvelles technologies et pratiques innovatrices pour lutter contre les émissions de méthane démontrent l'engagement du Canada à mettre en place une croissance économique propre qui intègre les technologies propres au secteur pétrolier et gazier, crée de bons emplois pour les Canadiens de classe moyenne et qui nous permettra d'atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques. »

Kim Rudd

Secrétaire parlementaire de Ressources naturelles Canada

« Clearstone est fier de travailler sur cette importante étude qui vise à exposer la Chine aux technologies canadiennes de gestion des COV et des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier. Clearstone travaille au côté de l'industrie gazière et pétrolière chinoise depuis plus d'une décennie et a eu la chance de discuter avec plusieurs représentants de l'industrie et du gouvernement chinois. Nous voyons plusieurs possibilités intéressantes en Chine et nous croyons que ce projet représente une belle occasion de mettre en lumière l'innovation et l'expertise du Canada. Les résultats de ce projet seront bénéfiques pour les deux pays. »

David Picard, président

Clearstone Engineering Ltd.

« Grâce à cette initiative, Patro Research développe des solutions pour atténuer les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier par lequel le gaz naturel est produit et acheminé aux consommateurs. Nos travaux en recherche et développement visent à améliorer l'accès à des produits et des technologies énergétiques plus propres non seulement au Canada, mais aussi dans les pays en développement. »

Craig Fairbridge, directeur général

Patro Research Ltd.

https://www.rncan.gc.ca/energie/financement/programmes-financement-actuels/fep/21233

https://www.rncan.gc.ca/energie/financement/programmes-financement-actuels/fep/21235

