Festivals et événements - Saison été-automne 2018 - Le gouvernement du Québec alloue 50 000 $ à la Fête des vendanges Magog-Orford







MAGOG, QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui à la Fête des vendanges Magog-Orford, qui aura lieu du 1er au 9 septembre prochain.

Le député d'Orford, M. Pierre Reid, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 50 000 $ pour soutenir l'édition 2018 de cet événement, qui en est à sa 25e année d'existence. L'appui consenti provient du Programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citations :

« Je suis fier que le gouvernement du Québec soutienne la Fête des vendanges Magog-Orford, un événement estival d'envergure nationale bien enraciné dans la circonscription d'Orford et la région touristique des Cantons-de-l'Est. Je tiens à souligner tout le travail accompli par l'organisation et l'ensemble des bénévoles qui y participent et qui contribuent à son succès depuis vingt-cinq ans. »

Pierre Reid, député d'Orford

« La Fête des vendanges Magog-Orford fait partie de ces projets soutenus financièrement par notre gouvernement qui permettent de bonifier l'offre touristique de la région des Cantons-de-l'Est tout en stimulant son économie. J'invite la population et les visiteurs à assister en grand nombre au 25e anniversaire de l'événement afin de découvrir les vins et les produits du terroir du Québec et les attraits de la région. Voilà une belle façon d'avoir un aperçu de ce que peut offrir le Québec en été! »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

En 2017, le gouvernement du Québec a augmenté à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années, soit une augmentation de 46 % de l'enveloppe totale.

La bonification de l'aide financière permet :

de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus dans le cadre du programme;



d'assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;



de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;



de favoriser la réalisation de projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect caractéristique à la programmation, soit par une innovation particulière.

De plus, le programme contribue :

à soutenir de façon plus marquée la performance touristique et à encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



à privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



à appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu des frais associés à la réalisation de celles-ci.

Lien connexe :

www.tourisme.gouv.qc.ca/qcfierpartenaire

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company-beta/22322371

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 11:16 et diffusé par :