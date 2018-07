Le Groupe Berlinger présente l'avenir du maintien de ses produits anti-dopage mondialement connus







La distribution et le perfectionnement des produits anti-dopage Berlinger seront dorénavant pris en charge et gérés par une fondation - le conseil d'administration nomme un nouveau CEO pour le groupe Berlinger

Ganterschwil / Stockholm, 10 juillet 2018: Le Groupe Berlinger (Berlinger & Co. AG et Berlinger Special AG) basé en Suisse orientale a communiqué aujourd'hui différents changements importants dans le domaine de sa stratégie et de sa direction d'entreprise. La principale nouveauté concerne la division des flacons de contrôle anti-dopage mondialement connus et utilisés depuis des décennies lors des Jeux olympiques, des championnats du monde d'athlétisme ou, en ce moment, pour la Coupe du Monde de football de la FIFA en Russie. Ces derniers mois, la direction de Berlinger Special AG a planché intensivement sur la mise au point d'une nouvelle base stratégique pour la poursuite de la distribution et du perfectionnement des flacons anti-dopage (BEREG Kit) reconnus comme un standard international. Le conseil d'administration a annoncé aujourd'hui que la production des produits anti-dopage serait maintenue ces prochaines années et que leur développement à long terme serait confié à la célèbre fondation anti-dopage du professeur Arne Ljungqvist (http://www.arneljungqvist.com) en Suède. Andrea Berlinger (présidente du conseil d'administration de Berlinger Special AG) et le professeur Arne Ljungqvist (fondateur et président de la Fondation Arne Ljungqvist) ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Understanding, MoU) dans ce sens vendredi passé, le 6 juillet 2018, à Stockholm. Selon cet accord, les produits anti-dopage Berlinger seront distribués et perfectionnés à l'avenir par la fondation suédoise.

Solution durable pour les produits anti-dopage Berlinger

Dès le début de cette année, Berlinger Special AG avait annoncé souhaiter se retirer à moyen terme du secteur anti-dopage et chercher une solution pour le maintien durable de ses produits de contrôle anti-dopage considérés comme un standard dans le monde entier. Entretemps, l'entreprise a pu trouver une organisation partenaire, l'«Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation», qui se consacre depuis des décennies à la promotion du sport propre. La fondation créée et présidée par le professeur Arne Ljungqvist est considérée comme un précurseur et un centre de compétence international en matière de sport sans dopage. La fondation et ses activités jouissent d'une excellente réputation au niveau mondial et sont parrainées par le prince Albert II de Monaco.

Le protocole d'accord signé le 6 juillet 2018 à Stockholm marque le coup d'envoi du projet de transaction dont la signature devrait intervenir d'ici deux à trois mois. À l'avenir, Berlinger Special AG ne déterminera plus elle-même les processus de développement et confiera le perfectionnement et le suivi technique des produits BEREG à l'une des organisations les plus renommées au monde dans le domaine de la lutte anti-dopage. Il est également prévu de soutenir les activités de la Fondation Arne Ljungqvist telles que l'encouragement de la recherche dans le domaine de l'anti-dopage ou l'uniformisation des processus de contrôle anti-dopage.

Andrea Berlinger, présidente du conseil d'administration, qualifie la solution de porteuse d'avenir: «Avec le professeur Arne Ljundqvist et sa fondation, nous avons trouvé un partenaire garant des principes éthiques et moraux les plus élevés dans le sport. Berlinger est fière de continuer d'accompagner le mouvement anti-dopage au niveau mondial.»

Il a en outre été décidé de maintenir en Suisse, au siège du Groupe Berlinger à Ganterschwil, la production des flacons antidopage (BEREG Kit) utilisés aujourd'hui dans le monde entier. Les réactions du marché enregistrées ces dernières années montrent que les produits anti-dopage Berlinger font figure de standard industriel pour les flacons de contrôle anti-dopage. Les organisations de contrôle anti-dopage et les fédérations sportives mondiales ne veulent pas non plus renoncer aux produits BEREG.

Le Groupe Berlinger se dote d'une nouvelle structure de direction

Dans le cadre de la réorientation stratégique du Groupe Berlinger réunissant les sociétés Berlinger & Co. AG, spécialisée dans les technologies de surveillance de la température, et Berlinger Special AG, chargée du domaine anti-dopage, le conseil d'administration a décidé de confier la direction opérationnelle du Groupe Berlinger à un nouveau CEO, Thomas Bechter (47 ans). Ce manager chevronné sur la scène internationale est sous contrat auprès du Groupe Berlinger en qualité de consultant et accompagne le processus de réorientation du groupe depuis mars 2018. Thomas Bechter a acquis son expérience de direction et ses vastes connaissances dans le domaine des technologies modernes auprès de différents groupes internationaux tels que Nissan Renault (Suisse), Nikon Corporation Europe (Pays-Bas) et le Groupe Berner (Allemagne). Il entrera en fonction en qualité de CEO au 1[er] août 2018.

Berlinger reste une entreprise familiale

Avec ce changement à la tête de la direction opérationnelle de l'entreprise, les co-CEO précédents Andrea Berlinger et Daniel Schwyter signalent clairement leur intention de se concentrer dorénavant entièrement sur le développement stratégique du groupe. Tous deux accompagneront les deux secteurs d'activités de l'entreprise - les technologies de surveillance de la température et l'anti-dopage - en qualité d'administrateurs actifs. Andrea Berlinger reste présidente du conseil d'administration et se chargera ces prochains mois de la conception spécifique de la solution de fondation susmentionnée dans le domaine de l'anti-dopage. Il est en outre prévu qu'elle devienne membre du conseil de la fondation Arne Ljungqvist en Suède au terme du projet actuel.

Le remaniement de la direction opérationnelle permet à la famille propriétaire de se consacrer davantage également au développement du principal secteur d'activité actuel de l'entreprise, à savoir les technologies de surveillance de la température. Il s'agit d'un domaine en rapide expansion sur le plan international et qui impose des exigences technologiques très pointues. La surveillance de chaînes de froid et de substances pharmaceutiques expérimentales (tests cliniques) constitue un secteur commercial en forte croissance et où Berlinger & Co. AG compte déjà parmi les principaux acteurs du marché.

Les changements stratégiques et organisationnels intervenant au sein du Groupe Berlinger n'ont aucune incidence prévue sur les effectifs de l'entreprise, dont la direction continuera de viser une croissance solide et durable.

