Startup Québec : sept projets de partenariats internationaux sélectionnés à Montréal







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la mesure Startup Québec, volet 1 - Partenariats internationaux, sept projets ont été sélectionnés dans la région de Montréal. Le gouvernement du Québec accordera des aides financières totalisant 890 000 $ pour appuyer la réalisation de ces initiatives, qui représentent des coûts totaux de 1 559 160 $.

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Issue du Plan d'action en économie numérique, la mesure Startup Québec, volet 1 - Partenariats internationaux, a pour objectif de soutenir les échanges de startups ou tout autre projet qui vise à attirer des startups étrangères en sol québécois ou à faire bénéficier les startups du Québec d'une expérience internationale. En tout, dix initiatives ont été sélectionnées dans quatre régions du Québec lors du dernier appel de projets.

Citations :

« Les projets sélectionnés dans la région de Montréal sont à l'image des acteurs du milieu entrepreneurial montréalais : créatifs, visionnaires et fonceurs. Nous sommes heureux de soutenir les cinq projets retenus dans la circonscription de Westmount-Saint-Louis, lesquels se démarquent par leur qualité et leur caractère inventif. »

David Birnbaum, député de D'Arcy-McGee et président du caucus libéral de Montréal

« Le soutien accordé à l'Institut d'entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal lui permettra de poursuivre sa mission, qui est de favoriser et de soutenir la création et la reprise d'entreprises. Créé il y a un peu plus de quatre ans, il a su faire ses preuves au fil du temps. D'ailleurs, lors de sa mission économique en France, en mars dernier, le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a pris part à l'annonce d'un partenariat entre l'Institut et Ubisoft. Nous avons des entrepreneurs créatifs : nous devons être en mesure de les accompagner pour les aider à réaliser leurs projets. »

Pierre Arcand, député de Mont-Royal, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La région de Montréal fait preuve d'un grand dynamisme en matière d'entrepreneuriat, grâce aux nombreuses startups qui y sont créées annuellement et qui génèrent des innovations et des retombées importantes pour notre économie. Les initiatives retenues dans la région représentent bien la vigueur de l'écosystème entrepreneurial montréalais. Je salue d'ailleurs la grande contribution des organisations qui nous présentent ces projets porteurs auxquels notre gouvernement est fier de s'associer. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Les startups sont devenues au cours des dernières années des acteurs importants du système entrepreneurial québécois. Ces entreprises dynamiques constituent désormais un moteur de développement économique considérable pour le Québec et ses régions. Créatrices d'emplois et de richesse, elles sont aussi à l'origine d'innovations technologiques susceptibles de révolutionner maints aspects de la vie courante et des divers milieux industriels. Ces partenariats internationaux joueront également un rôle de tremplin pour mettre de l'avant le génie et le savoir-faire québécois. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

La mesure Startup Québec est destinée aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire qui appuient de jeunes entreprises innovantes et qui facilitent la création de telles entreprises au Québec.

Québec est destinée aux incubateurs, aux accélérateurs d'entreprises et aux centres d'entrepreneuriat universitaire qui appuient de jeunes entreprises innovantes et qui facilitent la création de telles entreprises au Québec. Afin d'augmenter le nombre de startups au Québec et d'accélérer leur croissance, la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 - Oser innover prévoit une bonification de 6,81 millions de dollars du programme Startup Québec sur cinq ans. Le programme couvrira dorénavant l'ensemble des secteurs économiques du Québec, notamment l'entrepreneuriat social et coopératif.

au Québec et d'accélérer leur croissance, la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 - prévoit une bonification de 6,81 millions de dollars du programme Québec sur cinq ans. Le programme couvrira dorénavant l'ensemble des secteurs économiques du Québec, notamment l'entrepreneuriat social et coopératif. Le Plan d'action en économie numérique est l'un des piliers de la Stratégie numérique du Québec, qui définit une vision gouvernementale cohérente afin que le Québec puisse évoluer vers une société numérique.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/362721

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

Annexe - Projets sélectionnés dans la région de Montréal

Organisme Projet Coût Aide financière École des entrepreneurs du Québec Croissance numérique internationale - Partenariat international Établissement d'un partenariat entre l'École des entrepreneurs du Québec et Convergence entrepreneurs de Paris pour l'échange d'expertises et de pratiques exemplaires, de formation et d'accompagnement visant la création et la croissance de startups. Le projet prévoit aussi la formation et l'accompagnement de six entreprises québécoises et de six entreprises françaises par l'entremise du Parcours CNI (croissance numérique internationale). 284 560 $ 140 000 $ Institut d'entrepreneuriat Banque Nationale-HEC Montréal (IEBN-HEC) Programme Chefs de file de l'IEBN-HEC Soutien aux entrepreneurs québécois afin qu'ils définissent et concrétisent des occasions d'affaires à l'international tout en facilitant l'accès au Québec à des startups étrangères. 260 000 $ 140 000 $ La Piscine Plouf@Paris - Programme international d'échange et d'expérimentation entre Paris et Montréal Mise en oeuvre d'un programme international d'échange et d'expérimentation, d'une durée de douze semaines, consacré aux startups numériques créatives et culturelles en phase de croissance. Le partenariat regroupe La Piscine et trois incubateurs parisiens (LINCC, Labo de l'édition et Smart Food Paris) faisant partie du réseau de Paris&Co et spécialisés dans les secteurs d'intervention de La Piscine. Ce projet a fait l'objet d'une annonce le 24 mai 2018. 233 000 $ 140 000 $ Lune rouge - Hub créatif Collaborations bilatérales internationales entre hubs créatifs Mise en place d'un réseau international d'incubateurs créatifs, réalisation d'actions visant le développement de compétences et accroissement des occasions d'affaires pour les startups participantes. Les échanges entre des startups du Québec et des startups réparties dans tous les continents constituent le coeur de ce projet. 232 600 $ 140 000 $ MEDTEQ (en partenariat avec CTS et Centech) Continuum intégré de développement de startups MEDTEQ Exploration de marchés cibles de startups québécoises du secteur des technologies médicales, par le biais des relations à l'international des différents partenaires, et soutien à la commercialisation, au Québec, d'innovations de startups étrangères évoluant dans ce même secteur. 234 000 $ 140 000 $ MTLab Collaboration entre Paris&Co et le MTLab Concrétisation d'un partenariat entre le Welcome City Lab, l'incubateur touristique de Paris&Co, et le MTLab afin de permettre, entre autres, un échange de startups incubées entre les deux incubateurs. Le projet prévoit également une première rencontre à Montréal entre les grands partenaires des deux organisations, ainsi qu'une journée sur le thème de l'incubation verticale. 85 000 $ 50 000 $ Startupfest (Fondation du startup de Montréal) Concours Startup World Championship Organisation d'une compétition internationale de présentations (pitch) et établissement d'un réseau de partenaires d'écosystèmes de startups à travers le monde, qui administreront les portions locales du concours. Les villes où se dérouleront les compétitions sont reconnues comme étant des hauts lieux de connectivité entre les startups. 230 000 $ 140 000 $ Total

1 559 160 $ 890 000 $

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 11:31 et diffusé par :