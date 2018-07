Lancement de la campagne de sensibilisation : « Les livres viennent à vous : soyez au rendez-vous »







MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Saviez-vous qu'une personne abonnée sur trois oublie de se présenter à sa bibliothèque pour récupérer des documents qu'elle a réservés?

C'est pour sensibiliser la clientèle de son réseau des bibliothèques à l'importance d'honorer sa réservation de documents que la Ville de Montréal lance la campagne « Les livres viennent à vous : soyez au rendez-vous ».

« J'invite toutes les personnes abonnées à respecter leur engagement et à venir récupérer les documents qu'elles ont réservés à leur bibliothèque. De cette façon, nous évitons, d'une part, des coûts importants liés au transfert des documents et, d'autre part, nous augmentons leur disponibilité et nous facilitons leur circulation parmi la clientèle du réseau montréalais des bibliothèques », a expliqué Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au sein du comité exécutif de Montréal.

La Ville de Montréal profite du déploiement de la campagne « Les livres viennent à vous : soyez au rendez-vous » pour informer la population de deux changements dans le processus de réservation. Le délai prévu pour la cueillette des documents en réservation est maintenant de 6 jours (au lieu de 4 jours) et le nombre maximal de documents permis passe de 25 à 15 documents. Rappelons qu'il est possible de réserver, en ligne, au téléphone ou au comptoir d'une bibliothèque du réseau municipal, des livres, des CD de musique, des jeux vidéo, des magazines, des films ainsi que des laissez-passer pour des musées.

En 2017, plus de 1,2 million de documents ont été réservés dans les 45 bibliothèques de la Ville de Montréal. De ce nombre, 29 % ont pris le chemin du retour vers la bibliothèque d'origine sans jamais avoir été récupérés par les personnes qui les avaient réservés. Ces omissions ne sont pas sans conséquence sur le coût et l'accès aux documents. En effet, tout un processus s'enclenche lorsqu'un livre est réservé par un abonné. Dans les bibliothèques montréalaises, de nombreuses heures sont investies dans l'enregistrement de la demande, la recherche du document, le dépôt, puis le transfert vers la bibliothèque choisie pour récupérer le prêt. Lorsque le document réservé reste à la bibliothèque au-delà du délai prescrit, du temps doit alors être consacré à son retour et son enregistrement à la bibliothèque d'origine. Il faut savoir que toutes ces étapes s'échelonnent sur plusieurs jours et rendent le document indisponible pour les abonnés qui souhaitent l'emprunter.

Pour en savoir plus sur le système de réservation, visitez bibliomontreal.com.

