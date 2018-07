JAMS ouvrira des centres d'arbitrage international à Los Angeles et à New York







LOS ANGELES et NEW YORK, 10 juillet 2018 /CNW/ - JAMS, le plus grand prestataire privé au monde de services d'arbitrage et de médiation, annonce aujourd'hui ses plans d'ouvrir un centre JIAC (JAMS International Arbitration Center) à New York et à Los Angeles, élargissant l'accès des avocats et de leurs clients du monde entier aux installations d'arbitrage international. L'annonce prévoit un nouveau choix de siège pour les arbitrages internationaux en Californie en janvier 2019 à la suite de l'adoption récente du projet de loi sénatorial californien 766 et de son approbation anticipée par le gouverneur.

JAMS est un important prestataire de services arbitraux mondiaux qui dispose de panélistes spécialisés en arbitrage international dans une foule de secteurs, dont l'ingénierie et la construction, les sports et le divertissement, la propriété intellectuelle et les technologies de l'information. JAMS gère des centaines d'arbitrages internationaux chaque année et fournit des ressources importantes, notamment les règles d'arbitrage international JAMS et le carnet de travail de clause internationale JAMS. La grille des tarifs et des honoraires d'arbitrage international JAMS assure la transparence des honoraires versés à un arbitre international. JAMS tient aussi des procédures d'arbitrage administrées par d'autres prestataires internationaux.

« L'objectif de JAMS est d'offrir des installations qui reflètent les services d'arbitrage international de première qualité que nous proposons aux avocats et à leur clientèle », soutient Chris Poole, président et chef de la direction de JAMS. « Nous assistons à une tendance haussière en ce qui concerne les arbitrages internationaux à JAMS et on ne saurait trop insister sur le besoin de disposer de lieux accessibles et confortables. En établissant ces centres dans deux des plus importants carrefours de commerce et de déplacement de la planète, nous visons à offrir aux avocats l'accès aux outils et aux services dont ils ont besoin pour effectuer leurs procédures de manière rentable et efficace. »

Les centres, qui devraient ouvrir leurs portes d'ici la fin de 2018, sont les premiers d'une série de centres JIAC et seront établis dans des bâtiments qui abritent déjà les centres de règlement JAMS. Les installations disposeront de commodités améliorées pour donner lieu à des procédures d'arbitrage international à la fois efficaces et confortables. En plus des fonctionnalités habituelles JAMS, comme les cafés et les centres d'affaires JAMS, les JIAC disposeront :

De grands écrans ACL et d'un service de vidéoconférence haute qualité pour les participants éloignés et le contre-interrogatoire des témoins

De kiosques et de services de traduction

D'un accès gratuit à Internet haute vitesse

De salles d'audience spacieuses et sécurisées, ainsi que de plusieurs salles de repos

De tables modulaires pour modifier la configuration des salles de réunion

De tablettes en grand nombre pour l'entreposage des documents

De lignes téléphoniques réservées pour l'ouverture des dossiers dans divers fuseaux horaires

De fournisseurs approuvés, dont des services de traduction et de transcription des procès-verbaux des audiences

De salons d'arbitre, pour les procédures tripartites

Le centre JIAC de Los Angeles, situé dans le district des affaires du centre-ville et à proximité d'hôtels et de restaurants de premier plan, sera parmi les premiers à voir le jour en Californie. Si le projet de loi SB 766 est promulgué, la Californie deviendra un choix nouveau et attirant pour les avocats afin de tenir les arbitrages internationaux en permettant à leurs homologues hors de l'État et à ceux de l'étranger de participer.

À propos de JAMS

Fondé en 1979, JAMS est le plus grand prestataire privé au monde de services d'arbitrage et de médiation. Comptant des centres de règlement au pays comme à l'étranger, JAMS et ses quelque 350 tiers sont responsables de résoudre des milliers de dossiers d'importance partout dans le monde. Pour contacter JAMS, composez le 800-352-5267. Vous trouverez davantage d'information à www.jamsadr.com et vous pouvez rejoindre JAMS sur Twitter et LinkedIn.

