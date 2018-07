Mendix enregistre des réservations record au premier semestre 2018







La réussite des clients, l'innovation de nouveaux produits et des partenariats stratégiques sont derrière la croissance de 88 % des réservations en glissement annuel et du plus gros trimestre dans l'histoire de l'entreprise

BOSTON, 10 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Mendix, la grande plateforme cloud pour la fourniture d'applis à faible code et assistées par IA, a annoncé qu'elle avait réalisé son meilleur trimestre, avec une croissance de 88 pour cent de ses réservations en glissement annuel par rapport au premier semestre de 2017.

« Nos clients reconnaissent l'immense valeur qu'ils peuvent tirer de l'adoption de notre plateforme dans l'ensemble de l'entreprise », explique Derek Roos, PDG et cofondateur de Mendix. « À l'heure où mûrit le marché du "faible code" (low code), nous observons qu'un plus grand nombre d'entreprises créent des systèmes essentiels vastes et complexes à l'aide de notre plateforme, et je suis heureux de voir que notre intérêt pour la réussite de nos clients permet d'assurer une croissance importante dans toutes nos régions. »

Alors que les entreprises investissent pour numériser leurs opérations, la demande pour des applications professionnelles connaît une croissance beaucoup plus rapide que la capacité des organisations informatiques de proposer ces applications. Les solutions aPaaS à haute productivité offrent des fonctionnalités de développement rapide d'application (RAD) pour le développement, le déploiement et l'exécution sur le cloud. Gartner prévoit que « d'ici à 2020, au moins 50 % de toutes les applications professionnelles seront créées avec des boîtes à outils à haute productivité »1.

Temps forts du premier semestre :

Élan de l'entreprise

Croissance des réservations ? Mendix a enregistré son meilleur trimestre en termes de réservations avec une croissance de plus de 250 % en glissement annuel en Amérique du Nord, et des ASP record pour l'entreprise dans toutes les régions.

? Mendix a enregistré son meilleur trimestre en termes de réservations avec une croissance de plus de 250 % en glissement annuel en Amérique du Nord, et des ASP record pour l'entreprise dans toutes les régions. Croissance des membres de l'équipe ? Mendix a augmenté le nombre des membres de son équipe de 24 % durant le premier semestre 2018, et elle a été désignée meilleur employeur de l'informatique cloud par Forbes, sur la base d'informations en retour communiquées par Glassdoor.

? Mendix a augmenté le nombre des membres de son équipe de 24 % durant le premier semestre elle a été désignée meilleur employeur de l'informatique cloud par Forbes, sur la base d'informations en retour communiquées par Glassdoor. Élan du partenariat SAP ? L'extension de solution SAP, SAP Cloud Platform Rapid Application Development (RAD) by Mendix, a connu un solide élan précoce sur le marché avec Andritz, un leader mondial dans la fourniture d'équipements et de systèmes, et obtenu un prix d'innovation pour le développement d'applis.

? L'extension de solution SAP, SAP Cloud Platform Rapid Application Development (RAD) by Mendix, a connu un solide élan précoce sur le marché avec Andritz, un leader mondial dans la fourniture d'équipements et de systèmes, et obtenu un prix d'innovation pour le développement d'applis. Lancement du partenariat IBM ? Mendix a annoncé un partenariat mondial avec IBM en vertu duquel IBM revendra et prendra en charge la plateforme Mendix sur l'IBM Cloud, offrant aux développeurs la flexibilité de consommer des outils de développement rapide d'application, des services cloud et des exécuteurs cloud avec un seul et même abonnement.

? Mendix a annoncé un partenariat mondial avec IBM en vertu duquel IBM revendra et prendra en charge la plateforme Mendix sur l'IBM Cloud, offrant aux développeurs la flexibilité de consommer des outils de développement rapide d'application, des services cloud et des exécuteurs cloud avec un seul et même abonnement. Expansion mondiale ? Mendix a poursuivi son expansion à l'international, avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Francfort (Allemagne) pour soutenir sa croissance dans la région Allemagne-Autriche-Suisse. Ce nouveau site vient s'ajouter aux bureaux de Mendix aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud, afin de soutenir sa base de partenaires et de clients en expansion rapide à travers le monde.

? Mendix a poursuivi son expansion à l'international, avec l'ouverture d'un nouveau bureau à Francfort (Allemagne) pour soutenir sa croissance dans la région Allemagne-Autriche-Suisse. Ce nouveau site vient s'ajouter aux bureaux de Mendix aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud, afin de soutenir sa base de partenaires et de clients en expansion rapide à travers le monde. Programme universitaire ? Seul programme éducatif de son espèce, Mendix University a pratiquement doublé le nombre de ses partenaires académiques, qui atteint aujourd'hui 48 dans le monde, permettant à la prochaine génération de prospecteurs commerciaux de traduire leurs idées en applications sans écrire une seule ligne de code.

Leadership technologique

Reconnaissance des analystes - Mendix a été désignée Gartner 2018 Magic Quadrant for Enterprise High Productivity Application Platform as a Service, ce qui la place en tête sur l'axe de réalisation de la vision pour la deuxième année consécutive 2 .

- Mendix a été désignée Gartner 2018 Magic Quadrant for Enterprise High Productivity Application Platform as a Service, ce qui la place en tête sur l'axe de réalisation de la vision pour la deuxième année consécutive . Plus grande capacité de développement assisté par IA sur le secteur ? Sur la base d'une analyse d'apprentissage automatique (ML) de plus de 5 millions de flux d'applications anonymisés dans 15 secteurs, Mendix Assist offre une précision de 90 % sur les suggestions de prochaine étape et les recommandations de qualité d'expert, de performance et de maintenance. Les entreprises peuvent exploiter Mendix Assist pour diminuer de 100 fois le coût et l'impact temps des erreurs.

Sur la base d'une analyse d'apprentissage automatique (ML) de plus de 5 millions de flux d'applications anonymisés dans 15 secteurs, Mendix Assist offre une précision de 90 % sur les suggestions de prochaine étape et les recommandations de qualité d'expert, de performance et de maintenance. Les entreprises peuvent exploiter Mendix Assist pour diminuer de 100 fois le coût et l'impact temps des erreurs. Nanoflux ? Les nanoflux Mendix simplifient le développement d'applications client en permettant aux développeurs de modéliser visuellement la logique d'application utilisée sur un appareil mobile ou sur un navigateur Internet pour créer des applis plus dynamiques et plus réactives ? même hors ligne.

D'après un récent commentaire de client sur G2 Crowd : « Mendix, contrairement à d'autres plateformes, s'intéresse de très près à l'accélération des activités et du développement. Tandis que d'autres s'intéressent davantage au développement, Mendix offre plus d'outils pour organiser et collaborer. Donc, en adoptant cette plateforme, vous n'accélérez pas seulement le développement : vous permettez également à votre entreprise de s'aligner sur cette capacité. Ils proposent également des services permettant de concevoir et d'exécuter votre pratique numérique, ce qui en fait bien plus qu'une simple autre plateforme. »

