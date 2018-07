Ambulance Nouveau-Brunswick se voit décerner la plus haute désignation d'Agrément Canada







L'agrément avec mention d'honneur place le service d'ambulance provincial parmi les meilleurs de sa catégorie

MONCTON, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB) a obtenu l'agrément avec mention d'honneur. Il s'agit du premier et du seul organisme de SMU à mériter cette désignation d'Agrément Canada.

Pour les organismes de soins de santé, Agrément Canada offre une évaluation indépendante par un tiers qui repose sur des normes établies selon les meilleures pratiques utilisées et validées par des organismes comparables dans le monde. Les visiteurs évaluent les procédures, les politiques et les processus relatifs à la gouvernance, à la qualité des soins, aux ressources humaines, à la gestion du risque et bien plus, selon plus de 300 normes.

« Les quelque 1,000 professionnels d'ANB à l'échelle de la province travaillent fort chaque jour pour fournir les meilleurs soins possible à nos patients », affirme Richard Losier, président de Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick et directeur général d'EM/ANB inc. « Cette évaluation par un tiers signifie que l'amélioration de la qualité est enracinée dans la culture de notre organisme. Cela confirme également que des efforts continus ont été réalisés au cours des 10 dernières années afin d'améliorer la qualité et la sécurité des services que nous fournissons. »

« Le cycle d'agrément touche l'ensemble de l'organisme. Les travailleurs paramédicaux, les répartiteurs et les infirmiers de vol d'ANB, ainsi que toutes nos équipes de soutien oeuvrent au sommet de leur profession », ajoute-t-il. « Cette réalisation est réellement un effort d'équipe accompli tout au long du processus de quatre ans. »

« Le résultat de l'évaluation indépendante menant à cet agrément signifie qu'Ambulance Nouveau-Brunswick figure parmi les meilleurs services ambulanciers au pays, » a indiqué le ministre de la Santé, Benoît Bourque. « Je tiens à féliciter tous les employés d'ANB pour leur ardeur au travail, leur dévouement à l'égard de la santé et de la sécurité de l'ensemble des Néo-Brunswickois. Votre gouvernement et Ambulance Nouveau-Brunswick sont déterminés à travailler en collaboration pour apporter des améliorations continues dans la province afin de mieux répondre aux besoins des gens de toutes les régions. »

« Le programme d'agrément d'Agrément Canada, élaboré pendant plus de 55 ans, est très réputé au sein de la communauté internationale de soins de santé », indique Pamela Daw, coordonnatrice de la mobilisation des clients, services spécialisés, Agrément Canada. « Ambulance Nouveau-Brunswick est agréée avec mention d'honneur. Il s'agit de la plus haute désignation accordée par Agrément Canada. »

Au sujet d'Agrément Canada :

Agrément Canada est un organisme sans but lucratif qui travaille étroitement avec des organismes de soins de santé pour les aider à développer une culture d'amélioration durable pour optimiser la sécurité et l'efficience pour les patients et leur famille.

