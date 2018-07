8e édition du Grand Tour BN







170 000 $ amassés pour aider plusieurs organismes jeunesse de la Montérégie-Ouest

MONTRÉAL, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - C'est la fin de semaine dernière que s'est tenue la 8e édition du Grand Tour BN. Plus de 300 employés de la Banque Nationale ont pris part aux volets vélo et course de l'événement afin d'amasser 170 000 $ pour la Fondation Jeunes en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans, ainsi que pour 8 organismes de la Montérégie-Ouest qui soutiennent le développement et le bien-être des jeunes. Précisons que 100 % des fonds amassés par les participants sont remis aux organismes.

Depuis ses débuts, le Grand Tour BN a remis près de 920 000 $ à des organismes jeunesse dont la mission permet de répondre à des besoins locaux.

« Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli. Le Grand Tour BN génère un élan d'entraide durable pour les jeunes dans le besoin. Cette démonstration de solidarité envers la relève, et les initiatives porteuses qu'elle permet de financer, est la véritable source de motivation de tous ceux qui s'impliquent dans le projet ou qui y participent », souligne Dominique Fagnoule, premier vice-président à la direction, Technologie de l'information, Banque Nationale.

Louis-François Marcotte, entrepreneur et chef bien connu, était quant à lui porte-parole de l'événement et a tenu à pédaler avec les employés : « J'adore faire du vélo et je suis très sensible aux causes qui viennent en aide aux jeunes. De plus, comme je vis et je travaille en Montérégie, il me fait doublement plaisir de contribuer à la cause à titre de porte-parole et de participant. »

Le montant amassé sera remis à des organismes régionaux qui, avec la Fondation Jeunes en Tête, développent et mettent sur pied des programmes préventifs et réparateurs pour le bien-être et la santé des jeunes. Les organismes choisis sont Sino-Québec de la Rive-Sud, Le Café de la Débrouille, Club Octogone l'Envol de Vaudreuil-Dorion, Benado, Fondation du Collège de Valleyfield, Regroupement des maisons des jeunes de la Montérégie-Ouest, Commission scolaire des Trois-Lacs et Grands Frères Grandes Soeurs de la Montérégie.

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

Prévenir Soutenir Permettre - La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Nous accomplissons cette mission en rejoignant les jeunes en milieu scolaire avec notre programme Solidaires pour la santé mentale et en soutenant des organismes communautaires reconnus sur le terrain et complémentaires à notre action. Nous créons également une synergie entre les acteurs de l'aide à la jeunesse afin de maximiser notre impact commun auprès des jeunes.

À propos de la Banque Nationale du Canada



Forte d'un actif de 256 milliards de dollars au 30 avril 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 22 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

