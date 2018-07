Broccolini construira un centre de distribution sur mesure pour Amazon dans la région d'Ottawa







OTTAWA, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Broccolini, leader canadien de l'immobilier et de la construction, a été choisi par Amazon pour développer un centre de distribution sur mesure pour le géant américain à Ottawa, ce qui confirme la position de Broccolini comme l'un des plus importants constructeurs et développeur de bâtiments industriels au Canada. Avec des bureaux à Ottawa, Toronto et Montréal, Broccolini est un chef de file en matière de construction, de développement et de services immobiliers. L'entreprise dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels au Canada. Broccolini propose un large éventail de services, agissant diversement comme entrepreneur général, gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété et promoteur.

« Avec cette dernière annonce, Broccolini continue de livrer des projets exceptionnels ici dans la région de la Capitale-Nationale, et nous sommes impatients de débuter plus tard cet été les travaux pour ce nouveau centre de distribution d'Amazon à Ottawa », a déclaré James Beach, directeur immobilier et affaires de Broccolini.

Avec plus d'un million de pieds carrés, ce projet, dont l'ouverture est prévue en 2019, deviendra la plus grande installation industrielle jamais construite dans la région d'Ottawa et créera plus de 600 nouveaux emplois à temps plein lors de son entrée en opération.

En plus de son rôle de constructeur et de promoteur pour le nouveau centre de distribution, Broccolini agira également à titre de propriétaire et de gestionnaire immobilier. « Amazon bénéficiera de notre expertise considérable et diversifiée pour coordonner tous les aspects du développement et de la construction depuis le début jusqu'à la livraison, ainsi que de l'expérience de gestion de Broccolini, qui possède déjà un portefeuille de projets et de propriétés impressionnant », ajoute M. Beach.

Un chef de file canadien dans le secteur de l'immobilier et de la construction, Broccolini est un fournisseur unique de services de construction, de développement et de gestion pour les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. Sa division immobilière détient et gère actuellement un portefeuille de plus de 40 propriétés, représentant un total de plus de 6 millions de pieds carrés d'actifs.

