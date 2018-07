Amazon s'apprête à créer plus de 600 emplois à temps plein à Ottawa







SEATTLE, WA, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait ouvrir un nouveau centre d'expédition à Orléans, dans la banlieue est d'Ottawa, en Ontario. Ce centre d'un million de pieds carrés destiné à l'expédition de produits vers les clients sera le cinquième en Ontario et créera plus de 600 emplois à temps plein assortis d'avantages sociaux dès le premier jour de travail. Amazon emploie actuellement plus de 2?000 salariés à temps plein dans ses installations ontariennes existantes de Brampton, Mississauga et Milton.

«?Pour Amazon, l'Ontario demeure un excellent endroit où faire des affaires et nous nous réjouissons d'ajouter un centre d'expédition dans la région de la capitale nationale?», a déclaré Glenn Sommerville, directeur des opérations canadiennes d'Amazon. «?Notre capacité de croître en Ontario et de créer plus de 600 nouveaux emplois résulte de deux choses : une clientèle incroyable et une main-d'oeuvre exceptionnelle. Amazon est résolue à offrir d'excellentes possibilités d'emploi ainsi qu'à générer des retombées économiques positives dans cette région.?»

Les nouvelles installations rejoindront le réseau actuel de centres d'expédition d'Amazon situé en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Le personnel de ce centre effectuera le ramassage, l'emballage et l'expédition d'articles volumineux tels que des éléments de décoration pour la maison, du matériel sportif et des outils de jardinage. À travers le Canada, Amazon emploie au total plus de 6?000 employés, travaillant dans des bureaux, dans des centres de développement et dans d'autres installations.

«?Nous félicitons Amazon d'avoir réalisé cet investissement et nous nous réjouissons d'apporter notre contribution pour aider d'autres employeurs de choix à créer et à maintenir de bons emplois dans notre province. L'Ontario est prêt à faire des affaires?», a déclaré Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario.

Les employés à temps plein d'Amazon bénéficient d'un salaire horaire compétitif, d'une couverture pour les soins médicaux, dentaires et oculaires, d'un REER collectif, d'un régime d'attribution d'actions et de primes de rendement dès leur premier jour de travail.

«?Ayant travaillé étroitement avec Amazon en vue d'accroître sa présence dans notre ville, je suis enchanté de la décision de l'entreprise d'installer son nouveau centre d'expédition à Ottawa?», a affirmé Jim Watson, maire d'Ottawa. «?C'est un investissement crucial dans notre économie locale et notre communauté qui procurera d'importantes possibilités d'emploi aux habitants.?»

Amazon s'engage à soutenir les anciens membres des Forces armées qui font la transition de la vie militaire à la vie civile, à la fois au sein de l'entreprise et dans la collectivité. Amazon dispose d'une équipe d'anciens militaires consacrée au recrutement d'ex-membres de l'armée, à qui elle propose des services de mentorat et d'accompagnement professionnel afin de les aider à adapter leurs compétences en vue d'une longue carrière dans l'entreprise.

«?J'aimerais remercier Amazon et tous les responsables du gouvernement qui ont fait de ce projet une réalité. Notre gouvernement s'efforce de favoriser une croissance économique à long terme et de renforcer la classe moyenne afin d'aider la population canadienne à trouver et à conserver de bons emplois bien rémunérés. Ma principale priorité a toujours été la création d'emplois à Orléans et je suis ravi qu'Amazon ait choisi notre communauté pour élargir ses activités en Ontario. C'est une journée formidable pour Orléans et toute la ville d'Ottawa?», a déclaré le député d'Orléans, Andrew Leslie.

«?Je suis très heureuse des perspectives d'avenir que cela ouvre à Orléans et à Ottawa. La communauté d'Orléans recèle un potentiel extraordinaire, ce qui est d'autant plus évident au regard de la décision qu'a prise Amazon d'y ouvrir son nouveau centre d'expédition. Il s'agit d'un projet qui emploiera plus de 600 personnes en générant des emplois de qualité et en multipliant les opportunités dans l'est d'Ottawa?», a déclaré Marie-France Lalonde, députée provinciale d'Orléans.

Amazon propose également à ses employés de participer à des programmes novateurs comme Options de carrière, dans le cadre duquel l'entreprise paie d'avance jusqu'à 95 pour cent des frais d'inscription à des cours offerts dans des domaines recherchés, qu'ils débouchent ou non sur des compétences pertinentes à une carrière chez Amazon. Depuis le lancement du programme, plus de 16?000 employés partout sur la planète ont obtenu des diplômes en conception de jeux et communication visuelle, en soins infirmiers, en programmation informatique et en radiologie, pour n'en citer que quelques-uns.

«?L'investissement effectué par Amazon constituera un moteur économique de taille pour l'est de notre ville?», a affirmé Stephen Blais, conseiller municipal d'Ottawa pour le quartier Cumberland. «?Ce projet très prometteur créera plus de 1?500 emplois dans la construction et procurera des emplois permanents à temps plein à plus de 600 personnes de notre communauté, appuyant ainsi la croissance de la région rurale à l'est d'Ottawa et toutes les collectivités avoisinantes.?»

Le centre sera construit par l'entreprise Broccolini.

Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi dans un centre d'expédition Amazon, visitez le www.amazondelivers.jobs.

