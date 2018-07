Augmentation de la tendance des mises en chantier en juin, au Canada







OTTAWA, le 10 juill. 2018 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations s'est chiffrée à 222 041 en juin 2018, comparativement à 216 701 en mai 2018, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en juin, sous l'impulsion du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de logements collectifs dans les centres urbains qui a atteint en juin un sommet sans précédent, affirme Bob Dugan, économiste en chef de la SCHL. En particulier, le stock national de logements collectifs nouvellement achevés et invendus est demeuré inférieur à la moyenne historique sur dix ans jusqu'à maintenant en 2018, ce qui indique que la demande pour ce type de logements a absorbé l'offre accrue. »

Faits saillants du mois de juin

Vancouver

La tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse en juin 2018, en raison du repli d'activité observé durant ce mois dans le segment des logements collectifs. Au premier semestre de 2018, le cumul annuel des mises en chantier correspondait à celui enregistré pour les six premiers mois de 2017. Depuis le début de 2018, les prix des habitations particulièrement élevés et la forte demande qui découle de l'accroissement de la population ont stimulé l'offre de logements, ce qui favorise le maintien du rythme élevé de la construction résidentielle dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver.

Victoria

À la mi-année, les mises en chantier d'habitations dans la région métropolitaine de Victoria étaient de 45 % supérieures au niveau enregistré en 2017, alimentées par le nombre considérable de mises en chantier de logements collectifs. Les mises en chantier de logements locatifs étaient deux fois plus élevées qu'au premier semestre de 2017 en réaction au faible taux d'inoccupation. Ailleurs, des catégories de logements relativement plus abordables dominaient dans le secteur de la construction résidentielle. Du côté des copropriétés, presque 60 % de plus qu'en 2017 étaient en construction en raison de leur abordabilité relative par rapport aux maisons individuelles, en baisse de 15 %. Dans la région métropolitaine, 44 % de la construction est concentrée à Langford, où les prix moyens sont généralement inférieurs. La construction de logements collectifs en propriété absolue avec entrée privée a également augmenté de 41 %, ce qui semble indiquer une densification.

Calgary

En juin, les mises en chantier d'habitations étaient à la baisse à Calgary en glissement annuel, mais en hausse de 8 % en cumul annuel par rapport à 2017. Le nombre de mises en chantier de maisons individuelles était égal à celui de l'année passée, alors que le nombre de logements locatifs commencés a été réduit de moitié. La hausse des mises en chantier d'habitations, toutes catégories confondues, a été alimentée par le marché des copropriétés. Le nombre de copropriétés commencées a augmenté de 36 % en cumul annuel par rapport à 2017.

Winnipeg

La tendance à la baisse des mises en chantier d'habitations s'est poursuivie en juin parce que le rythme des mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs a ralenti par rapport au mois précédent. Après avoir enregistré de forts résultats en 2017, le total des mises en chantier d'habitations dans la RMR de Winnipeg a été modéré au premier semestre de 2018, en baisse de 32 % par rapport à l'année précédente. Le repli a été marqué davantage dans le segment des logements collectifs où la production jusqu'en juin 2018 a diminué de 38 % par rapport à la même période en 2017.

Province de Québec

Pour les six premiers mois de l'année, le rythme relativement fort de la construction résidentielle au Québec est attribuable au segment des immeubles d'appartements (locatifs et en copropriété). La conjoncture économique favorable, la diminution de l'offre sur le marché de la revente, ainsi que le vieillissement démographique ont chacun contribué à la hausse des mises en chantier.

Kingston

Les mises en chantier d'habitations à Kingston ont évolué à la hausse en juin étant donné qu'un nombre accru de logements collectifs, y compris d'appartements locatifs, ont été commencés. Les constructeurs ont mis en chantier un nombre plus élevé d'ensembles de logements locatifs au cours de quatre des six derniers mois, sous l'effet d'un taux d'inoccupation très faible (0,7 % à l'automne 2017), le plus faible parmi les 16 régions métropolitaines de recensement de l'Ontario.

Toronto

Principalement tirées par le segment des appartements, les mises en chantier d'habitations dans la RMR de Toronto ont évolué à la hausse pour atteindre en juin un sommet de presque deux ans. Alimentées par les appartements en copropriété, les mises en chantier ont enregistré un record de 30 ans pour le mois. La plupart de ces appartements ont été commencés uniformément dans la ville de Toronto, à Mississauga et à Vaughan, ce qui met en évidence l'étendue de la construction de tours d'habitation dans la RMR de Toronto.

Hamilton

En juin, le nombre d'appartements commencés a augmenté, ce qui a fait monter la tendance des mises en chantier d'habitations. À Hamilton, les mises en chantier d'appartements ont été très élevées en raison de la forte demande des accédants à la propriété, des ménages à la recherche d'un logement plus petit et des investisseurs dans le logement locatif. Étant donné le peu de logements abordables sur le marché de la revente, un nombre accru d'accédants à la propriété et de ménages à la recherche d'un logement plus petit ont acheté un appartement neuf en copropriété. Les investisseurs dans le logement locatif comptent tirer avantage des taux d'inoccupation extrêmement faibles dans la région.

St. Catharines

En juin, la tendance des mises en chantier d'habitations dans la RMR de St. Catharines était légèrement à la baisse. Néanmoins, les mises en chantier étaient près de 50 % supérieures à la moyenne sur dix ans. Le léger ralentissement est attribuable au segment des maisons individuelles, alors que tous les types de logements collectifs ont augmenté en juin. Les flux migratoires importants en provenance d'ailleurs en Ontario continuent d'alimenter la demande de logements neufs dans la région.

Kitchener-Cambridge-Waterloo

La tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse dans la RMR de Kitchener-Cambridge-Waterloo pour la première fois au cours des cinq derniers mois. Même si les mises en chantier de maisons en rangée ont poursuivi leur tendance à la baisse, la faible augmentation des mises en chantier de maisons individuelles a pu faire monter le total des mises en chantier. La faible reprise de l'emploi à temps plein et le resserrement du marché de la revente à la fin de 2017 ont soutenu le débordement de la demande des maisons individuelles du marché de la revente vers le marché du neuf.

Halifax

Après un début lent en 2018, la construction des logements collectifs a repris son rythme à Halifax en juin, le mois le plus fort jusqu'à maintenant cette année. Bien que les niveaux de construction demeurent élevés dans la péninsule de Halifax, la plupart des appartements ont été mis en chantier cette année en banlieue. La construction de maisons individuelles reste élevée, en hausse de 10 % en cumul annuel par rapport à la même période l'an dernier.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé se situait à 248 138 en juin, en hausse par rapport à celui de 193 902 enregistré en mai. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 29,9 % en juin pour se fixer à 228 844. Dans la catégorie des logements collectifs, il s'est accru de 46,4 % pour se situer à 172 845, tandis que du côté des maisons individuelles, il a diminué de 3,5 % pour s'établir à 55 999.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 19 294.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.



Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



juin 2017 juin 2018 % juin 2017 juin 2018 % juin 2017 juin 2018 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 71 82 15 43 10 -77 114 92 -19 Î.-P.-É. 29 31 7 77 42 -45 106 73 -31 N.-É. 147 184 25 53 324 ## 200 508 154 N.-B. 106 121 14 63 170 170 169 291 72 Atlantique 353 418 18 236 546 131 589 964 64 Qc 740 804 9 2 708 4 061 50 3 448 4 865 41 Ont. 3 115 2 355 -24 4 173 6 871 65 7 288 9 226 27 Man. 259 209 -19 271 282 4 530 491 -7 Sask. 204 134 -34 210 102 -51 414 236 -43 Alb. 1 277 1 032 -19 1 336 1 176 -12 2 613 2 208 -15 Prairies 1 740 1 375 -21 1 817 1 560 -14 3 557 2 935 -17 C.-B. 1 004 908 -10 2 274 2 055 -10 3 278 2 963 -10 Canada (10 000+) 6 952 5 860 -16 11 208 15 093 35 18 160 20 953 15 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 34 31 -9 233 16 -93 267 47 -82 Barrie 125 40 -68 86 254 195 211 294 39 Belleville 48 51 6 2 6 200 50 57 14 Brantford 4 58 ## 45 4 -91 49 62 27 Calgary 445 360 -19 945 707 -25 1 390 1 067 -23 Edmonton 570 475 -17 261 387 48 831 862 4 Grand Sudbury 17 26 53 14 11 -21 31 37 19 Guelph 31 29 -6 29 78 169 60 107 78 Halifax 98 110 12 12 281 ## 110 391 255 Hamilton 101 48 -52 105 498 374 206 546 165 Kelowna 77 91 18 134 210 57 211 301 43 Kingston 39 47 21 201 180 -10 240 227 -5 Kitchener-Cambridge-Waterloo 93 94 1 134 203 51 227 297 31 Lethbridge 41 33 -20 17 13 -24 58 46 -21 London 229 130 -43 336 480 43 565 610 8 Moncton 42 37 -12 30 58 93 72 95 32 Montréal 314 328 4 1 121 2 484 122 1 435 2 812 96 Oshawa 160 214 34 438 129 -71 598 343 -43 Ottawa-Gatineau 319 367 15 400 812 103 719 1 179 64

Gatineau 8 25 213 73 204 179 81 229 183

Ottawa 311 342 10 327 608 86 638 950 49 Peterborough 43 54 26 11 5 -55 54 59 9 Québec 107 95 -11 1 118 812 -27 1 225 907 -26 Regina 68 37 -46 117 41 -65 185 78 -58 Saguenay 18 37 106 8 22 175 26 59 127 St. Catharines-Niagara 124 60 -52 84 87 4 208 147 -29 Saint John 20 33 65 0 0 - 20 33 65 St. John's 51 66 29 39 7 -82 90 73 -19 Saskatoon 119 88 -26 79 43 -46 198 131 -34 Sherbrooke 59 51 -14 46 114 148 105 165 57 Thunder Bay 21 22 5 24 8 -67 45 30 -33 Toronto 1 059 600 -43 2 108 4 116 95 3 167 4 716 49 Trois-Rivières 31 25 -19 31 42 35 62 67 8 Vancouver 457 422 -8 1 585 1 045 -34 2 042 1 467 -28 Victoria 85 94 11 194 418 115 279 512 84 Windsor 108 73 -32 50 23 -54 158 96 -39 Winnipeg 231 167 -28 265 239 -10 496 406 -18 Toutes les régions 5 388 4 493 -17 10 302 13 833 34 15 690 18 326 17

Données de 2017 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Données de 2018 fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes



Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



mai 2018 juin 2018 % mai 2018 juin 2018 % mai 2018 juin 2018 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 374 659 76 138 120 -13 512 779 52 Î.-P.-É. 277 274 -1 216 504 133 493 778 58 N.-É. 1 302 1 534 18 2 032 3 917 93 3 334 5 451 63 N.-B. 729 802 10 879 1 879 114 1 608 2 681 67 Qc 6 448 6 672 3 27 338 44 299 62 33 786 50 971 51 Ont. 23 145 21 455 -7 29 201 79 361 172 52 346 100 816 93 Man. 2 627 2 318 -12 2 580 3 384 31 5 207 5 702 10 Sask. 1 204 1 252 4 2 676 1 224 -54 3 880 2 476 -36 Alb. 12 627 11 313 -10 21 765 13 594 -38 34 392 24 907 -28 C.-B. 9 314 9 720 4 31 270 24 563 -21 40 584 34 283 -16 Canada (10 000+) 58 047 55 999 -4 118 095 172 845 46 176 142 228 844 30 Canada (toutes les régions) 70 389 69 082 -2 123 514 179 057 45 193 902 248 138 28 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 253 323 28 288 192 -33 541 515 -5 Barrie 458 249 -46 1 692 3 048 80 2 150 3 297 53 Belleville 310 452 46 636 72 -89 946 524 -45 Brantford 442 757 71 720 48 -93 1 162 805 -31 Calgary 4 790 4 079 -15 15 180 8 484 -44 19 970 12 563 -37 Edmonton 5 739 5 093 -11 5 424 4 644 -14 11 163 9 737 -13 Grand Sudbury 41 177 332 96 132 38 137 309 126 Guelph 155 188 21 96 936 ## 251 1 124 348 Halifax 487 897 84 1 644 3 372 105 2 131 4 269 100 Hamilton 478 444 -7 4 284 5 976 39 4 762 6 420 35 Kelowna 844 1 074 27 2 964 2 520 -15 3 808 3 594 -6 Kingston 313 351 12 240 2 160 ## 553 2 511 354 Kitchener-Cambridge-Waterloo 1 021 871 -15 1 044 2 436 133 2 065 3 307 60 Lethbridge 450 389 -14 288 156 -46 738 545 -26 London 1 526 1 033 -32 516 5 760 ## 2 042 6 793 233 Moncton 160 232 45 324 696 115 484 928 92 Montréal 2 815 2 832 1 17 583 29 594 68 20 398 32 426 59 Oshawa 1 583 1 513 -4 696 1 548 122 2 279 3 061 34 Ottawa-Gatineau 2 986 2 913 -2 5 832 9 744 67 8 818 12 657 44

Gatineau 460 275 -40 2 148 2 448 14 2 608 2 723 4

Ottawa 2 526 2 638 4 3 684 7 296 98 6 210 9 934 60 Peterborough 379 362 -4 288 60 -79 667 422 -37 Québec 691 791 14 5 364 9 744 82 6 055 10 535 74 Regina 421 321 -24 828 492 -41 1 249 813 -35 Saguenay 176 247 40 240 264 10 416 511 23 St. Catharines-Niagara 655 631 -4 720 1 044 45 1 375 1 675 22 Saint John 168 206 23 0 0 - 168 206 23 St. John's 249 538 116 108 84 -22 357 622 74 Saskatoon 643 785 22 1 728 516 -70 2 371 1 301 -45 Sherbrooke 256 266 4 1 512 1 368 -10 1 768 1 634 -8 Thunder Bay 59 114 93 0 96 ## 59 210 256 Toronto 8 507 6 274 -26 14 904 49 392 231 23 411 55 666 138 Trois-Rivières 304 165 -46 360 504 40 664 669 1 Vancouver 4 288 4 450 4 22 272 12 540 -44 26 560 16 990 -36 Victoria 1 097 956 -13 2 124 5 016 136 3 221 5 972 85 Windsor 586 531 -9 432 276 -36 1 018 807 -21 Winnipeg 1 994 1 773 -11 2 484 2 868 15 4 478 4 641 4

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 08:13 et diffusé par :