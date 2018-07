Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (TSX : MFR.UN) Offre publique de rachat dans le cours normal des activités







TORONTO, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé l'avis d'intention visant à effectuer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCN ») émis par le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (le « Fonds »), un fonds de placement à capital fixe.

En vertu de l'OPRCN, le Fonds propose de racheter, par l'intermédiaire des services de la TSX, de temps à autre et dans la mesure où l'opération est conseillée, jusqu'à 1 360 377 parts de catégorie A du Fonds, c'est-à-dire 10 % du flottant ou des 13 603 776 parts de catégorie A émises et en circulation à la clôture des marchés le 28 juin 2018. Au cours de toute période de 30 jours donnée, le Fonds ne rachètera pas plus de 272 075 parts de catégorie A au total, soit 2 % des parts de catégorie A émises et en circulation à la clôture des marchés le 28 juin 2018. Les rachats de parts de catégorie A au titre de l'OPRCN peuvent commencer le 12 juillet 2018. Gestion d'actifs Manuvie limitée, gestionnaire du Fonds, croit que ces rachats sont dans l'intérêt du Fonds et qu'il est souhaitable d'utiliser les actifs du Fonds à cette fin. Tous les rachats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX conformément à ses règles et politiques. Toutes les parts de catégorie A rachetées par le Fonds en vertu de l'OPRCN seront annulées. L'OPRCN prendra fin le 11 juillet 2019.

Le 10 juillet 2017, le Fonds a annoncé son intention d'effectuer une OPRCN en vue d'acquérir, par l'intermédiaire des services de la TSX, jusqu'à 1 412 612 parts de catégorie A du Fonds. L'offre a débuté le 12 juillet 2017. Le Fonds n'a racheté aucune part de catégorie A aux termes de l'offre. Cette offre de rachat prendra fin le 11 juillet 2018.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquez avec le Service à la clientèle de Manuvie, au 1 888 333-3240.

