Le Conseil médical du Canada annonce la nomination de la nouvelle directrice générale et chef de la direction, la Dre Maureen Topps

OTTAWA, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Le Conseil médical du Canada (CMC) est heureux d'annoncer la nomination de la Dre Maureen Topps à titre de nouvelle directrice générale et chef de la direction. La Dre Topps se joindra au CMC le 1er octobre 2018.

La Dre Topps, qui a été présidente du Comité central de coordination de la Collaboration nationale en matière d'évaluation du CMC (C3CNE) et membre du Conseil de 2009 à 2011, succédera au Dr Ian Bowmer, qui quitte l'organisation pour prendre sa retraite.

« Je suis ravie d'accueillir officiellement la Dre Topps au sein de notre organisation, a déclaré la Dre Karen Shaw, présidente du CMC. En tant que diplômée internationale en médecine, la Dre Topps apporte un point de vue unique en se joignant au système de santé canadien et en ayant mis en place une pratique médicale en milieu rural. Elle possède une expérience inestimable grâce à sa vaste participation à la médecine universitaire et à la formation médicale postdoctorale. »

La Dre Topps a reçu son diplôme en médecine à la Aberdeen University en Écosse. Après avoir consacré près de dix ans à la pratique de la médecine en milieu rural, elle a été nommée directrice du programme de médecine familiale à la University of Calgary. La Dre Topps a ensuite été nommée vice-doyenne aux études médicales postdoctorales à l'École de médecine du Nord de l'Ontario en 2005.

En 2011, la Dre Topps a été directrice exécutive de l'International Medical Graduate Program du gouvernement de l'Alberta. Elle a par la suite été nommée vice-doyenne aux études médicales postdoctorales à la Cumming School of Medicine et, plus récemment, vice-doyenne principale à l'enseignement.

La Dre Topps a beaucoup travaillé avec des organisations nationales d'intervenants. Elle a été membre du Comité sur l'éducation postdoctorale du Collège des médecins de famille du Canada et vice-présidente du Comité d'agrément des programmes de résidence ainsi que présidente du Comité d'examen des programmes de résidence internationaux du Collège royal.

« En tant que médecin de famille, ayant été impliquée dans le domaine de l'éducation dès les premiers jours de ma carrière, je suis enthousiaste à l'idée de participer plus étroitement à l'élaboration de l'évaluation des médecins au Canada, a déclaré la Dre Topps. Je suis très impatiente de travailler avec l'équipe du CMC pour faire progresser l'innovation au chapitre de l'évaluation médicale. »

Le CMC veille à offrir aux Canadiens les meilleurs soins médicaux qui soient grâce à l'excellence de l'évaluation des médecins. Il évalue chaque année au Canada et à l'échelle internationale plus de 11 000 étudiants et diplômés en médecine grâce à ses examens. Le CMC est aussi un chef de file en matière de vérification et de stockage des titres de compétences des médecins, il tient à jour le Registre médical canadien et il appuie la recherche et le développement dans le domaine de l'évaluation des médecins pour s'assurer de demeurer à l'avant-garde.

