Sanofi dénonce la recommandation défavorable de l'ACMTS qui pourrait limiter les options de traitement pour les Canadiens atteints de dermatite atopique

Source: Sanofi (EURONEXT: SAN) (NYSE: SNY)

* La recommandation de l'ACMTS sur DupixentMC ne tient pas compte de l'opinion des patients et ignore la valeur clinique du produit.

LAVAL, QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Sanofi Genzyme est déçue de la recommandation récente de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) de ne pas rembourser DupixentMC, l'une des plus importantes innovations pharmacologiques récentes pour le traitement des patients adultes atteints de dermatite atopique (DA) modérée à grave. La recommandation ne tient pas compte de l'opinion des patients et ignore la valeur clinique du produit et l'amélioration possible à la qualité de vie (QV) des patients et des aidants.

Cette recommandation de l'ACMTS, a pour conséquence de marginaliser le Canada dans les options de traitement de la DA à l'échelle mondiale

En 2017, Santé Canada, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (AEM) ont approuvé DupixentMC en raison de sa valeur clinique et de ses avantages pour les patients atteints de DA modérée à grave. D'ailleurs, la FDA a accordé à DupixentMC les désignations « priority review » (examen prioritaire) et « Breakthrough Therapy » (traitement révolutionnaire). Ces désignations accélèrent l'examen, et elles sont données seulement aux produits qui, selon l'agence, ont un impact particulièrement positif dans le traitement de la maladie.

De plus, l'Institut national de la santé et de l'excellence clinique (National Institute for Health Care Excellence, NICE) a récemment publié une version finale de la recommandation positive concernant DupixentMC pour une utilisation de routine relevant du Service national de santé (National Health Service) en Angleterre, ce qui ouvre la voie au premier produit biologique ciblé pour les adultes atteints de dermatite atopique modérée à grave.

Au Canada, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), plus précisément au Québec, a également reconnu la valeur clinique de DupixentMC. Sanofi Genzyme se réjouit de travailler avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour concrétiser rapidement le remboursement par l'État pour les patients qui en ont besoin.

Si les régimes d'assurance-médicaments provinciaux, territoriaux et fédéraux adoptent la recommandation de l'ACMTS, le Canada risque de devenir un marginal dans les options de traitement de l'AD à l'échelle mondiale, car ladite recommandation est incompatible avec la position des organismes de remboursement à l'échelle locale et mondiale.

Un impact préjudiciable sur les patients atteints de dermatite atopique

La recommandation de l'ACMTS, rendue publique le 9 juillet après consultation avec le Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) de l'agence, pourrait avoir un impact préjudiciable sur l'accès à ce médicament pour les patients atteints de DA modérée à grave. Les recommandations de l'ACMTS ont un impact sur les décisions juridiques liées aux régimes publics d'assurance-médicaments, et cette recommandation pourrait empêcher le remboursement public du traitement. L'accès des patients dépendant des régimes publics d'assurance-médicaments à ce traitement en serait limité, et les médecins pourraient ne pas pouvoir leur prescrire le traitement le plus approprié. En contradiction avec la recommandation défavorable de l'ACMTS, la valeur de DupixentMC a été reconnue par des régimes d'avantages sociaux d'employeurs privés, et il est remboursé par la majorité des régimes de payeurs privés partout au Canada.

« Je suis déçue. Mes collègues sont déçus. Plusieurs de mes patients souffrant de cette maladie grave et qui espéraient un nouveau médicament seront anéantis quand je leur annoncerai la nouvelle », dit Dre Melinda Gooderham, dermatologue, Peterborough Regional Health Centre et professeure adjointe, faculté de médecine de l'Université Queen's.

DupixentMC : traitement novateur pour les patients atteints de dermatite atopique

DupixentMC (dupilumab) est le premier traitement biologique au Canada visant à cibler la cause fondamentale de la DA - un type d'eczéma - pour traiter les patients adultes atteints de DA modérée à grave chez qui la maladie n'est pas adéquatement maîtrisée par des corticostéroïdes topiques sous ordonnance ou pour qui ces traitements ne sont pas appropriés.1 Le traitement a été approuvé par Santé Canada le 30 novembre 2017, après que les études cliniques aient montré un profil d'innocuité acceptable ainsi qu'une amélioration significative de l'état de la peau des patients et une diminution de la démangeaison dans les quatre premiers mois du traitement administré aux deux semaines.2 Le médicament est développé en coopération par Regeneron et Sanofi dans le cadre d'une entente de collaboration mondiale.

La DA modérée à grave peut être invalidante et avoir un impact négatif sur la qualité de vie

La dermatite atopique, une forme d'eczéma, est une maladie inflammatoire chronique dont les symptômes se manifestent souvent par une éruption cutanée3,4,5,6. La dermatite atopique modérée à grave se caractérise par des éruptions couvrant souvent presque tout le corps et peuvent inclure des démangeaisons intenses et persistantes, un dessèchement de la peau, des fissures, de la rougeur, des croûtes et des suintements.7 Les démangeaisons sont l'un des symptômes les plus lourds à supporter pour les patients et peuvent être invalidantes.8 De plus, les personnes atteintes de dermatite atopique modérée à grave ont une moins bonne qualité de vie, y compris sommeil perturbé, anxiété accrue et symptômes de dépression qui s'ajoutent à leur maladie.9

La recommandation décourage les innovations à venir

La recommandation formulée par l'ACMTS est en contradiction avec l'engagement du gouvernement du Canada à investir dans l'innovation et pourrait avoir des effets préjudiciables sur la santé des patients.

« Sanofi Genzyme s'est engagée à aider les personnes atteintes de dermatite atopique, mais les défis de la recherche de nouvelles solutions de traitement ne sont pas à sous-estimer », dit Peter Brenders, directeur général, Sanofi Genzyme Canada. « Nous devrions tous travailler ensemble pour surmonter les obstacles à l'innovation dans l'intérêt des patients, afin de trouver des solutions durables qui font en sorte que la prise de décision sur les traitements revienne aux patients et à leurs médecins, comme il se doit. »

À titre d'un des plus gros investisseurs en recherche et développement, Sanofi a investi environ 20 % de ses revenus année après année dans la recherche biopharmaceutique au Canada, fournissant de nouvelles solutions novatrices en soins de santé aux Canadiens et au monde entier.

À propos de Sanofi : www.sanofi.ca

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face à leurs défis touchant la santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce à des vaccins, fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires des personnes souffrant de maladies rares et de celles vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Comptant plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout au monde.

Les entités de Sanofi au Canada emploient plus de 2 000 personnes. En 2017, nous avons investi 123 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

_______________________ 1 Monographie de produit de DupixentMC (dupilumab). Page 3. 30 novembre 2017. 2 Monographie de produit de DupixentMC (dupilumab). 30 novembre 2017. 3 Eichenfield et al. Guidelines of Care for Atopic Dermatitis. AAD 2014, p. 118. 4 Guideline to treatment, European Dermatology Forum. http://www.euroderm.org/edf/index.php/edf-guidelines/category/5-guidelines-miscellaneous?download=36:guideline-treatment-of-atopic-eczema-atopic-dermatitis. Consulté le 27 novembre 2017. 5 Gelmetti and Wolleberg, BJD 2014, Atopic dermatitis- all you can do from the outside. Page 19. 6 National Institutes of Health (NIH). Renseignements sur la santé : Dermatite atopique (type d'eczéma) 2013. 7 Mount Sinai. Patient Care Atopic Dermatitis. Accessible sur le site : http://www.mountsinai.org/patient-care/health-library/diseases-and-conditions/atopic-dermatitis#risk. Consulté le 27 novembre 2017. 8 Zuberbier T et al. Patient perspectives on the management of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol vol. 118, p. 226-232, 2006. 9 National Institutes of Health (NIH). Renseignements sur la santé : Dermatite atopique (type d'eczéma) 2013.

