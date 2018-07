Blue Ridge Partners atteint une nouvelle étape en se mettant au service de son 500e client







La firme annonce avoir triplé ses recettes annuelles au cours des cinq dernières années

MCLEAN, Virginie, 10 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Blue Ridge Partners, firme de conseil en gestion se concentrant exclusivement sur l'aide aux entreprises cherchant à accélérer une croissance rentable de leurs recettes a annoncé avoir atteint un jalon significatif au cours de la seconde moitié de 2018. Jim Corey, associé directeur général, a fait observer : « Notre firme a bénéficié d'une première moitié de 2018 très solide, avec notamment la prestation de nos services à notre 500e client depuis notre fondation en 2002. Nous avons également maintenu notre croissance et celle-ci a été significative sur une période prolongée : nous avons triplé nos recettes annuelles par rapport à ce qu'elles étaient cinq années plus tôt (25 % de taux de croissance annuel composé). Ces succès illustrent la portée de notre expérience mondiale des clients. Notre firme est à l'heure actuelle au service de clients dont le personnel se trouve dans quinze villes américaines, européennes et australiennes. »

En évoquant les raisons de cette croissance exceptionnelle, Corey a affirmé : « Notre seule préoccupation étant de contribuer à accélérer la croissance des revenus, nous nous consacrons ainsi à une question revêtant la plus grande priorité pour les PDG et les investisseurs. Un sondage récemment effectué par Blue Ridge Partners de concert avec Private Equity International (PEI) auprès de divers PDG fait apparaître la croissance de recettes comme étant de loin le plus grand défi de fonctionnement posé à ces PDG pour 2018/2019, en fait deux fois plus important que le défi venant ensuite. Des études antérieures avaient révélé la croissance de recettes comme le moteur numéro 1 de la création de valeur sur une période de 5 années, procurant une moyenne de 60 % de toute l'expansion de valeur.

Pour prendre en compte les besoins chez les PDG d'accélérer la croissance de recettes, Corey a ajouté : « Blue Ridge Partners travaille à présent dans quatre domaines principaux de services : stratégie de croissance, excellence commerciale (ventes et marketing), fixation des prix et assistances aux transactions de fusion-acquisition. Nous aidons de façon routinière nos clients à atteindre leurs objectifs, notamment comment multiplier par deux leur taux de croissance, la productivité de leur force de vente et l'addition de 300 à 600 points de base à leur marge brute sur la base de nos travaux sur la fixation de prix. »

Corey a souligné que l'expansion significative de Blue Ridge Partners est favorisée par une proposition de valeur reposant sur trois facteurs :

La firme est particulièrement capable de répondre à la fois à l'aspect à « quoi » et « comment » de la croissance de recettes. Contrairement à d'autres, la firme fait intervenir non seulement un sens aigu des affaires indispensable à l'identification de mesures ayant un véritable impact (le « quoi »), mais encore un pragmatisme et une attitude ne ménageant pas les efforts (le « comment »), nécessaires à l'orientation des résultats. Presque tous les directeurs généraux de la firme ont dans leurs carrières des antécédents à la fois comme responsables de filières et comme membres de haut niveau de firmes de conseil en gestion. Cette combinaison de compétences est unique et elle est énormément appréciée par nos clients, tout d'abord pour leur faire trouver la voie de leur croissance et ensuite pour faire progresser leur société sur cette voie. » La firme dispose des personnes les plus qualifiées et les mieux formées parmi les firmes spécialisées dans le conseil sur la croissance. Leurs parcours universitaires font ressortir les meilleurs programmes de premier cycle de même que des écoles de commerce et des universités reconnues sur le plan international. Seuls 3 % de tous les candidats réussissent à notre sélection rigoureuse. Nous proposons également le meilleur programme de formation de notre industrie dans le but de construire les compétences qui aident nos clients à faire croître leurs affaires. La firme a mis au point un portefeuille unique d'outils et de méthodologies permettant d'évaluer les performances d'un moteur pour les recettes d'entreprise, de déterminer les 3 à 5 mesures qui accéléreront une croissance rentable des recettes et aideront nos clients à prendre ces mesures.

Blue Ridge Partners est bien positionnée pour poursuivre une croissance solide au cours de la seconde moitié de 2018 et au-delà.

Blue Ridge Partners est une firme de conseil en gestion se concentrant exclusivement sur l'aide aux entreprises cherchant à accélérer la croissance de la rentabilité de leurs recettes. Nos clients rassemblent plus de 100 firmes de capital-investissement ? à la fois au cours des accords d'évaluation / devoir de diligence et ceux suivant l'acquisition ? ainsi que des sociétés de Fortune 500 et celles des marchés intermédiaires à supérieurs. Nous les aidons à renforcer leur compréhension stratégique des marchés et des clients, à approfondir et étendre leurs relations avec ces clientèles, et à améliorer leurs performances de commercialisation et de vente. Pour en savoir plus, veuillez nous visiter sur http://www.blueridgepartners.com.

