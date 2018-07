Forrester acquiert FeedbackNow







Cette acquisition renforce la capacité de Forrester à fournir une expérience client en temps réel

CAMBRIDGE, Massachusetts, 10 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Forrester a annoncé aujourd'hui l'acquisition de FeedbackNow, un fabricant de boutons physiques et de logiciels de suivi que les entreprises utilisent pour mesurer, analyser et améliorer l'expérience client. L'acquisition de FeedbackNow fait partie du plan de Forrester d'élaborer une solution d'expérience client (CX) en temps réel basée dans le cloud intégrant une variété de données pour aider les entreprises à surveiller et améliorer leur expérience en temps réel. La solution CX basée dans le cloud incorporera le suivant :

Plus de 200 000 données quotidiennes provenant des dispositifs physiques de FeedbackNow Des appuis de la plate-forme de commentaires des consommateurs de Forrester déployée sur iOS et Android Des données extraites de logiciels spécialisés de mesure d'expérience que Forrester déploiera sur les sites Internet des entreprises et des applications mobiles Des données de l'entreprise provenant de points de contact opérationnels tels que les centres d'appels Des données collectées à partir des commentaires publiés sur les réseaux sociaux Des données de l'index d'expérience client de Forrester

À l'ère du client, les entreprises doivent constamment surveiller et améliorer leur expérience. Sinon, elles risquent de repousser ou d'offenser leur clientèle. Les longues queues à la caisse d'un magasin ou un service médiocre de la part d'un fournisseur de services financiers ne seront plus tolérés. La solution CX en temps réel basée dans le cloud donnera aux entreprises les outils et les capacités analytiques nécessaires pour identifier et corriger leurs expériences de manière instantanée. Les risques sont élevés. Documents à l'appui, Forrester soutient que les entreprises ayant une expérience client très appréciée augmentent leur chiffre d'affaires deux fois plus vite que celles dont les expériences sont mal notées.

« L'expérience client peut être une arme puissante, compétitive et fonctionnelle, mais les équipes CX sont surchargées d'idées trop tardives et limitées », a déclaré le PDG de Forrester, George F. Colony. « Le marché a atteint un point où les clients s'attendent à ce que les entreprises réagissent rapidement aux commentaires, quel que soit leurs lieux de provenance et leurs types. Dans un marché où les entreprises jouent leur réputation sur le champ de bataille de l'expérience client, la solution CX en temps réel basée dans le cloud permettra aux clients de profiter au maximum de leurs efforts en matière d'expérience client », ajoute-t-il.

Forrester a également acquis GlimpzIt, un fournisseur d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique basé à San Francisco. La technologie GlimpzIt sera déployée pour amplifier le moteur d'analyse dans la solution CX en temps réel basée dans le cloud. Ce moteur permettra aux entreprises d'analyser et de corréler les commentaires entrants afin d'identifier les concepts les plus importants et les actions à entreprendre immédiatement pour un exercer un maximum d'influence sur les clients.

Grâce aux acquisitions de FeedbackNow et GlimpzIt, Forrester est en train de changer le jeu de l'expérience client. L'entreprise est en train d'entendre la gamme des données d'expérience client, permettant ainsi d'obtenir des aperçus immédiats tout en priorisant les expériences qui créeront la plus grande valeur financière. L'élément le plus important est l'instantanéité, ce qui permet à la solution CX de travailler au rythme des attentes des clients.

