ITCloud.ca (IT Cloud Solutions) acquiert Cloud-IT pour étendre son offre aux MSP Microsoft

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - ITCloud.ca a annoncé aujourd'hui sa récente acquisition de Cloud-IT, lauréat en 2014 du prestigieux prix du Partenaire de l'année au Canada, décerné par Microsoft, et qui a migré plus d'un million de sièges vers le cloud de Microsoft. Cette décision stratégique accélère la croissance d'ITCloud.ca qui renforce ainsi sa position de fournisseur canadien de solutions infonuagiques de premier plan pour les partenaires TI, CSP, MSP (FSG) ainsi que leur clientèle d'affaires.

Déjà une ressource précieuse pour les FSG Microsoft (Fournisseur en Services Gérés), l'ajout de Cloud-IT fournira encore plus de ressources aux FSG leur permettant d'accroître leurs connaissances et de développer leur entreprise. En outre, Steve Noel, directeur exécutif chez Cloud-IT, a obtenu le statut MVP (Most Valuable Professional) pour Office 365, un prix élite Microsoft détenu par un très petit nombre de personnes dans le monde, qui reconnaît une expérience technique exceptionnelle et un talent de partage des connaissances.

David Latulippe, vice-président exécutif, ITCloud.ca, a déclaré: « L'acquisition de Cloud-IT complète notre offre de services et souligne notre engagement envers le marché des PME. ITCloud.ca a une excellente réputation de fournir aux FSG un service et un soutien exceptionnels. Cette acquisition nous permet d'approfondir nos relations avec les FSG partout au Canada. »

Que signifie cette acquisition pour les partenaires ?

Dès cet automne, nos partenaires pourront accéder à des ressources et à des formations plus approfondies qui vont leur permettre d'accélérer leur capacité à développer leur offre de services infonuagiques, au-delà de la simple vente de licences Office 365.

ITCloud Academy pour les partenaires : Cette initiative permettra aux FSG d'accéder à des experts, à de la formation continue et à de l'aide afin d'obtenir une certification dans divers domaines pour acquérir plus de connaissances des solutions cloud.

Un nouveau département de services et de conseils pour les partenaires: un service à valeur ajoutée qui fournit aux petits et moyens FSG les outils et les ressources nécessaires pour gagner des opportunités, allant du support dans la présentation de solutions jusqu'à l'accès à un architecte Microsoft Azure pour préparer et mettre en oeuvre des déploiements complexes.

Mirco Cristoni, Président d'ITCloud.ca, a déclaré: « L'acquisition de Cloud-IT est parfaitement logique pour ITCloud.ca. Avoir un MVP O365 dans notre équipe, entouré de techniciens Microsoft hautement qualifiés, nous donne un avantage concurrentiel et d'être au-devant du marché. »

« Le partage avec les partenaires de nos stratégies de vente, de marketing et de prestation de services va leur permettre de devenir encore plus profitable avec leur offre infonuagique » a déclaré Majida Rhazi, co-fondatrice de Cloud-IT. Grâce à cette initiative, ITCloud.ca augmente son expertise et son offre de services pour permettre à son réseau de partenaires de mieux développer leur offre de productivité d'affaires sur le Cloud.

« Depuis le début, nous avons toujours travaillé avec des partenaires, partageant certaines de nos meilleures pratiques, les aidant à vendre ou fournissant des services en leur nom, et nous avons toujours eu un lien fort avec les partenaires Microsoft, donc pour nous cette union a beaucoup de sens et solidifiera l'offre dans le marché Canadien », a déclaré Steve Noel, MVP Office 365, Cloud-IT.

À propos d'ITCloud.ca (IT Cloud Solutions)

« Née dans le Cloud », ITCloud.ca, anciennement connue sous le nom de BackupEnLigne.ca, a été créée en 2005 pour fournir des services de sauvegarde en ligne sous forme de solutions supervisées aux FSG.

IT Cloud.ca est un distributeur Autorisé Microsoft 2-Tier pour les CSP (Fournisseur indirect CSP), un distributeur pour Bitdefender et StorageCraft au Canada ainsi que pour ses propres solutions de sauvegarde en ligne, telles que Backup En Ligne et MedicBackup.

Avec un réseau de plus de 650 partenaires revendeurs à travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, l'organisation se classe parmi les principaux fournisseurs de solutions de sauvegarde sécurisée, de solutions Anti-Virus, et de solutions cloud de Microsoft.

Depuis sa création il y a 13 ans, ITCloud.ca s'est bâti une solide réputation d'assistance exemplaire aux partenaires et de leur clientèle PME. Chef de file dans la transformation digitale des PME canadienne, l'organisation a rendu la technologie Microsoft plus accessible, facilitant la vie professionnelle des petites entreprises. Parmi sa longue liste de réalisations, ITCloud.ca est fier d'avoir:

Une Croissance de 100% du nombre de clients Microsoft O365 intégrés mensuellement

Une Croissance de 100% du nombre de partenaires mensuellement

100% de réussite au niveau de la récupération des données avec Backup En Ligne et MedicBackup

Plus d'informations sur les offres d'IT Cloud Solutions peuvent être trouvées sur le site de la compagnie www.itcloud.ca

