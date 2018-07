L'ancien PDG de DAVIDsTEA rejoint True Leaf en tant qu'administrateur







VERNON, Colombie-Britannique, 10 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- True Leaf Medicine International Ltd. (« True Leaf ») (CSE:MJ) (OTCQB:TRLFF) (FSE:TLA), la marque de bien-être axée sur les plantes et destinée aux personnes et à leurs animaux de compagnie, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sylvain Toutant au Conseil d'administration en qualité de membre indépendant.

M. Toutant a plus de dix-sept ans d'expérience en tant que cadre dans le secteur des boissons et des produits de consommation emballés. En outre, son expertise dans le commerce de détail est largement reconnue. Il était tout récemment Président-directeur général et Président de DAVIDsTEA, la plus grande boutique spécialisée dans la vente de thé au Canada. Il avait pour responsabilité d'assurer la croissance de la société au Canada, aux États-Unis, et partout dans le monde. Il a également mené avec brio le premier appel public à l'épargne pour introduction à la bourse du NASDAQ.

Il était auparavant Président de Keurig Canada, dont la croissance a connu une accélération grâce à une alliance stratégique avec Keurig Green Mountain aux États-Unis, et dirigeait également les opérations de Keurig au Royaume-Uni. Avant cela, il avait rejoint TC Global à la suite de l'acquisition de Van Houtte et gérait l'unité commerciale canadienne en sa qualité de directeur de l'exploitation. Il était également Président de Réno-Dépôt, une chaîne de magasins canadienne spécialisée dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de quincaillerie, et a occupé les postes de Président et Président-directeur général de la Société des alcools du Québec (SAQ).

« M. Toutant est très expérimenté dans l'élaboration de marques solides et d'organisations axées sur les ventes. Nous sommes ravis de le compter parmi nous », a déclaré Darcy Bomford, Fondateur et Président-directeur général de True Leaf. « Son expertise nous sera très précieuse à mesure que nous continuerons de faire évoluer True Leaf en une marque à portée internationale. Nos compléments pour animaux de compagnie se retrouvent dans plus de 1 800 magasins à l'échelle mondiale. Grâce à l'expérience de M. Toutant, nous nous réjouissons à l'idée de nous développer dans de nouveaux pays et de multiplier nos magasins. »

« Dès que j'ai entendu parler des compléments de True Leaf pour animaux de compagnie, j'étais très intrigué par leur utilisation du chanvre », a confié M. Toutant. « J'ai deux chiens assez âgés et les problèmes inflammatoires posent toujours problème. Je suis toujours aux aguets pour leur trouver des friandises qui leur rendront la vie plus agréable. True Leaf dispose d'une incroyable opportunité de croissance pour devenir chef de file dans le secteur du bien-être animal, tout en travaillant dans l'environnement du cannabis. Je suis passionné et très motivé à l'idée de faire progresser True Leaf. »

M. Toutant rejoint le Président Mike Harcourt et le Directeur de la communication de l'entreprise, Kevin Bottomley au sein du Conseil d'administration.

À propos de True Leaf

True Leaf est une marque de bien-être axée sur les plantes et destinée aussi bien aux personnes qu'aux animaux de compagnie.Fondée en 2013, True Leaf a deux unités d'exploitation principales : True Leaf Medicine Inc. et True Leaf Pet Inc.

True Leaf Medicine Inc. est au stade final concernant l'obtention de l'approbation pour devenir producteur agréé de cannabis médicinal approuvé à l'échelle fédérale pour le marché canadien. La licence est soumise à une inspection de santé du Canada visant à autoriser la production, la fabrication et la distribution des produits de cannabis sur le site de True Leaf - le champ de culture de cannabis de la société, construit à Lumby, en Colombie-Britannique. La construction devrait s'achever à l'automne 2018.

Fondée en 2015, True Leaf Pet Inc. est l'une des premières entreprises à commercialiser des produits à base de chanvre pour les animaux de compagnie à l'échelle mondiale. La société commercialise initialement une gamme de compléments pour animaux à base de graines de chanvre. Les friandises à mâcher, bâtonnets dentaires et huiles nutritionnelles True Hemp MC se vendent dans plus de 1 800 magasins en Amérique du Nord et en Europe.

www.trueleaf.com

Personne-ressource pour les médias :

Paul Sullivan

Administrateur, Relations publiques

Paul@trueleaf.com

Fixe :604-685-4742

Tél. cell. :604-603-7358

Personne-ressource pour les investisseurs :

Kevin Bottomley (Canada)

Administrateur et relations d'entreprise

Kevin@trueleaf.com

Tél. cell. :778-389-9933

Tirth Patel (US)

Edison Advisors

tpatel@edisongroup.com

Fixe :646-653-7035



Déclarations prospectives

