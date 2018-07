Stingray annonce la date de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2018 et la date de publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2019







MONTRÉAL, 10 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A) (TSX:RAY.B) tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 2018 le mercredi 8 août 2018 à 11 h (HAE) au Siège social de Stingray (730 rue Wellington, Montréal, Québec).



Préalablement, l'entreprise publiera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2019 se terminant le 30 juin 2018, le mercredi 8 août 2018, avant l'ouverture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence la même journée, à 9 h (HAE).

Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Sur le site Web : www.stingray.com

Par téléphone : (877) 223-4471 ou (647) 788-4922

Téléconférence archivée

La téléconférence sera disponible jusqu'au 8 septembre 2018 à minuit et il sera possible d'y accéder en composant le (800) 585-8367 ou le (416) 621-4642, en entrant le mot de passe 8491245.

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A) (TSX:RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et des expériences numériques s'adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles, aux consommateurs et plus encore. Stingray propose notamment des chaînes télé offertes en format linéaire et sur demande, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, des services d'affichage numérique, des solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. Stingray offre ses services à environ 400 millions d'abonnés dans 156 pays et ses applications mobiles ont été téléchargées à plus de 100 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise compte présentement plus de 400 employés dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Personne-ressource :

Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

514 664-1244, poste 2362

mpeloquin@stingray.com

