F24, la messagerie conçue pour la gestion de crise : aucun compromis concernant la protection des données

L'application mobile de messagerie d'entreprise TrustCase fait partie intégrante de FACT24, la solutions SaaS d'alerte et de gestion de crise. Celle-ci a été spécialement développée pour le monde des affaires. La messagerie est généralement utilisée en cas de crise afin d'être en mesure de communiquer, et est également utilisée par les clients de FACT24 comme moyen de communication sécurisé en environnement professionnel. L'application est disponible en téléchargement gratuit depuis l'App Store d'Apple ou le Google Play Store.

L'application TrustCase est explicitement conçue pour répondre aux besoins des entreprises et, de ce fait, répond toujours aux exigences les plus strictes en matière de protection des données.

« Depuis que le RGPD européen est entré en application le 25 mai 2018, et que le géant de l'automobile Continental a banni WhatsApp des téléphones de ses employés, WhatsApp n'est officiellement plus une solution de communication professionnelle viable pour les entreprises. En particulier, la manière dont les données sont transférées depuis le répertoire jusqu'aux serveurs de WhatsApp, Facebook et potentiellement d'autres plateformes tiers, comme le rapporte plusieurs médias, est inacceptable », a déclaré Christian Götz, cofondateur de F24 AG, membre du comité directeur en charge des ventes, du marketing et des ressources humaines.

Testé pour la confidentialité et la haute protection des données

TrustCase possède de nombreux dispositifs de sécurité et est testé régulièrement tout en se conformant aux exigences du RGPD européen en matière de protection des données. « La confidentialité et l'intégrité sont fondamentales pour les communications d'entreprise. Les entreprises ne doivent faire aucun compromis dans ce domaine », continue ajoute Christian Götz.

Avec l'application TrustCase, chaque message transmis de l'expéditeur au destinataire est crypté de bout en bout et les composants intermédiaires, tels que le réseau ou le serveur, sont dans l'impossibilité de le lire. L'intégration du répertoire téléphonique est entièrement volontaire et toujours anonyme.

Plus amples informations sur F24 sont disponibles ici : https://www.f24.com/fr/presse/

