Une institution de capital-risque chinoise s'est rendue en Allemagne et en France afin de promouvoir la coopération et l'échange technologique







BERLIN, 10 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Le 27 juin et le 1er juillet, heure locale, l'institution de service chinoise en capital-risque et de talents de haut niveau, Zhejiang Saichuang Weilai, a organisé des animations d'échanges de talents technologiques à Berlin et à Lyon, respectivement en Allemagne et en France, afin de promouvoir l'échange de capitaux entre la Chine, l'Allemagne et la France et de présenter l'état et la demande du marché chinois.

L'événement d'échange technologique est connu sous le nom du 5e Global New Material Startups Contest (concours international de start-ups pour les nouveaux matériaux et les nouveaux projets dans des domaines variés) de Ningbo, dans la province du Zhejiang. Il est organisé par le gouvernement municipal chinois de la ville de Ningbo et le comité administratif de la zone de haute technologie de Ningbo.

Ningbo se trouve dans le delta du fleuve Yang Tsé, en Chine, et dispose d'un port important pour le commerce international qui enregistre le trafic de marchandises le plus important de Chine. Son statut international est équivalent à celui d'Amsterdam en Europe.

La Chine et l'Allemagne disposent de bases industrielles et d'opportunités de coopération importantes dans le secteur de la production industrielle intelligente.

Monsieur Philippe, le premier ministre français, s'est rendu en Chine et a signé des accords de coopération pertinents avec la Chine en matière de commerce et d'innovation technologique une semaine avant l'événement lyonnais de la 5e Global New Material Startups Contest de Ningbo, dans la province du Zhejiang.

Liao Yan, le président exécutif de Zhejiang Saichuang Weilai Venture Capital Management Co., Ltd, a déclaré que la société avait hâte de contribuer à la promotion de l'innovation technologique et à la coopération en matière d'investissement entre, respectivement, la Chine et l'Allemagne et la Chine et la France dans l'esprit des visites organisées entre les trois pays.

