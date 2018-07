Le marché des maisons unifamiliales à Gatineau poursuit son entrée timide dans un marché de vendeurs







L'offre de propriétés unifamiliales se resserre dans la région

GATINEAU, QC, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Royal LePage publiée aujourd'hui, le prix des propriétés à Gatineau a enregistré au deuxième trimestre de 2018 une augmentation de 1,6 pour cent par rapport à la même période l'année dernière, élevant le prix médian pour l'agrégat1 des types de propriétés à l'étude à 263 068 $.

En analysant par type de propriété, le prix des maisons à deux étages au deuxième trimestre de 2018 a connu une augmentation de 1,7 pour cent par rapport à la même période en 2017 pour atteindre 286 552 $. Durant la même période, le prix médian des maisons de plain-pied a également enregistré une hausse de 1,7 pour cent le portant à 245 997 $, tandis que le prix des appartements en copropriété a augmenté légèrement de 1,0 pour cent pour atteindre 214 282 $.

Lors du deuxième trimestre 2018, les ventes de maisons de plain-pied sont restées relativement stables augmentant de 0,8 pour cent année après année, tandis que les ventes des maisons à deux étages ont bondi de 18,7 pour cent. Pendant la même période, les ventes d'appartements en copropriété, en hausse de 23,5 pour cent ce trimestre, ont contribué à diminuer les surplus d'inventaire dans ce segment.

« Pendant plusieurs trimestres consécutifs, le marché des propriétés unifamiliales de Gatineau s'est maintenu dans un marché équilibré, mais a franchi lors du premier trimestre 2018 le seuil d'entrée d'un marché de vendeurs, qui s'est poursuivi timidement ce trimestre », explique Richard Beaulieu, dirigeant-propriétaire, Royal LePage Vallée de l'Outaouais. « Bien que les prix soient demeurés stables, l'inventaire de propriétés unifamiliales dans la région s'est tout de même réduit au cours des derniers trimestres, limitant les options auprès des acheteurs », ajoute-t-il.

En vue de la prochaine mise à jour de la Banque du Canada entourant le taux directeur, M. Beaulieu n'entrevoit pas qu'une hausse potentielle des taux d'intérêt le 11 juillet prochain affecterait les acheteurs sur le marché de Gatineau.

« Les acheteurs décidés à acquérir une propriété ne seront pas freinés par une faible augmentation des taux d'intérêt, affirme-t-il, d'autant plus que l'application des taux sur une propriété moyenne sur le marché de Gatineau affecte nettement moins les revenus des propriétaires que dans les grandes métropoles canadiennes. »

Si d'autres régions au Québec pourraient fortement être affectées par la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et les menaces de guerre commerciale avec les États-Unis, M. Beaulieu demeure très confiant envers la situation économique locale. « Gatineau est une région gouvernementale dont l'économie ne repose que très peu sur les industries. À la différence d'autres régions au pays, les conséquences d'une potentielle guerre commerciale ne devraient pas se refléter dans le marché immobilier », affirme-t-il.

Prévisions

M. Beaulieu prévoit que le prix des propriétés à Gatineau connaîtra une légère croissance lors du troisième trimestre 2018, à l'instar des deux premiers trimestres de l'année.

« Auparavant, les acheteurs se précipitaient pour conclure leur achat avant l'été, créant ainsi une sorte de débalancement lors des premiers trimestres de l'année », explique-t-il. « Actuellement, les ventes sont étalées sur différentes saisons, ce qui crée plus de stabilité. Nous nous attendons à des hausses de prix d'environ un pour cent d'ici le troisième trimestre de 2018 », conclut M. Beaulieu.

Données de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage pour Gatineau 2e trimestre de 2018

Maisons à deux étages Prix médian T2 2018 Variation

T1 2018 - T2 2018 (%) Variation

T2 2017 - T2 2018 (%) 286 552 $ -0,5 % 1,7 %

Maisons de plain-pied Prix médian T2 2018 Variation

T1 2018 - T2 2018 (%) Variation

T2 2017 - T2 2018 (%) 245 997 $ 0,6 % 1,7 %

Appartements en copropriété Prix médian T2 2018 Variation

T1 2018 - T2 2018 (%) Variation

T2 2017 - T2 2018 (%) 214 282 $ 5,7 % 1,0 %

Agrégat Prix médian T2 2018 Variation

T1 2018 - T2 2018 (%) Variation

T2 2017 - T2 2018 (%) 263 068 $ 0,5 % 1,6 %

*Les données présentées dans le tableau ci-dessus pourraient ne pas correspondre à celles reportées antérieurement pour la même période, étant donné des mises à jour de marché ultérieures

