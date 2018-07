Hausse de 7,9 % du prix des maisons à Sherbrooke au deuxième trimestre de 2018







La demande et la baisse d'inventaire accentuent la hausse des prix

SHERBROOKE, QC, le 10 juill. 2018 /CNW/ - L'Étude sur le prix des maisons et les prévisions du marché de Royal LePage publiée aujourd'hui indique qu'au deuxième trimestre de 2018, les prix des propriétés à Sherbrooke ont enregistré une hausse de 7,9 pour cent, par rapport à la même période en 2017. Le prix médian pour l'agrégat1 des différents types de propriétés à l'étude se chiffre désormais à 264 891 $.

Selon l'Étude, le prix médian des maisons à deux étages a bondi de 8,1 pour cent, tandis que celui des maisons de plain-pied a augmenté de 7,7 pour cent au deuxième trimestre de 2018 comparativement à la même période en 2017, pour atteindre 307 341 $ et 226 325 $, respectivement.

L'économie québécoise tourne à plein régime et Sherbrooke n'échappe pas à la tendance. « La ville connaît un véritable boom économique qui propulse le marché immobilier encore à la hausse, car la confiance des consommateurs est résiliente », affirme Jean-François Bérubé, dirigeant-propriétaire chez Royal LePage Évolution.

« Nous avons même constaté que plus du quart des vendeurs ont reçu des offres multiples ce trimestre, du jamais vu à Sherbrooke. La demande pour certaines propriétés est grandissante. Malgré cela, les acheteurs demeurent fidèles à leur budget. Même en offre multiple, on dépasse rarement le prix demandé, comparativement à certains secteurs du Grand Montréal où cette tendance s'accentue », ajoute M. Bérubé.

L'Étude indique que les ventes des maisons de plain-pied ont augmenté de 2,9 pour cent, tandis que celles des maisons à deux étages ont bondi de 22,7 pour cent au deuxième trimestre 2018 par rapport à la même période l'an dernier.

Simultanément, le marché des propriétés secondaires haut de gamme est en croissance dans la périphérie de Sherbrooke. « Lorsque le marché immobilier résidentiel du Grand Montréal performe bien et que le marché de l'emploi est robuste, celui des résidences secondaires profite aux régions comme Magog et Eastman », fait remarquer M. Bérubé.

Prévisions

Le marché de l'immobilier de Sherbrooke maintiendra sa vigueur au cours du prochain trimestre.

« Considérant la résilience de l'économie, le prix des propriétés devrait s'apprécier légèrement au troisième trimestre de 2018 », avance M. Bérubé. « S'il devait y avoir une hausse des taux d'intérêt le 11 juillet prochain, la confiance des consommateurs n'en serait pas affectée de manière importante », croit-il. D'après lui, les tensions commerciales avec les États-Unis ne semblent pas inquiéter les entrepreneurs de la région à court ou moyen terme, ce qui laisse présager que le rythme de l'économie sherbrookoise ne ralentira pas de sitôt.

Données de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

Sherbrooke, 2e trimestre 2018

Maison à deux étages Prix médian T2 2018 Variation T1 2018 - T2 2018 (%) Variation T2 2017 - T2 2018 (%) 307 341 $ 2,5 % 8,1 %

Maison de plain-pied Prix médian T2 2018 Variation T1 2018 - T2 2018 (%) Variation T2 2017 - T2 2018 (%) 226 325 $ 1,5 % 7,7 %

Agrégat Prix médian T2 2018 Variation T1 2018 - T2 2018 (%) Variation T2 2017 - T2 2018 (%) 264 891 $ 2,0 % 7,9 %

*Les données présentées dans le tableau ci-dessus pourraient ne pas correspondre à celles reportées antérieurement pour la même période, étant donné des mises à jour de marché ultérieures.

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal?LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal?LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courantes au Canada, dans les 53 plus grands marchés immobiliers au pays. Les valeurs des maisons présentées dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage sont fondées sur la Synthèse nationale des prix des maisons Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société soeur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de 18?000 professionnels de l'immobilier répartis dans 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Brookfield Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «?TSX:BRE?».

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.royallepage.ca

____________________________ 1 L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de trois types de propriétés dans les régions ciblées par l'Étude. Données fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles.





SOURCE Services immobiliers Royal LePage

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 06:00 et diffusé par :