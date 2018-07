Equifax Canada® et Thinking Capital font équipe pour créer la langue des petites entreprises du crédit au Canada grâce à BillMarket







Des chefs de file de l'industrie collaborent pour habiliter les petites entreprises et aider à éliminer les problèmes de flux de trésorerie avec leurs fournisseurs.

TORONTO, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Equifax® et Thinking Capital ont annoncé aujourd'hui le lancement de BillMarket, une initiative innovante qui réunit les notes de crédit des petites entreprises et les demandes de financement pour les petites entreprises canadiennes. BillMarket confère clarté à l'industrie afin que les petites entreprises puissent facilement comprendre leur profil de crédit et l'utiliser pour prolonger les échéances dans leur chaîne de fourniture. Les petites entreprises canadiennes peuvent instantanément accéder à leur note de crédit gratuite et au crédit mis à leur disposition à www.billmarket.com.

« BillMarket crée une nouvelle langue de crédit pour les petites entreprises au Canada. Pour la première fois, il y a un moyen pratique de parler et de mettre une valeur en dollars sur les petites entreprises au Canada. En effet, BillMarket accroît le pouvoir d'achat des PME canadiennes et élimine les problèmes dans la chaîne de fourniture. Par le truchement de BillMarket, les petites entreprises peuvent transposer leur note de crédit en crédit disponible en temps réel qu'ils peuvent utiliser pour prolonger jusqu'à 120 jours les échéances de paiement aux fournisseurs. BillMarket représente une révolution en matière de flux de trésorerie pour le marché canadien des petites entreprises. » déclare Jeff Mitelman, PDG et cofondateur de Thinking Capital.

Donner aux petites entreprises canadiennes une note de crédit

BillMarket mise sur la nouvelle Note des petites entreprises Equifax mc afin de déterminer une limite de crédit que les PME canadiennes peuvent utiliser. Savoir le montant de crédit auquel une petite entreprise peut avoir accès pour prolonger les échéances de paiements au fournisseur est aussi simple que de s'inscrire à BillMarket et de vérifier son rapport de certification.

« Nous avons créé une note pour les petites entreprises afin de mieux comprendre la qualité de leur solvabilité et d'être en mesure de la communiquer clairement aux fournisseurs et autres parties intéressées. Cela permet aux fournisseurs d'évaluer facilement et en toute confiance les petites entreprises comme partenaires potentiels tout en diminuant leur délai moyen de recouvrement des créances clients (DSO). » déclare Lisa Nelson, présidente Equifax Canada.

BillMarket profite aux PME canadiennes en leur permettant :

D'avoir plus de temps pour payer : libère le fonds de roulement en prolongeant le délai de paiement des fournisseurs jusqu'à 120 jours. Élimine la nécessité pour les petites entreprises de négocier les modalités de paiement avec chaque fournisseur.

Solvabilité : augmente le pouvoir d'achat et confère aux fournisseurs des aperçus de crédit en temps réel et des paiements à temps.

Relations plus solides : crée des relations commerciales fondées sur la confiance avec des interactions amicales, de plus grosses commandes et des paiements à temps.

Des opérations de confiance et des paiements plus rapides pour les fournisseurs

BillMarket propose aux fournisseurs une solution de paiement qui permet d'alléger la friction dans la chaîne de fournisseurs en leur permettant de recevoir des paiements plus rapidement de clients accrédités à qui ils peuvent faire confiance, ce qui permet à leurs entreprises de prospérer ensemble.

Parmi les avantages de BillMarket pour les fournisseurs il y a :

Gestion du risque : Note des petites entreprises Equifax mc cerne le risque potentiel de paiements en retard en établissant le crédit du client et son pouvoir d'achat dès le départ.

cerne le risque potentiel de paiements en retard en établissant le crédit du client et son pouvoir d'achat dès le départ. Paiements plus rapides : BillMarket puise dans le crédit disponible du client afin de payer les fournisseurs à temps.

Plus de clients : les fournisseurs peuvent servir plus d'entreprises - y compris celles qui pourraient ne pas avoir de flux de trésorerie pour faire des achats.

Les fournisseurs peuvent s'inscrire à BillMarket à www.billmarket.com/fournisseurs/.

À propos d'Equifax

Equifax est une société mondiale de services de solutions d'information qui utilise des données uniques, de la technologie et des produits d'analyse innovants et l'expertise de l'industrie pour habiliter des organisations et des personnes de partout au monde en transformant les connaissances en des aperçus qui aident à prendre des décisions commerciales et personnelles plus éclairées.

Equifax, dont le siège social est situé à Atlanta en Géorgie, a des investissements ou des exploitations dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Elle est membre de l'indice Standard & Poor's (S&P) 500®. Les actions ordinaires de l'entreprise se négocient à la Bourse de New York sous le symbole EFX. Equifax compte quelque 10 400 employés partout dans le monde.

À propos de Thinking Capital

Thinking Capital, un chef de file canadien de l'industrie des technologies financières, a des bureaux à Montréal et à Toronto et a révolutionné la façon dont les petites entreprises accèdent au crédit. C'est en combinant des experts de l'industrie et de la technologie que Thinking Capital permet aux propriétaires d'entreprises d'obtenir des capitaux rapidement, aisément et en sécurité pour faire prospérer leur entreprise. En effet, depuis 2006, plus de 14 000 petites et moyennes entreprises canadiennes ont fait appel à Thinking Capital pour leurs besoins de financement commercial. Pour de plus amples renseignements, visitez www.thinkingcapital.ca.

