/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Investissement important pour la Municipalité de Saint-Sixte/







SAINT-SIXTE, QC, le 6 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, et le député provincial de Papineau, M. Alexandre Iracà, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront un investissement important pour la Municipalité de Saint-Sixte.

À cette occasion, ils seront accompagnés du préfet de la MRC de Papineau, M. Benoit Lauzon, et du maire de Saint-Sixte, M. André Bélisle.

DATE : Mardi 10 juillet 2018



HEURE : 14 heures



LIEU : Bureau de la mairie

Terrain des loisirs

28, rue Principale

Saint-Sixte (Québec) J0X 3B0

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 06:00 et diffusé par :