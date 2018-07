DPS Group acquiert le bureau d'ingénierie Belge F4PE







DUBLIN, July 10, 2018 /PRNewswire/ --

DPS Group, groupe irlandais d'ingénierie et de gestion de projets, a fait l'acquisition de F4PE, un groupe belge d'ingénierie spécialisé qui fournit des services de haute qualité dans le domaine des salles blanches et des processus de fabrication pour les installations de production pharmaceutique et de laboratoire. Les termes de l'acquisition n'ont pas été divulgués.

C'est la première acquisition par DPS Group en Europe continentale, bien que le groupe dispose déjà d'implantations en Belgique et aux Pays-Bas. DPS a également réalisé une série d'acquisitions aux États-Unis au cours des cinq dernières années.

F4PE offre des services allant de la conception de base à la mise en service complète et à la qualification des installations complètes. Avec un groupe de 35 ingénieurs et concepteurs hautement spécialisés, F4PE accompagne ses clients du secteur pharmaceutique et biotechnologique dans leurs investissements d'installations. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros.

Le directeur des opérations de DPS, Brian Donohoe, a déclaré que les activités existantes du groupe en Belgique seront intégrées à celles de F4PE, et que les opérations combinées compteront 70 employés au service de clients dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques.

«La combinaison de la présence locale de F4PE et des capacités de gestion de l'ingénierie et de la construction, combinée aux bureaux du centre d'excellence de DPS Group à Dublin et Cork, nous permettra d'améliorer considérablement le service que nous offrons aux clients en Belgique. Je suis particulièrement ravi que toute l'équipe dirigeante de F4PE et les cadres supérieurs restent avec la société en expansion sous la direction du directeur général de DPS-F4PE, Alain Ruys», a déclaré M. Donohoe.

«L'expansion en Europe est un élément central de notre stratégie et l'acquisition d'une excellente entreprise comme F4PE, avec son excellente direction et son personnel, s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'avoir de solides capacités d'ingénierie locales pour mieux servir nos clients», a ajouté M. Donohoe.

En ce qui concerne le DPS Group

DPS Group est une société internationale d'ingénierie, de conseil et de gestion de projets, au service des industries de haute technologie à travers le monde. DPS fournit des services aux clients dans toute la chaîne de valeur de l'ingénierie et de la construction, y compris études de faisabilité, concepts, conseil, architecture, ingénierie, approvisionnement, gestion de la construction, mise en service, qualification et validation; ainsi que des solutions de dotation en personnel.

DPS applique son expertise approfondie en ingénierie des procédés construite sur 44 ans, ainsi qu'une expérience significative en matière de construction allégée pour aider ses clients dans les secteurs de pointe tels que les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et les semi-conducteurs à livrer leurs installations rapidement, sûrement et économiquement. Ce qui nous différencie, ce sont les partenariats que nous établissons avec nos clients grâce à une compréhension fondamentale de leurs activités et de notre propre agilité, flexibilité, pensée originale et notre personnel de haut calibre.

Nous avons considérablement grandi ces dernières années et employons maintenant plus de 1 400 personnes dans nos bureaux et sur des sites clients en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Suisse, en Israël, à Singapour et aux États-Unis. Pour plus d'informations, visitezhttp://www.dpsgroupglobal.com .

Contact:

Annette O'Hara

directeur du Marketing groupe

M +353-87-248-2573

E annette.ohara@dpsgroupglobal.com

Communiqué envoyé le 10 juillet 2018 à 03:00 et diffusé par :