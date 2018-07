Légère hausse du prix des maisons en vue à l'échelle nationale au prochain trimestre, après une première moitié d'année plus lente







La région du Grand Toronto devrait connaître une hausse des prix au troisième trimestre, à la suite de déclins au deuxième trimestre

L'appréciation du prix des maisons dans la région du Grand Montréal surpasse la moyenne nationale pour la première fois en sept ans

La valeur des maisons dans le Grand Vancouver devrait croître de 1,5 pour cent d'ici au troisième trimestre

Les villes situées dans le sud de l' Ontario , à l'extérieur de la région du Grand Toronto, affichent les hausses de prix les plus importantes dans l'ensemble de la province en conséquence de la migration des acheteurs vers des marchés plus abordables

TORONTO, le 10 juill. 2018 /CNW/ - D'après l'Étude sur le prix des maisons1 et les prévisions du marché de Royal LePage publiée aujourd'hui, la hausse du prix des maisons au Canada a connu un certain ralentissement au deuxième trimestre 2018, influencée par un adoucissement des prix dans la région du Grand Toronto, là où de nombreuses régions ont observé des baisses des prix sur 12 mois. En revanche, un certain nombre de villes ontariennes environnantes situées dans le Golden Horseshoe et au-delà connaissent actuellement une poussée importante du prix des maisons sur 12 mois en raison d'une migration élargie en partance de la région du Grand Toronto tandis que les acheteurs recherchent des résidences dans des régions plus abordables. Entre temps, la région du Grand Montréal et la banlieue de Vancouver ont enregistré certains des taux d'augmentation les plus élevés au pays sur 12 mois au cours du deuxième trimestre.

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage2, qui s'appuie sur les données concernant l'indice de prix des propriétés dans 63 des plus grands marchés immobiliers au pays, a montré que le prix d'une maison au Canada a augmenté de 2,0 pour cent sur 12 mois pour atteindre 613 968 $ au deuxième trimestre de 2018. En examinant le marché par type de propriété, on constate que le prix médian d'une maison à deux étages a augmenté de 0,8 pour cent sur 12 mois pour grimper à 720 504 $, tandis que le prix médian d'une maison de plain-pied a connu une hausse de 1,8 pour cent pour se chiffrer à 512 979 $. À l'échelle nationale, les appartements en copropriété ont affiché un taux d'augmentation considérablement plus élevé si nous comparons la situation à celle du segment du marché des maisons détachées puisque la hausse est de 8,1 pour cent sur 12 mois pour atteindre 435 421 $. Au cours de trois prochains mois, Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une résidence au Canada connaîtra une hausse de 1,9 pour cent.

« Nous avons été témoins d'un marché printanier qui n'a jamais éclos », a expliqué Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Tel qu'anticipé dans nos prévisions de 2018, la nouvelle simulation de crise fédérale a causé un ralentissement du marché, jusqu'à une quasi immobilisation à travers une grande partie du pays, tandis que certaines familles ont ajusté leurs attentes dans un monde contraint à une capacité d'emprunt réduite, et les autres, non atteintes par les mesures du BSIF se sont mises à l'écart adoptant une approche attentiste. »

« Le marché a commencé à absorber et à s'ajuster aux nouvelles réalités; nous nous attendons à une légère hausse des volumes de ventes et des prix au cours de la deuxième moitié de 2018 », a-t-il poursuivi. « Les éléments fondamentaux n'ont pas changé. L'économie est forte et le taux de chômage demeure très bas. Nous sommes confrontés à des pénuries d'inventaires dans nos plus importantes villes, avec bien plus de gens à la recherche d'une propriété que le marché peut en offrir, que ce soit pour l'achat ou la location. La pression à la hausse sur les prix fera manifestement un retour sur la plupart des marchés au prochain trimestre. »

Au cours du deuxième trimestre, les bases économiques positives sont restées favorables aux marchés du logement pour l'ensemble du Canada. Le taux de chômage national est près des plus bas niveaux recensés depuis des décennies, à 6,0 pour cent au mois de juin, et les tendances sont positives en matière d'investissements gouvernementaux et commerciaux. De nombreux facteurs pourraient affecter le marché immobilier au cours des trois prochains mois de 2018, incluant l'annonce du 11 juillet prochain de la Banque du Canada, à savoir si elle augmentera ou non son taux directeur.

Dans le contexte des négociations de l'ALENA et de la possibilité d'une guerre commerciale initiée par les États-Unis, les acheteurs dont l'emploi se retrouverait directement touché se sont montrés attentifs en adoptant une approche timide face à l'acquisition d'une propriété.

« Un climat d'incertitude règne sur notre contexte économique et commercial », a conclu M. Soper. « En dépit des répercussions matérielles que des négociations difficiles avec les États-Unis pourraient créer, le marché du logement national devrait se maintenir dans une période d'expansion à long terme bien qu'à un rythme moins rapide que celui observé au cours des deux dernières années. »

Au cours du deuxième trimestre de 2018, c'est l'Ontario qui a connu le contraste le plus saisissant si nous comparons le taux de croissance du prix des maisons situées dans les villes du Golden Horseshoe et au-delà, au taux de croissance observé dans le centre et les zones suburbaines de Toronto. Cela s'explique par des scénarios de migration en mutation, en réponse à des prix en constante augmentation dans de nombreuses zones de la région du Grand Toronto. Les facteurs comprennent une combinaison de premiers acheteurs et d'acheteurs de propriétés de qualité supérieure qui recherchent dorénavant plus loin des maisons détachées abordables, tandis que les retraités vendent leurs résidences de la région du Grand Toronto pour partir s'installer dans des régions moins onéreuses. Cette tendance s'est fortement répandue dans des villes telles que Windsor, Belleville/Trenton, Niagara/St. Catharines, Kingston, London et Kitchener/Waterloo/Cambridge, qui ont toutes observé un taux de croissance des prix à deux chiffres sur 12 mois, en comparaison avec les déclins mis en évidence dans la région du Grand Toronto. D'ici la fin du troisième trimestre, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Toronto devrait s'accroître de 2,1 pour cent pour atteindre 838 984 $, comparativement au deuxième trimestre de 2018. Respectivement, le prix de l'agrégat d'une maison à Ottawa devrait croître de 2,2 per cent pour atteindre 449 180 $, comparativement au deuxième trimestre de 2018.

« Malgré un certain repli des prix dans le marché de la région du Grand Toronto, les acheteurs ont continué de regarder du côté des autres villes du Sud de l'Ontario pour pouvoir se permettre d'accéder à la propriété », a dit M. Soper. « Nos experts sur le terrain observent un nombre croissant de jeunes familles désireuses de compromettre leur mode de vie urbain, à se déraciner du Grand Toronto et à migrer vers des régions plus abordables dans la province. »

La tendance à la migration se reflète dans l'Enquête sur la masse critique des milléniaux3 de Royal LePage, laquelle a révélé que l'accession à la propriété était si importante aux yeux des répondants de cette cohorte à travers le Canada qu'ils seraient prêts à se relocaliser dans une autre ville ne serait-ce que pour devenir propriétaire. Il est également important de souligner que les jeunes familles sont attirées par les types de propriétés qui sont financièrement à leur portée dans les plus petits centres urbains. Alors que le mode de vie de la grande ville au Canada, et comme c'est également le cas dans le reste des économies avancées, se définit essentiellement par le mode de vie des appartements en copropriété, 61 pour cent des répondants appartenant à la masse critique des milléniaux des quatre coins du Canada préféreraient se porter acquéreurs d'une maison détachée. C'était particulièrement le cas des jeunes couples, qu'ils aient des enfants ou qu'ils anticipent fonder une famille. Plus de la moitié des personnes interrogées (52 pour cent) concentreraient leurs recherches d'une propriété en banlieue, surtout lorsqu'il est question d'élever une famille (59 pour cent), tandis que 59 pour cent d'entre eux ont indiqué être prêts à déménager dans une autre ville en vue d'élever des enfants.

« Quand vous ajoutez une vague de baby-boomers retraités, eux aussi attirés par nombre des mêmes petites villes pour leur charme et leur tranquillité, il n'est pas surprenant de voir que le taux de croissance du prix des maisons dans des villes telles que Windsor, Belleville, Niagara et Kingston se situent parmi les plus élevés du pays surpassant visiblement les taux observés dans la région du Grand Toronto », a continué M. Soper.

« Les acheteurs s'intéressant à la région du Grand Toronto ont trouvé un soulagement temporaire, un contraste saisissant avec la flambée des prix qui a caractérisé l'année 2017 », a expliqué M. Soper. « Ce que nous avons observé dans la première moitié de 2018 est la continuité d'une correction généralisée du prix du logement résidentiel déclenchée par une accessibilité en déclin et une intervention gouvernementale. Les conséquences se sont fait le plus sentir dans la zone 905 de Toronto qui a connu une poussée rapide des prix l'année dernière, tandis que les prix dans la ville même de Toronto sont restés relativement stables affichant une hausse modérée sur 12 mois. »

Au Québec, la région du Grand Montréal constate de fortes augmentations des prix des maisons, soutenues par une performance économique solide. Stimulée par l'investissement des ménages québécois et des entreprises, la hausse du PIB de la province s'est accélérée au cours des deux dernières années. En juin 2018, le taux de chômage au Québec a diminué à 5,4 pour cent pour se placer sous la barre nationale des 6,0 pour cent. Continuant d'afficher parmi les taux les plus bas depuis plus de 40 ans dans la province, la confiance des consommateurs est à un sommet sans précédent. Au cours du deuxième trimestre, l'agrégat du prix d'une maison dans la région du Grand Montréal a connu une croissance de 5,9 pour cent tandis que celui de Montréal Centre a connu une hausse de 7,1 pour cent sur 12 mois, soit un taux bien supérieur à celui observé à l'échelle nationale, qui est de 2,0 pour cent. Les prix des maisons dans la région ont surpassé ceux de l'agrégat à l'échelle nationale pour la première fois depuis le deuxième trimestre 20114 au moment où l'appréciation des prix dans la région du Grand Montréal avait atteint 6,4 pour cent en comparaison à un taux de 4,7 pour cent à l'échelle nationale. D'ici la fin du troisième trimestre, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal devrait croître de 1,8 pour cent pour atteindre 398 220 $, comparativement au deuxième trimestre de 2018.

« Pour la première fois depuis près d'une décennie, le rythme auquel les prix résidentiels augmente à Montréal a dépassé le prix de l'agrégat à l'échelle nationale », a rappelé M. Soper. « Le Québec est une vedette de l'économie canadienne grâce à son taux d'emploi élevé, la stabilité de sa situation fiscale et une croissance de l'investissement commercial. Cette bonne santé économique, l'une des plus saines du pays, se reflète dans le marché de l'immobilier résidentiel montréalais lequel enregistre une hausse robuste des prix des maisons sur l'ensemble des segments. »

En ce qui concerne l'ouest du Canada, la Colombie-Britannique continue de connaître l'appréciation du prix de maisons et les taux d'augmentation les plus élevés au pays, y compris les hausses solides à deux chiffres dans plusieurs banlieues du Grand Vancouver. En regardant vers l'avenir, les experts Royal LePage du Lower Mainland ont toutefois observé des conditions de ralentissement du marché découlant surtout des nouveaux règlements en matière de prêts hypothécaires ainsi que de l'introduction par le gouvernement britanno-colombien d'un vaste éventail de nouvelles mesures fiscales ciblant le marché du logement de la région, conjugués à des défis d'abordabilité. D'ici la fin du troisième trimestre, le prix de l'agrégat d'une propriété dans le Grand Vancouver devrait croître de 1,5 pour cent pour atteindre 1 289 120 $, comparativement au deuxième trimestre de 2018.

En Alberta et en Saskatchewan, de nombreuses villes ont observé des déclins sur 12 mois. Lors de la mise en application de la simulation de crise en janvier 2018, la tentative de reprise du marché immobilier a stagné pour subir un revers. Toutefois, à Calgary, le plus grand centre urbain de la province, les prix des maisons s'accrochent à de récentes augmentations, tandis que le marché de l'emploi s'éclaircit. D'ici la fin du troisième trimestre, le prix de l'agrégat d'une maison à Calgary et Edmonton devrait croître de 1,9 et 1,0 pour cent pour atteindre 493 820 $ et 381 177 $, respectivement, comparativement au deuxième trimestre de 2018. Au cours de la même période, le prix de l'agrégat d'une maison à Regina devrait demeurer relativement stable lors du troisième trimestre, augmentant de 0,2 pour cent pour atteindre 336 479 $, comparativement au deuxième trimestre de 2018.

Au Manitoba, les prix des maisons à Winnipeg ont crû de 1,8 pour cent d'une année à l'autre pour atteindre 293 932 $. Selon Economic Development Winnipeg, la ville a connu une année robuste tandis que le PIB réel s'est élevé de 3,7 pour cent et que la population s'est accrue de près de 750 000 personnes, à un taux de 1,9 pour cent. D'ici la fin du troisième trimestre, le prix de l'agrégat d'une maison à Winnipeg devrait croître de 1,3 pour cent pour atteindre 297 817 $, comparativement au deuxième trimestre de 2018.

Dans le Canada atlantique, alors que toutes les régions à l'étude ont observé des hausses du prix de l'agrégat, Charlottetown et Moncton ont toutes deux observé des gains dans les deux chiffres. Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une maison à Halifax augmentera de 2,6 pour cent d'ici la fin du troisième trimestre de 2018, pour atteindre 324 533 $, comparativement au deuxième trimestre, étant donné les bas inventaires de propriétés disponibles.

Apprenez-en davantage sur les tendances et les prévisions régionales ici.

Agrégat des régions et Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage*

Agrégat national et métropolitain Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Synthèse des marchés 714 763 $ 720 504 $ 0,9% 0,8% 503 793 $ 512 979 $ 0,8% 1,8% 402 730 $ 435 421 $ 2,7% 8,1% 601 654 $ 613 968 $ 1,1% 2,0% Région du Grand Montréal 457 621 $ 492 828 $ 1,3% 7,7% 295 033 $ 308 249 $ 1,0% 4,5% 305 985 $ 315 192 $ 1,1% 3,0% 369 507 $ 391 224 $ 1,2% 5,9% Région du Grand Toronto 991 602 $ 955 395 $ 0,7% -3,7% 830 057 $ 799 307 $ 0,3% -3,7% 463 836 $ 504 073 $ 3,9% 8,7% 837 694 $ 821 632 $ 1,1% -1,9% Grand Vancouver 1 481 755 $ 1 564 303 $ -0,3% 5,6% 1 386 614 $ 1 443 105 $ 0,8% 4,1% 585 078 $ 692 452 $ 2,9% 18,4% 1 184 696 $ 1 269 816 $ 0,5% 7,2%

Synthèse nationale des prix des maisons

de Royal LePage Maisons à deux étages Maisons de plain-pied Appartements en copropriété Agrégat Marché Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Prix médian - T2 2017 Prix médian - T2 2018 Variation trimestrielle (%) Variation annuelle

( % ) Saint-Jean de Terre-Neuve 360 303 $ 398 043 $ 0,4% 10,5% 297 683 $ 308 642 $ 1,2% 3,7%







324 658 $ 347 154 $ 0,8% 6,9% Charlottetown 272 090 $ 305 406 $ -0,5% 12,2% 204 635 $ 235 137 $ 1,7% 14,9%







252 137 $ 284 884 $ 0,1% 13,0% Halifax 323 036 $ 332 538 $ 1,1% 2,9% 271 680 $ 266 289 $ 1,9% -2,0% 306 383 $ 335 461 $ -3,0% 9,5% 309 243 $ 316 406 $ 0,9% 2,3% Fredericton 286 786 $ 294 412 $ 4,9% 2,7% 202 935 $ 221 409 $ -3,9% 9,1%







237 028 $ 252 471 $ 0,8% 6,5% Moncton 193 586 $ 226 240 $ 3,7% 16,9% 175 456 $ 180 423 $ -0,2% 2,8%







184 749 $ 204 883 $ 2,2% 10,9% Saint-Jean 221 889 $ 225 365 $ 2,6% 1,6% 193 936 $ 199 984 $ 0,1% 3,1%







208 212 $ 212 419 $ 1,3% 2,0% Gatineau 281 793 $ 286 552 $ -0,5% 1,7% 241 941 $ 245 997 $ 0,6% 1,7% 212 205 $ 214 282 $ 5,7% 1,0% 258 890 $ 263 068 $ 0,5% 1,6% Laval 405 159 $ 430 078 $ 1,6% 6,2% 304 785 $ 315 096 $ 0,9% 3,4% 250 331 $ 244 045 $ 0,4% -2,5% 342 410 $ 356 524 $ 1,3% 4,1% Montréal centre 628 210 $ 694 463 $ 3,0% 10,5% 454 804 $ 467 912 $ 1,9% 2,9% 367 983 $ 383 028 $ 1,1% 4,1% 464 379 $ 497 438 $ 2,1% 7,1% Montréal est 491 376 $ 477 190 $ -1,6% -2,9% 330 436 $ 345 361 $ 0,0% 4,5% 278 753 $ 288 463 $ 2,3% 3,5% 381 885 $ 381 701 $ -0,2% 0,0% Montréal ouest 480 580 $ 570 778 $ 2,9% 18,8% 360 730 $ 393 982 $ 2,2% 9,2% 268 108 $ 274 225 $ 0,3% 2,3% 420 055 $ 484 128 $ 2,5% 15,3% Rive-Nord de Montréal 365 668 $ 387 152 $ 0,7% 5,9% 260 830 $ 268 236 $ 0,2% 2,8% 218 798 $ 221 709 $ -0,6% 1,3% 297 482 $ 309 962 $ 0,4% 4,2% Rive-Sud de Montréal 407 683 $ 433 335 $ 0,3% 6,3% 288 240 $ 304 697 $ 1,5% 5,7% 231 253 $ 234 312 $ 1,3% 1,3% 334 551 $ 353 051 $ 0,8% 5,5% Québec 350 970 $ 367 400 $ 1,4% 4,7% 269 033 $ 267 863 $ 0,6% -0,4% 242 054 $ 241 309 $ 0,9% -0,3% 295 259 $ 301 079 $ 1,0% 2,0% Saguenay 224 532 $ 218 056 $ -2,2% -2,9% 201 521 $ 202 575 $ -1,5% 0,5% 190 412 $ 169 443 $ -3,4% -11,0% 209 432 $ 207 566 $ -1,8% -0,9% Sherbrooke 284 215 $ 307 341 $ 2,5% 8,1% 210 119 $ 226 325 $ 1,5% 7,7%







245 390 $ 264 891 $ 2,0% 7,9% Trois-Rivières 240 229 $ 239 847 $ 0,7% -0,2% 173 242 $ 182 389 $ 0,8% 5,3%







198 926 $ 204 280 $ 0,8% 2,7% Ajax 704 585 $ 676 890 $ -0,3% -3,9% 592 508 $ 561 620 $ -1,0% -5,2% 349 653 $ 362 044 $ -0,1% 3,5% 686 572 $ 659 935 $ -0,3% -3,9% Barrie 522 758 $ 528 024 $ -0,4% 1,0% 497 930 $ 493 499 $ 0,6% -0,9% 354 428 $ 368 540 $ -4,9% 4,0% 502 180 $ 505 256 $ -0,4% 0,6% Belleville/Trenton 241 999 $ 279 286 $ 3,5% 15,4% 277 776 $ 308 074 $ 0,9% 10,9%







257 740 $ 290 295 $ 2,0% 12,6% Brampton 725 424 $ 708 213 $ 0,7% -2,4% 619 605 $ 628 256 $ 0,3% 1,4% 337 667 $ 362 573 $ 1,3% 7,4% 697 285 $ 684 019 $ 0,7% -1,9% Burlington 808 894 $ 800 951 $ 0,5% -1,0% 723 324 $ 749 367 $ 0,4% 3,6% 403 449 $ 404 889 $ 0,4% 0,4% 759 902 $ 759 339 $ 0,5% -0,1% Guelph 520 420 $ 566 729 $ 1,3% 8,9% 454 356 $ 477 780 $ 0,2% 5,2% 309 366 $ 327 011 $ 0,8% 5,7% 487 426 $ 526 227 $ 1,1% 8,0% Hamilton 539 571 $ 571 330 $ 2,8% 5,9% 461 003 $ 496 005 $ 3,3% 7,6% 318 579 $ 321 014 $ -0,5% 0,8% 510 463 $ 541 778 $ 2,8% 6,1% Kingston 373 529 $ 405 626 $ 4,2% 8,6% 308 099 $ 343 716 $ 5,8% 11,6%







336 114 $ 369 412 $ 5,0% 9,9% Kitchener/Waterloo/

Cambridge 473 687 $ 515 733 $ 2,6% 8,9% 417 605 $ 443 572 $ 2,0% 6,2% 273 112 $ 287 080 $ -1,0% 5,1% 449 078 $ 485 946 $ 2,4% 8,2% London 371 267 $ 404 520 $ 2,3% 9,0% 280 515 $ 318 734 $ 5,4% 13,6%







335 593 $ 365 686 $ 3,1% 9,0% Markham 1 184 950 $ 1 072 328 $ 0,0% -9,5% 1 306 842 $ 1 197 065 $ -3,5% -8,4% 440 973 $ 460 678 $ 0,2% 4,5% 1 100 668 $ 1 004 095 $ -0,2% -8,8% Milton 777 882 $ 741 395 $ 0,4% -4,7% 734 362 $ 775 958 $ 3,9% 5,7% 404 351 $ 429 634 $ 0,5% 6,3% 753 045 $ 724 346 $ 0,6% -3,8% Mississauga 853 485 $ 840 162 $ 1,9% -1,6% 797 132 $ 806 110 $ 0,3% 1,1% 367 099 $ 399 244 $ 3,2% 8,8% 733 742 $ 733 084 $ 1,9% -0,1% Niagara/St-Catharines 376 318 $ 424 671 $ 0,9% 12,8% 344 922 $ 373 638 $ 1,5% 8,3%







361 751 $ 400 993 $ 1,2% 10,8% Oakville 1 199 509 $ 1 133 632 $ -0,5% -5,5% 990 798 $ 966 061 $ -0,7% -2,5%







1 118 155 $ 1 059 388 $ -0,5% -5,3% Oshawa 588 494 $ 556 531 $ 1,7% -5,4% 515 959 $ 496 354 $ 1,9% -3,8% 268 328 $ 279 239 $ -2,3% 4,1% 561 466 $ 533 888 $ 1,7% -4,9% Ottawa 450 576 $ 462 202 $ 1,2% 2,6% 412 369 $ 443 000 $ 2,7% 7,4% 317 798 $ 317 551 $ 1,4% -0,1% 425 354 $ 439 313 $ 1,5% 3,3% Pickering 761 422 $ 722 453 $ 1,0% -5,1% 685 040 $ 676 182 $ 0,0% -1,3% 369 076 $ 413 508 $ 0,2% 12,0% 724 251 $ 694 933 $ 0,8% -4,0% Richmond Hill 1 403 356 $ 1 239 647 $ 0,0% -11,7% 1 205 527 $ 890 430 $ -2,3% -26,1% 401 937 $ 440 191 $ 2,5% 9,5% 1 292 375 $ 1 132 722 $ -0,1% -12,4% Scarborough 797 958 $ 774 130 $ 1,3% -3,0% 768 489 $ 723 853 $ 0,2% -5,8% 344 562 $ 380 106 $ 1,8% 10,3% 670 001 $ 656 212 $ 1,1% -2,1% Thunder Bay 257 073 $ 262 458 $ 1,1% 2,1% 241 092 $ 252 666 $ 2,2% 4,8%







248 876 $ 257 435 $ 1,6% 3,4% Toronto 1 200 358 $ 1 214 550 $ 0,7% 1,2% 880 372 $ 857 714 $ 0,9% -2,6% 505 587 $ 552 835 $ 4,7% 9,3% 834 774 $ 859 489 $ 1,9% 3,0% Vaughan 1 178 671 $ 1 091 010 $ 0,4% -7,4% 1 171 454 $ 1 255 451 $ 0,6% 7,2% 461 248 $ 473 519 $ -0,5% 2,7% 1 076 987 $ 1 011 913 $ 0,4% -6,0% Whitby 720 107 $ 677 165 $ 1,1% -6,0% 642 038 $ 623 058 $ 0,0% -3,0% 428 210 $ 420 880 $ -1,2% -1,7% 700 610 $ 662 082 $ 0,9% -5,5% Windsor 203 885 $ 245 418 $ 6,9% 20,4% 227 145 $ 242 854 $ -0,8% 6,9% 163 513 $ 194 765 $ 6,0% 19,1% 207 766 $ 241 081 $ 4,5% 16,0% Winnipeg 303 616 $ 314 085 $ 2,9% 3,4% 282 279 $ 281 736 $ 0,1% -0,2% 245 214 $ 250 114 $ 1,1% 2,0% 288 846 $ 293 932 $ 1,6% 1,8% Regina 403 585 $ 397 663 $ -1,5% -1,5% 297 517 $ 294 721 $ -2,4% -0,9% 235 891 $ 224 401 $ -0,2% -4,9% 329 423 $ 324 665 $ -1,9% -1,4% Saskatoon 407 634 $ 400 804 $ -0,6% -1,7% 344 432 $ 336 776 $ -0,6% -2,2%







378 142 $ 370 927 $ -0,6% -1,9% Calgary 513 037 $ 529 545 $ 2,3% 3,2% 502 078 $ 515 739 $ 1,3% 2,7% 297 372 $ 288 036 $ 0,8% -3,1% 473 306 $ 484 694 $ 1,9% 2,4% Edmonton 439 726 $ 436 722 $ 0,8% -0,7% 374 660 $ 369 100 $ -0,3% -1,5% 236 215 $ 223 787 $ -2,8% -5,3% 382 723 $ 377 218 $ 0,1% -1,4% Fort McMurray $656,962 $630,060 0,0% -4,1% $524,449 $480,585 -1,0% -8,4%







$616,042 $583,902 -0,3% -5,2% Red Deer 375 911 $ 363 432 $ -1,0% -3,3% 328 123 $ 322 289 $ -0,4% -1,8%







341 728 $ 332 036 $ -0,9% -2,8% Abbotsford $710,571 $822,727 3,7% 15,8% $644,026 $718,488 1,1% 11,6% $246,401 $292,225 5,8% 18,6% $611,261 $698,140 2,8% 14,2% Burnaby 1 424 713 $ 1 543 150 $ 1,3% 8,3% 1 460 426 $ 1 529 908 $ 1,4% 4,8% 538 657 $ 617 600 $ 2,1% 14,7% 1 048 823 $ 1 137 924 $ 1,5% 8,5% Coquitlam 1 167 315 $ 1 328 902 $ 1,7% 13,8% 1 119 933 $ 1 235 803 $ 0,4% 10,3% 448 558 $ 547 276 $ 4,9% 22,0% 979 344 $ 1 116 181 $ 1,8% 14,0% Kelowna 675 476 $ 701 576 $ -0,7% 3,9% 592 608 $ 641 886 $ 0,9% 8,3% 372 945 $ 386 927 $ 1,2% 3,7% 591 973 $ 623 706 $ 0,0% 5,4% Langley 879 451 $ 1 083 302 $ 2,7% 23,2% 821 187 $ 959 229 $ 2,5% 16,8% 315 629 $ 371 864 $ 4,8% 17,8% 804 526 $ 975 360 $ 2,8% 21,2% Vancouver Nord 1 623 581 $ 1 700 701 $ -0,5% 4,7% 1 578 429 $ 1 637 171 $ 0,5% 3,7% 570 467 $ 694 227 $ 1,3% 21,7% 1 372 250 $ 1 453 883 $ 0,1% 5,9% Richmond 1 410 072 $ 1 454 195 $ 0,3% 3,1% 1 416 678 $ 1 469 803 $ 2,0% 3,7% 487 223 $ 586 304 $ 2,4% 20,3% 1 079 726 $ 1 144 498 $ 0,9% 6,0% Surrey 868 235 $ 1 009 801 $ 1,6% 16,3% 793 432 $ 895 692 $ 0,3% 12,9% 303 733 $ 381 626 $ 4,0% 25,6% 773 804 $ 900 433 $ 1,6% 16,4% Vancouver 2 202 835 $ 2 137 971 $ -3,3% -2,9% 1 505 898 $ 1 498 375 $ -0,1% -0,5% 702 933 $ 828 891 $ 3,0% 17,9% 1 383 518 $ 1 416 729 $ -1,0% 2,4% Victoria 857 731 $ 863 206 $ 1,6% 0,6% 675 405 $ 730 872 $ 0,3% 8,2% 452 323 $ 488 513 $ 3,3% 8,0% 626 754 $ 659 685 $ 1,8% 5,3% Vancouver Ouest 3 366 199 $ 3 498 976 $ 1,0% 3,9% 2 886 404 $ 2 959 300 $ 2,1% 2,5% 1 069 941 $ 1 186 888 $ 5,1% 10,9% 2 998 999 $ 3 114 388 $ 1,4% 3,8%

Prévisions 2018 de Royal LePage

Marché Province Prix de l'agrégat

T2 2018

(Prix actuel) Prix de l'agrégat

T3 2018

(Prévision) T3 2018/T2 2018

Prix de l'agrégat %

(Prévision) T4 2018

Prix de l'agrégat (Prévision) T4 2018/T2 2018

Prix de l'agrégat %

(Prévision) Canada

613 968 $ 625 633 $ 1,9 % 641 597$ 4,5% Halifax N.-É. 316 406 $ 324 533 $ 2,6 % 328 544 $ 3,8% Région du Grand Montréal Qué. 391 224 $ 398 220 $ 1,8 % 402 345 $ 2,8% Ottawa Ont 439 313 $ 449 140 $ 2,2 % 460 938 $ 4,9% Région du Grand Toronto Ont. 821 632 $ 838 984 $ 2,1 % 867 826 $ 5,6% Winnipeg Man. 293 932 $ 297 817 $ 1,3 % 304 416 $ 3,6% Regina Sask. 324 665 $ 325 314 $ 0,2 % 321 743 $ -0,9% Calgary Alb. 484 694 $ 493 820 $ 1,9 % 497 585 $ 2,7% Edmonton Alb. 377 218 $ 381 177 $ 1,0 % 390 896 $ 3,6% Grand Vancouver C.-B. 1 269 816 $ 1 289 120 $ 1,5 % 1 315 314 $ 3,6%

*Les données présentées dans les tableaux ci-dessus pourraient différer des données précédemment fournies pour les mêmes périodes en raison de mises à jour subséquentes du marché. Les prix de l'agrégat sont calculés à l'aide d'une moyenne pondérée des valeurs médianes des transactions encaissées de tous les types de propriétés dans la région.

À propos de l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage

L'Étude sur le prix des maisons de Royal?LePage présente des renseignements sur les trois types d'habitation les plus courants au Canada, dans les 63 plus grands marchés immobiliers au pays. Les valeurs des maisons présentées dans l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage sont fondées sur la Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage, un document produit chaque trimestre à l'aide des données de l'entreprise, en plus des données analytiques de sa société soeur, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, la source de confiance pour les renseignements et les analyses sur le secteur immobilier résidentiel au Canada. Les commentaires sur l'immobilier et les prévisions quant aux valeurs sont fournis par des spécialistes en immobilier résidentiel de Royal LePage à partir de leurs opinions et de leur connaissance du marché.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de plus de 18 000 professionnels de l'immobilier répartis dans plus de 600 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tous de Royal LePage, qui vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants et appuie les programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Brookfield Real Estate Services inc., entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « TSX : BRE ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.royallepage.ca.



______________________________ 1 Les prix de l'agrégat sont calculés à l'aide d'une moyenne pondérée des valeurs médianes de tous les types d'habitation analysés. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles. 2 À compter du premier trimestre de 2018, sept marchés immobiliers ont été ajoutés à la Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage. Les nouvelles régions situées en Ontario, en Alberta, au Québec et en Colombie-Britannique représentent de petits marchés. En raison de la taille relative de ces nouveaux marchés, on s'attend à ce que la Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage laisse paraître une légère évolution d'à peine 0,15 pour cent. 3 Une enquête en ligne a été effectuée auprès de 1 000 membres de la masse critique des milléniaux (âgés de 25 à 30 ans) entre le 7 et le 14 juin 2017 par l'entremise de LegerWeb, le panel en ligne de la société Léger. 4 Selon les données historiques fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles.

