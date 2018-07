Le premier ministre conclut une visite fructueuse en Lettonie







RIGA, Lettonie, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse en Lettonie. Durant la visite, le premier ministre a rencontré les membres des Forces armées canadiennes déployés dans le cadre de l'opération REASSURANCE. La visite était également une occasion de réaffirmer l'engagement du Canada à l'égard de l'Alliance de l'OTAN et de la sécurité transatlantique, en plus d'approfondir les liens déjà forts qui unissent le Canada et la Lettonie.

Au cours de son séjour en Lettonie, le premier ministre Trudeau a rendu visite au groupement tactique multinational de présence avancée renforcée (PAR) de l'OTAN en Lettonie, qui est dirigé par le Canada. Le premier ministre a rencontré des militaires du Canada et des sept autres nations alliées qui forment le groupement tactique. Il a eu la chance de voir en personne le dévouement et le professionnalisme des membres des Forces armées canadiennes et a profité de la visite pour les remercier de leur service. Le premier ministre a également visité la base militaire ?da?i en compagnie du premier ministre letton M?ris Ku?inskis, de la ministre canadienne des affaires étrangères Chrystia Freeland, du ministre canadien de la défense Harjit Singh Sajjan, et du général Jonathan Vance.

Plus tôt aujourd'hui, le premier ministre Trudeau a rencontré le premier ministre M?ris Ku?inskis et le président Raimonds V?jonis. Ils ont souligné le rôle important que joue l'OTAN pour favoriser la sécurité et la stabilité de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Les dirigeants ont également discuté des opportunités que l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne offre aux gens et aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique.

Le premier ministre a annoncé que le Canada allait renouveler sa contribution à la PAR de l'OTAN en prenant part à l'opération REASSURANCE pendant quatre années de plus, soit d'avril 2019 à mars 2023. Le Canada continuera de diriger le groupement tactique de PAR de l'OTAN en Lettonie en tant que pays-cadre. Il déploiera également un plus grand nombre de membres des Forces armées canadiennes en Lettonie, faisant passer leur nombre de 455 à 540.

Dans le cadre de l'opération REASSURANCE, la contribution canadienne à l'OTAN continuera de comprendre de la surveillance aérienne, une police aérienne, de la formation et des opérations maritimes, en plus des forces terrestres déployées en Lettonie.

Le premier ministre Trudeau a également pris part à une cérémonie de dépôt de fleurs au Monument de la Liberté de Riga. Ce monument rend hommage aux soldats qui ont perdu la vie lors de la Guerre d'Indépendance de la Lettonie.

Le premier ministre se rendra maintenant en Belgique pour assister au Sommet de l'OTAN.

Citations

« C'était un honneur de rencontrer les militaires canadiens déployés en Lettonie dans le cadre de l'opération REASSURANCE. J'ai pu voir de mes propres yeux les contributions qu'ils apportent en Lettonie. Tous les Canadiens peuvent être fiers de la façon dont ces troupes représentent notre pays et du travail qu'elles font avec nos alliés pour maintenir la sécurité et la stabilité de la région. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« C'était un plaisir de rencontrer le premier ministre Ku?inskis et le président V?jonis afin de renforcer la solide relation bilatérale que nous entretenons, en plus de réaffirmer notre engagement à l'égard des mesures de défense et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est. Nous continuerons de travailler ensemble pour créer de nouvelles opportunités économiques pour les Canadiens et les Lettons. Le Canada demeurera un allié fort et fiable aujourd'hui, et à l'avenir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

C'est la première fois qu'un premier ministre canadien effectue une visite bilatérale en Lettonie.

Le Canada entretient d'excellentes relations avec la Lettonie. Le Canada a été le premier pays du G7 à reconnaître le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie en 1991 et l'un des premiers pays à ratifier le document d'accession de la Lettonie à l'OTAN en 2004.

Cette relation est renforcée par les liens étroits qui unissent nos populations, et notamment par la présence d'une communauté canado-lettonne très active qui compte 28 000 personnes.

L'opération REASSURANCE représente le soutien qu'apportent les Forces armées canadiennes aux mesures d'assurance et de dissuasion de l'OTAN en Europe de l'Est et en Europe centrale.

Depuis 2014, le Canada travaille activement aux côtés des alliés de l'OTAN à maintenir la sécurité et la stabilité en Europe centrale et en Europe de l'Est.

L'opération REASSURANCE constitue la plus importante présence soutenue du Canada en Europe en plus d'une décennie.

Les membres des Forces armées canadiennes s'entraînent et s'exercent aux côtés de leurs homologues lettons.

Le Canada est fier de servir en Lettonie aux côtés des alliés de l'OTAN faisant partie du groupement tactique, soit l'Albanie, l'Espagne, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.

