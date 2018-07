Entente de principe à la Société québécoise des infrastructures - Les membres du SPGQ ratifient l'entente







QUÉBEC, le 10 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Les professionnelles et professionnels de la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont voté en faveur de l'adoption de l'entente de principe survenue entre le SPGQ et la SQI le 13 juin dernier. Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) représente 340 membres à la SQI.

« Suite à un vote téléphonique, l'entente de principe a été adoptée à 88,5 %. Il s'agit là d'une bonne nouvelle puisque les négociations se sont avérées longues. Une quarantaine de rencontres ont été nécessaires pour en venir à une entente », explique Richard Perron, président du SPGQ.

Rappelons que les professionnelles et professionnels de la SQI étaient sans convention collective depuis le 31 mars 2015. Ils ont effectué une grève de soir et de fin de semaine du 10 octobre 2017 au 13 juin 2018.

Les professionnelles et professionnels de la SQI travaillent dans différents domaines. On y retrouve notamment des chargés de projet, des architectes, des ingénieurs, des conseillers immobiliers ou encore des évaluateurs agréés.

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente plus de 25 000 expertes et experts, dont près de 17 500 dans la fonction publique, 4 600 à Revenu Québec et 2 750 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

