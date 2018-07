Le portable renforcé tout-en-un Nautiz X2 adapté pour les environnements rigoureux vient d'être mis à jour vers la plateforme Android 7.0







Handheld Group, l'un des principaux fabricants d'ordinateurs de poche robustes, a annoncé aujourd'hui que son portable professionnel Nautiz X2 est désormais offert avec le système d'exploitation Android 7.0. Le populaire Nautiz X2 a été mis sur le marché en février 2017 et est conçu pour la saisie de données, la lecture de codes à barres et la saisie de données dans des environnements extrêmes.

Le Nautiz X2 offre aux utilisateurs professionnels un ordinateur mobile robuste tout-en-un capable de gérer toutes les tâches requises lors des activités de travail, avec une résistance intégrée contre l'humidité, la poussière, les températures extrêmement basses ou élevées et les éventuelles chutes au sol. Android 7.0 (Nougat) ajoute une couche de sécurité supplémentaire et améliore la consommation d'énergie afin de prolonger l'autonomie de la batterie, deux facteurs importants pour les ordinateurs de poche destinés aux professionnels. Avec Android 7, la prise en charge du Nautiz X2 pour Android Enterprise est améliorée, ce qui le rend plus adapté pour les plateformes Enterprise Mobility Management (EMM).

Le Nautiz X2 propose l'ensemble de fonctionnalités et de capacités le plus complet et polyvalent disponible :

Robustesse extrême, conforme aux normes IP65 et MIL- STD-810 -G

-G Scanners de qualité supérieure extrêmement rapides avec capacité 1D ou 2D

Caméra 8 mégapixels intégrée, avec autofocus et flash

Fonctionnalité téléphone Android 4G/LTE

Google GMS, permettant aux utilisateurs d'utiliser Google Maps et de télécharger des applications à partir du Play Store

Écran tactile capacitif de 4,7 pouces lisible en plein soleil, avec sensibilité multi-tactile

« Depuis son lancement, le Nautiz X2 attire les clients en raison de sa taille compacte, de son poids léger et de son design élégant », explique Johan Hed, directeur de la gestion des produits chez Handheld Group. « La mise à niveau vers Android 7.0 signifie que nos clients peuvent disposer de ce système d'exploitation tout en conservant un appareil auquel ils font entièrement confiance . ».

Disponibilité

Le Nautiz X2 avec Android 7.0 est disponible en stock. Celui-ci peut être commandé immédiatement. Veuillez contacter info@handheldgroup.com pour plus de détails.

À propos de Handheld

Le Groupe Handheld est un fabricant d'ordinateurs mobiles, de PDA et de tablettes durcis. Au niveau mondial, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité complètes aux entreprises oeuvrant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, la construction, la maintenance, l'extraction minière, les activités militaires et de sécurité. Suédois d'origine, Handheld Group possède des filiales en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.handheldgroup.com

