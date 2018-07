DERMALOG révolutionne la multibiométrie avec la reconnaissance en temps réel







HAMBOURG, Allemagne, July 10, 2018 /PRNewswire/ --

La société DERMALOG basée à Hambourg passe au niveau supérieur en matière de sécurité de l'identification grâce à son système d'identification biométrique automatique. Celui-ci compare simultanément de nombreuses caractéristiques biométriques et établit de nouveaux records dans la vitesse de mise en correspondance.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715908/DERMALOG_ABIS.jpg )



Les méthodes d'identification biométriques existent déjà dans de nombreux domaines de la vie quotidienne, que ce soit pour contrôler les passeports à l'aéroport ou déverrouiller des appareils mobiles comme les smartphones et les tablettes. Toutefois, la vérification porte souvent sur une seule caractéristique biométrique : l'empreinte digitale ou le visage. Les solutions qui mettent en correspondance plusieurs caractéristiques sont beaucoup plus sûres et précises. DERMALOG fournit ce genre de solution avec son système d'identification biométrique automatique (Automatic Biometric Identification System ou ABIS).

Pour identifier une personne, DERMALOG ABIS associe la mise en correspondance des empreintes digitales et du visage. Pour encore plus de précision, le système peut aussi vérifier les yeux, ou plus précisément, les iris. En plus de ses capacités multi-modales, la vitesse du système DERMALOGs ABIS est exceptionnelle : il peut comparer jusqu'à 3,6 milliards d'empreintes digitales, plus d'un milliard de visages et 25 millions d'iris en l'espace d'une seconde. Le système ABIS extrêmement rapide de DERMALOG est le premier à permettre une reconnaissance biométrique en temps réel lors de la mise en correspondance avec de grandes bases de données. SGS-TÜV Saar a récemment confirmé les records de vitesse du système.

« Avec le système DERMALOG ABIS, nous nous positionnons de nouveau en temps que leader de l'innovation et nous passons au niveau supérieur en matière de sécurité de l'identification », a déclaré Gunther Mull, PDG de DERMALOG. Le système est déjà utilisé dans le monde entier, par exemple dans le secteur bancaire, les contrôles aux frontières et la délivrance de documents officiels comme les cartes d'identité, les passeports et les permis de conduire.

Pour tout complément d'information sur les produits et solutions DERMALOG, veuillez consulter le site http://www.dermalog.com.

Contact avec la presse:

DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Relations avec la presse

Mittelweg 120

20148 Hamburg

Allemagne

Tél.: +49(40)413227-0

Fax: +49(40)413227-89

E-mail : info@dermalog.com

