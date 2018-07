Prêt hypothécaire à taux fixe ou à taux variable? Les avis sont partagés, même si une hausse des taux d'intérêt semble inévitable : sondage de la Banque CIBC







TORONTO, le 10 juill. 2018 /CNW/ - Banque CIBC (CM:TSX) (CM:NYSE) - Alors que la majorité des Canadiens (72 %) pensent que les taux d'intérêt augmenteront au cours des 12 prochains mois, seulement la moitié (54 %) de ceux qui sont propriétaires ou ont l'intention de le devenir choisiraient un prêt hypothécaire à taux fixe s'ils devaient signer une convention de prêt aujourd'hui, selon un nouveau sondage de la Banque CIBC. Ce résultat s'écarte considérablement de la composition actuelle des prêts hypothécaires des propriétaires interrogés, qui ont pour la plupart (77 %) un prêt hypothécaire à taux fixe.

Quant à l'autre moitié des Canadiens, soit leur choix s'arrêterait sur un prêt hypothécaire à taux variable (19 %), soit ils ne savent pas (26 %) pour quel type de prêt ils opteraient, encore un résultat inattendu, puisque la grande majorité des répondants (83 %) affirment préférer la prévisibilité et la stabilité au risque lorsqu'il s'agit de leurs finances. Mais quelle est la cause de ce décalage?

« Il y a beaucoup de rumeurs sur le marché concernant les taux hypothécaires, mais les taux ne devraient constituer qu'un élément parmi d'autres dans la planification de la plus importante dépense d'un ménage », a observé Tracy Best, première vice-présidente, Conseils, Services bancaires mobiles, à la Banque CIBC.

« La plupart des Canadiens croient qu'un prêt hypothécaire à taux fixe représente la meilleure solution, surtout ceux qui commencent tout juste à rembourser leur prêt hypothécaire ou à organiser les dépenses de leur ménage, a-t-elle ajouté. D'un autre côté, les propriétaires qui envisagent un prêt hypothécaire à taux variable peuvent profiter d'un taux plus faible à la base. Cependant, ils doivent accepter le risque que leur taux change, peut-être même plusieurs fois, pendant la durée du prêt hypothécaire. Si les taux augmentent, ils doivent déterminer l'incidence que pourrait avoir une telle hausse sur leur mode de vie et leur santé financière. »

Bien que l'endettement des ménages se stabilise au Canada, le sondage indique qu'en moyenne, les propriétaires canadiens doivent 170 000 $ sur leur prêt hypothécaire. Le solde moyen grimpe à 252 000 $ chez les propriétaires à revenu élevé dont le salaire annuel dépasse les 100 000 $.

« Opter pour un prêt hypothécaire à taux variable peut constituer un très bon choix pour les personnes dont le solde hypothécaire est peu élevé ou qui sont sur le point de se libérer de leur prêt hypothécaire, a fait valoir Mme Best. Mais un propriétaire ayant contracté d'autres dettes liées à des taux variables sera plus sensible aux fluctuations des taux, et préférera sans doute bloquer un taux pour s'assurer une meilleure prévisibilité de cette partie de ses finances. D'un point de vue global, les facteurs à prendre en considération étant très complexes, les conseils d'un professionnel pourraient grandement faciliter la satisfaction de vos besoins et l'atteinte de vos objectifs financiers. »

Les résultats du sondage ont aussi révélé que chez les Canadiens âgés de 55 ans et plus, un sur cinq (22 %) a un prêt hypothécaire dont le solde moyen s'établit à environ 112 600 $. Près de la moitié des répondants de cette tranche d'âge (47 %) pensent devoir supporter cette dette encore plusieurs années après la retraite, alors que seulement 22 % s'attendent à se libérer de leur prêt hypothécaire d'ici moins de cinq ans.

Cinq questions à vous poser si vous hésitez entre un prêt hypothécaire à taux variable ou à taux fixe

Avez-vous presque fini de rembourser votre prêt hypothécaire (petit solde impayé ou seulement quelques années restantes)? Votre niveau d'endettement actuel vous semble-t-il convenable (cartes de crédit, prêts, marges de crédit)? Êtes-vous prêt à accepter le risque que les taux augmentent possiblement plusieurs fois pendant la durée de votre prêt? Avez-vous rencontré un conseiller afin de comprendre les conséquences possibles d'une augmentation des taux sur votre stratégie financière globale? Disposez-vous d'un fonds d'urgence où vous pourriez puiser au cas où les frais d'intérêt augmenteraient?

Principales conclusions du sondage sur les prêts hypothécaires

À propos du sondage de la Banque CIBC sur les prêts hypothécaires : Le 20 juin 2018, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 509 adultes canadiens choisis au hasard qui sont des panélistes de La Voix Maru. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. Ceci a pour but de veiller à ce que l'échantillon soit le plus représentatif possible de toute la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

