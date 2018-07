Les médias saluent la technologie GPU Turbo révolutionnaire de Honor







HONG KONG, 10 juillet 2018 /PRNewswire/ -- Honor, la jeune marque électronique de smartphones qui crée la tendance, a récemment lancé GPU Turbo, une technologie révolutionnaire d'accélération du traitement graphique à Pékin. Cette technologie révolutionnaire a été reconnue par de nombreux médias du monde entier, qui ont été frappés par la capacité de GPU Turbo à améliorer ses performances et son efficacité énergétique.

« L'amélioration des performances graphiques se faisait généralement au détriment de la durée de vie de la batterie, mais cela est révolu. GPU Turbo offre de bien meilleures performances de jeu tout en réduisant la consommation d'énergie », a déclaré M. George Zhao, président de Honor. « Nous sommes très heureux de voir que notre innovation a bénéficié d'un tel accueil de la part des critiques et des journalistes du monde entier. »

GPU Turbo est une technologie d'accélération matérielle et logicielle intégrée du traitement graphique. Elle reconstruit le cadre de traitement graphique traditionnel dans une couche inférieure du système, ce qui entraîne une très nette amélioration de l'expérience utilisateur. La technologie améliore l'efficacité du traitement graphique de 60 % tout en réduisant la consommation d'énergie du système sur puce (SoC) de 30 %, ce qui augmente les compromis traditionnellement faits entre la performance des smartphones et la consommation d'énergie. GPU Turbo va particulièrement profiter aux utilisateurs qui jouent à des jeux mobiles demandant une grande efficacité du traitement graphique, et va ainsi améliorer les performances et optimiser considérablement l'expérience de jeu des utilisateurs.

Cette nouvelle innovation de Honor a été saluée par les médias des affaires et de la technologie à l'échelle mondiale. South China Morning Post, un journal d'affaires influent basé à Hong Kong, a souligné que « Huawei (Honor) fait jouer les joueurs mobiles avec la technologie 'turbochargée' qui bat tous les concurrents Android, ainsi qu'Apple. Android Authority, site d'information technologique international de premier plan basé aux États-Unis, a été pareillement impressionné et a écrit : « Les jeux sont meilleurs et durent plus longtemps avec la nouvelle technologie GPU Turbo de Honor ». T3, un média technologique de premier plan basé au Royaume-Uni, a déclaré : « La nouvelle technologie 'GPU Turbo' de Honor va offrir des performances de jeu mobile améliorées ». Tech Radar, le plus grand site d'information sur les technologies grand public basé au Royaume-Uni, a remarqué : « GPU Turbo constitue certainement un exploit impressionnant ». Gizmo China, célèbre blog sur les techniques, a également souligné : « Une technologie révolutionnaire appelée GPU Turbo va changer la façon dont nous regardons les graphiques des smartphones ».

À propos de Honor

Honor est l'une des principales marques électroniques de smartphones. Conformément à son slogan « For the brave » (« Pour les courageux »), la marque a été créée pour répondre aux besoins des jeunes nés à l'ère du numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier ordre, incitent à l'action, favorisent la créativité et aident les jeunes à réaliser leurs rêves. Ce faisant, Honor se démarque en ayant le courage de faire les choses différemment et en prenant les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

