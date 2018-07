Entente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal pour faciliter l'accès au REM







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de Montréal et député de Nelligan, M. Martin Coiteux, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, ainsi que la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante invitent les représentants des médias à une conférence de presse le mardi 10 juillet.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Mardi 10 juillet 2018



Heure : 16 h



Lieu : Hôtel de ville Terrasse de l'hôtel de ville 275, rue Notre-Dame Est Montréal

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 9 juillet 2018 à 19:07 et diffusé par :