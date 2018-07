Groupe Birks obtient un nouvel emprunt à terme auprès de Crystal







MONTRÉAL, le 9 juill. 2018 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Birks ») (NYSE American LLC: BGI) a annoncé la signature d'un emprunt à terme de premier rang garanti de 12,5 millions de dollars canadiens (9,5 millions de dollars américains) avec Crystal Financial LLC (« Crystal ») le 29 juin 2018. Le nouvel emprunt à terme, qui vient à échéance en octobre 2022, est subordonné en priorité de rang à la facilité de crédit renouvelable de premier rang garantie de la Société conclue avec Wells Fargo Canada (« Wells Fargo ») et porte intérêt à un taux annuel correspondant au taux CDOR, majoré de 8,25 %. L'emprunt à terme permet d'augmenter de façon importante la capacité d'emprunt de la Société, ce qui lui permettra de continuer d'investir dans des mesures de croissance stratégiques.

Le nouvel emprunt à terme permettra de financer la prochaine phase du plan stratégique établi sur cinq ans de la Société, lequel prévoit des investissements dans les boutiques?phares au Canada (essentiellement la rénovation des boutiques-phares de Toronto et de Vancouver), la mise en place du nouveau système ERP ainsi que des investissements ciblés dans des secteurs de l'omnicanal, notamment le commerce électronique et les activités de la vente en gros pour les collections de joaillerie de luxe de la marque Birks.

Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer ce financement, obtenu auprès de Crystal, qui vise à soutenir nos objectifs de croissance à long terme. La clôture de cette entente, selon des modalités favorables pour la Société, reflète la bonne tenue de notre bilan du fait de la vente de Mayors le 23 octobre 2017. Ce nouvel emprunt à terme nous donne une plus grande flexibilité financière nécessaire pour mettre en oeuvre nos projets de croissance au cours des prochaines années tout en mettant l'accent sur la croissance des ventes et l'amélioration de nos rendements. Nous sommes reconnaissants du soutien démontré à notre égard par Crystal et nous nous réjouissons de pouvoir travailler en étroite collaboration avec leur équipe pendant que nous maintenons l'élan créé par la stratégie de transformation et que nous orientons la Société vers la création de valeur à long terme. »

À propos de Groupe Birks inc.

Groupe Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La Société exploite 27 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada ainsi que deux boutiques Brinkhaus à Calgary et à Vancouver. Les collections Birks sont offertes au Royaume?Uni chez Mappin & Webb et chez Goldsmiths ainsi que chez plusieurs autres détaillants de bijoux partout en Amérique du Nord. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe. Pour en savoir plus, consulter le site Web de Birks au www.birksgroup.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant la performance et les stratégies de la Société, y compris le fait que l'emprunt à terme augmentera la capacité d'emprunt de la Société de façon importante, ce qui lui permettra de continuer d'investir dans ses mesures de croissance stratégiques; que le nouvel emprunt à terme permettra de financer la prochaine phase du plan stratégique sur cinq ans de la Société lequel prévoit des investissements dans les boutiques?phares au Canada (essentiellement la rénovation des boutiques-phares de Toronto et de Vancouver), la mise en place du nouveau système ERP ainsi que des investissements ciblés dans des secteurs de l'omnicanal, notamment le commerce électronique et les activités de ventes en gros pour les collections de joaillerie de luxe de la marque Birks; que le nouvel emprunt à terme permettra à la Société de bénéficier d'une flexibilité financière accrue afin de mettre en oeuvre ses projets de croissance au cours des prochaines années tout en mettant l'accent sur la croissance des ventes et sur l'amélioration des rendements. Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment aux États-Unis et au Canada, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la Société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; ii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; iii) la capacité de la Société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans notre rapport annuel, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 3 juillet 2018 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

