Les équipages d'Atlantic Towing embarquent pour une mission d'approvisionnement dans l'Arctique







SAINT JOHN, Nouveau-Brunswick, 09 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atlantic Towing Limited a déployé deux remorqueurs, l'Atlantic Elm et l'Atlantic Beech, à Baker Lake, au Nunavut. Ces navires et leurs équipages participeront à une mission d'approvisionnement dans le Nord dirigée par Groupe Desgagnés, une entreprise de transport maritime basée au Québec. Les remorqueurs ont quitté Saint John (N.-B.) le 25 juin et traversent actuellement la baie d'Hudson vers le nord avec deux barges, l'Atlantic Sea Lion et l'Atlantic Marlin, en remorque. Ils passeront les quatre prochains mois à livrer des fournitures essentielles à la communauté de Baker Lake et à deux exploitations minières situées à proximité.



« Baker Lake est éloigné et isolé. Ce transport maritime est donc d'une importance cruciale », remarque Waguih Rayes, directeur général de Groupe Desgagnés. « Lorsque vous effectuez un tel travail, vous vous assurez que vous le faites avec des gens qui partagent des valeurs similaires, témoignent d'une fiabilité éprouvée et avec lesquels vous avez une relation de partenariat. »

Baker Lake demeure la seule collectivité de l'intérieur du Nunavut. En tant que telle, elle est inaccessible aux plus gros navires de ravitaillement. L'Elm et le Beech rencontreront des navires de charge Desgagnés près d'Helicopter Island, une petite masse terrestre au nord-ouest de la baie d'Hudson. Des grues montées sur les navires Desgagnés transfèrent des marchandises vers les plus petits navires de remorquage de l'Atlantique. De là, les remorqueurs et les barges se font un passage vers Baker Lake. L'Elm et le Beech navigueront entre les navires de charge et la communauté, s'assurant que les fournitures sont livrées avant que la glace commence à se former à l'automne.

Chaque remorqueur est doté d'un équipage de sept personnes, chacun d'entre eux étant relevé par un deuxième équipage en août. Le premier équipage retournera à la mi-septembre pour terminer la mission et ramener les navires à Saint John.

« Les équipages doivent connaître les bateaux. Ce travail dans le Nord constitue une partie importante de nos activités côtières et nécessite un ensemble de compétences particulières que nos marins ont acquises au fil des années en travaillant dans le cadre de cette mission », a déclaré Gilles Gagnon, directeur général d'Atlantic Towing Ltd. « Ils se dirigent vers un emplacement éloigné et doivent être capables de réfléchir, de respecter les plans et de faire preuve de résilience. C'est le genre de voyage qui nécessite des pièces de rechange essentielles et la capacité de surmonter les défis au fur et à mesure qu'ils se présentent. Nous travaillons avec Groupe Desgagnés depuis 2010. Les équipages se connaissent et travaillent ensemble d'une manière respectueuse et collaborative. »

« Je tiens à remercier tous les membres d'équipage, les entrepreneurs et le personnel de bureau qui ont contribué à la préparation de notre équipement pour cette saison printanière fort occupée », ajoute Jared Ryall, surintendant de navire côtier et de barge chez Atlantic Towing. « Nous avons dû surmonter des délais serrés et la pire inondation du siècle [au Nouveau-Brunswick]... Mais avec beaucoup de travail pendant de longues journées, nous sommes parvenus à faire en sorte que tout fonctionne à merveille. Les équipages de l'Elm et du Beech représentent la partie la plus importante de notre exploitation de Baker Lake et je suis fier de l'excellent travail qu'ils accomplissent chaque année. Nous leur souhaitons bonne chance et une saison sécuritaire et réussie. »

À propos d'Atlantic Towing Ltd.

Atlantic Towing Ltd., dont le siège social est situé à Saint John, au Nouveau-Brunswick, se spécialise dans la prestation d'un éventail de services maritimes, y compris des services de remorqueurs portuaires, de remorquage côtier et d'exploration pétrolière et gazière extracôtière. Ses navires de classe mondiale sont équipés d'une technologie de pointe et d'équipages expérimentés et polyvalents. Les membres d'équipage et le personnel basé à terre opèrent en toute sécurité en offrant un service de qualité, avec l'esprit du travail d'équipe avant tout. Atlantic Towing est membre de la famille d'entreprises de JDI Transportation and Logistics.

À propos de Groupe Desgagnés

Groupe Desgagnés est un conglomérat québécois qui s'illustre par la qualité de ses opérations maritimes et terrestres. Son siège social est situé à Québec et ses filiales sont représentées dans les grands ports canadiens, les régions de la Moyenne et Basse-Côte-Nord et de l'est de l'Arctique canadien. Pétroliers, navires de charge, transporteur de passagers et marchandises, rouliers ou remorqueurs, affrètements, réparations navales, renflouements, machinerie lourde et transport routier, Groupe Desgagnés projette son image de leader dans les rangs de la marine marchande.

