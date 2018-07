Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest élargissent leur partenariat et améliorent les services en personne dans les Territoires du Nord-Ouest







OTTAWA, le 9 juill. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) ont élargi leur partenariat afin d'améliorer l'accès aux services que fournit Service Canada par l'entremise des centres de services à guichet unique du GTNO dans les communautés de De?l??ne?, de Fort Resolution et de Behchoko??.

Cet élargissement fait suite à la réussite d'un projet pilote de prestation de services qui s'échelonnait sur 12 mois, lancé en janvier 2017, au cours duquel les employés du GTNO ont fourni des services en personne au nom de Service Canada dans les communautés de Fort Providence, de Fort Liard et de Tuktoyaktuk. L'élargissement permettra d'améliorer les services dans six communautés au total.

Grâce à ce partenariat, les résidents qui habitent dans ces communautés ou à proximité de celles-ci pourront obtenir des renseignements au sujet des programmes et services du gouvernement du Canada. Ils pourront également recevoir de l'aide pour présenter des demandes au titre des programmes suivants : Subvention incitative aux apprentis, Régime de pensions du Canada, assurance-emploi, Supplément de revenu garanti, Sécurité de la vieillesse, Numéro d'assurance sociale et le Programme de protection des salariés.

« Grâce à la collaboration avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Canada s'efforce de mieux appuyer les communautés éloignées et d'améliorer les services pour les Canadiens qui vivent dans le Nord. Ce partenariat permet aux personnes de Fort Providence, Fort Liard, Tuktoyaktuk, De?l??ne?, Fort Resolution et Behchoko?? d'accéder aux programmes et aux services qu'offre Service Canada par l'entremise des centres de services à guichet unique locaux du GTNO. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé à fournir des services à la population des Territoires du Nord-Ouest. Grâce à ce partenariat, les centres de services à guichet unique du GTNO offriront aux résidents de ces six collectivités un meilleur accès aux programmes et services du gouvernement du Canada. Il s'agit d'un partenariat formidable, et je suis heureux que nous l'ayons créé. »

- L'honorable Bob McLeod, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, Ministère de l'Exécutif et des Affaires autochtones

« Je suis heureux d'annoncer l'élargissement des services offerts en personne dans les collectivités de De?l??ne?, de Fort Resolution et de Behchoko?? grâce aux centres multiservices. Ces centres constituent un moyen important en vue de s'assurer que les habitants des petites collectivités des Territoires du Nord-Ouest ont accès aux programmes et aux services du gouvernement d'une façon qui est efficace pour eux. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Grâce à ce partenariat, les personnes pourront accéder à la fois aux programmes et aux services du gouvernement du Canada et du GTNO par l'entremise d'un point de service unique.

et du GTNO par l'entremise d'un point de service unique. Les Canadiens des communautés en partenariat bénéficieront d'un meilleur accès aux services du gouvernement du Canada offerts par l'entremise du GTNO, y compris les visites au domicile d'aînés.

offerts par l'entremise du GTNO, y compris les visites au domicile d'aînés. Les adresses des centres de services à guichet unique qui offrent des services du gouvernement du Canada sont :

Fort Liard :

Centre de services à guichet unique

Bureau Municipal de Fort Liard

174, rue Valley Main

Fort Liard, Territoires du Nord-Ouest X0G 0A0 Behchoko?? : Centre de services à guichet unique

Complexe Khon Go Cho Behchoko??, Territoires du Nord-Ouest X0E 0Y0



Fort Providence : Centre de services à guichet unique

1, Mackenzie Drive Fort Providence, Territoires du Nord-Ouest X0E 0L0 Fort Resolution : Centre de services à guichet unique

Deninu Ku'e Development Corporation Office Complex Fort Resolution, Territoires du Nord-Ouest X0E 0M0



Tuktoyaktuk :

Centre de services à guichet unique

Bureau du gouvernement de Tuktoyaktuk, pièce 103 Tuktoyaktuk, Territoires du Nord-Ouest X0E 1C0 De?l??ne? : Centre de services à guichet unique

Édifice Victor Beyonnie, suite 2003 De?l??ne?, Territoires du Nord-Ouest X0E 0G0

Les heures d'ouverture sont de 13 h à 17 h, lundi, mardi et mercredi. Les visites au domicile d'aînés se font le jeudi après-midi.

